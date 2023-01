Jefferson Farfán publicó cuánto costó el ‘outfit’ que usó en Año Nuevo 2023

Jefferson Farfán publicó cuánto costó la ropa que usó para recibir el año 2023.

Jefferson Farfán es uno de los jugadores peruanos que mejor se viste, la ropa que usa siempre es comentada, pues le gusta usar marcas exclusivas y suele ser tendencia. La ‘Foquita’ volvió a dar que hablar por el ‘outfit’ que usó para recibir el Año Nuevo 2023, y hace poco salió a la luz cuánto le costó: el referente de Alianza Lima gastó casi 5 mil dólares. Su ropa es de Prada: solo el polo le costó 980 dólares y la camisa manga corta le salió a 1.550 dólares. Todo bien combinado con las zapatillas Nike de precio 2.240 dólares.

Un monto que para muchos sería inalcanzable, sin embargo, no es nada para ‘Jefri’, quien está acostumbrado a pagar capricho con tal de lucir con lo mejor de la moda. No cabe duda que Farfán no duda en abrir la billetera con tal de lucir con lo más ‘top’ de la temporada. Los precios salieron de una historia de su Instagram personal, acompañando la imagen con un mensaje “amáaaa”, seguido con emojis de sudor.

Su buen gusto para vestir siempre es aplaudido por sus seguidores y por los amantes de la moda. Está acostumbrado a darse esos lujos y no solo con la ropa, también con los autos. Hace poco subió una foto con un Lamborghini, su última adquisición, junto a su amigo de infancia. “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”, fue cómo tituló la publicación en sus redes sociales.

Jefferson Farfán publicó de cuánto costó su 'outfit' de Año Nuevo.

La herencia de Farfán

Cuando la ‘Foquita’ decidió retirarse del fútbol luego de una exitosa carrera de 21 años, una de las preguntas que saltó fue quién llevaría la camiseta número 10 en Alianza Lima, y esa duda se despejó en la ‘Tarde Blanquiazul’, luego de que se vio a Jairo Concha usarla en la espalda. El volante ‘íntimo’ se mostró feliz por lucir el dorsal de uno de los ídolos del equipo de La Victoria y aseguró que el exjugador histórico de la selección peruana se la dejó.

“Estoy orgulloso de llevar ese número por el equipo que es Alianza. No es fácil, pero esperemos que sea un buen año para mí y todos mis compañeros. Es responsabilidad de llevar ese número en cualquier equipo, pero en Alianza es distinto. Él me la dejó. El año pasado lo conversábamos. Creo que él sabía de su retiro y me dijo que, si se iba, me la dejaba. Me dijo que había hablado y se lo agradecí porque es un lindo gesto, sobre todo por la calidad de jugador que es”, declaró Concha a la prensa.

La bendición de la ‘Foquita’

Hace casi un mes que Jefferson Farfán colgó los chimpunes, pero siempre está pendiente en todo lo que tiene que ver con mundo del fútbol y más con Alianza Lima. El popular ‘Jeffri’ aplaudió la llegada de Carlos Zambrano al equipo de sus amores, le deseó buena suerte y aseguró que la ‘romperá' esta temporada, ya sea buscando el tricampeonato o llegando lejos en la Copa Libertadores.

“Qué alegría verte con los colores más hermosos de este país, disfruta mucho este momento hijo mío, Carlos Zambrano”, publicó la ‘Foquita’ en la historia de su Instagram acompañado con la foto del ‘León’ con la camiseta ‘blanquiazul’.

No fue el único mensaje entre el ‘10 de la calle’ y el ‘Kaiser’ pues Farfán le puso: “Ahora te amo el doble”, y el experimentado defensa le respondió “papi era un añito más y era como en Schalke”, escribió lamentándose por no haber podido jugar juntos. Como se recuerda, ambos coincidieron en el club alemán en las temporadas 2008-2009 y 2009-2010.

El ex volante saludó a Carlos Zambrano por integrarse al plantel de Alianza Lima. (jefferson_farfan_oficial)

