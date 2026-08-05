JEE inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima: No se presentaron tachas

Renuncia de Rubio abre la posibilidad de que López Aliaga vuelva al cargo de alcalde de Lima.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro inscribió la candidatura del excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga para teniente alcalde de Lima Metropolitana. Ello luego de que no se presentaran tachas contra su cuestionada postulación.

Como se recuerda, el JEE admitió la candidatura de López Aliaga luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por mayoría, dejó sin efecto su credencial de senador electo y concluyó que no estaba inmerso en prohibición alguna para postular en las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

El 31 de julio pasado inició el cómputo para que cualquier ciudadano, si así lo hubiera deseado, interponga una tacha contra el excandidato presidencial u otro nombre de la lista de Renovación Popular. Sin embargo, pasados los tres días fijados en el Reglamento, no se presentó tacha alguna.

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“En consecuencia, corresponde disponer la inscripción de la lista de candidatos presentada por la organización política Renovación Popular Perú para el Concejo Municipal Provincial de Lima”, se lee en la resolución emitida por el JEE Lima Centro emitida el martes 4 de agosto, horas después de que Luis Rubio presentara su renuncia.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro inscribe la lista de candidatos de Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales de Lima 2026, incluyendo a Rafael López Aliaga.

La candidatura de Rubio Idrogo también es inscrita; sin embargo, esta quedará sin efecto luego de que el JEE acepte su dimisión por “razones estrictamente personales”. La carta fue presentada a las 11 de la mañana de ayer.

No habría motivo para que el JEE no aprueba la renuncia. Luis Rubio lo hizo dentro del plazo, certificó su firma ante el secretario del Jurado y pagó la respectiva tasa electoral de 115 soles.

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La maniobra de López Aliaga

La dimisión del médico cirujano Luis Rubio en el penúltimo día del plazo habilitado para el retiro de candidaturas, abre la vía para que Rafael López Aliaga —inscrito como primer regidor en esa misma lista— asuma el cargo de alcalde de Lima si Renovación Popular gana los comicios del 4 de octubre, pese a que la Constitución Política del Perú prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo del mismo color, y el exfuncionario Luis Rubio, con saco blanco y corbata celeste, participan en el corte de una cinta roja durante un evento rodeados de personas.

Y es que la renuncia de un candidato no invalida la inscripción del resto de la lista. Al no haber postulante a la alcaldía, si la agrupación obtiene la primera mayoría, el primer regidor —López Aliaga— ascendería automáticamente al cargo. Fernando Rodríguez, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, calificó la operación como una reelección sin disimulo. “Ciertamente, se veía venir. Se hablaba de la reelección encubierta. Ahora ya habría que borrar de esa frase la palabra encubierta, porque estamos ante claramente una reelección que burdamente quiso ser disfrazada de un cambio”, dijo en declaraciones a Canal N.

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Rubio certificó su firma ante el secretario del JEE Lima Centro y abonó la tasa de 115 soles, los pasos formales exigidos para formalizar el retiro. El experto electoral José Naupari explicó en Canal N que, cumplidos esos requisitos dentro del plazo, la renuncia es válida y la lista continúa en la contienda. Advirtió, no obstante, que el resultado final también depende de la cifra repartidora: si Renovación Popular no gana la alcaldía pero coloca regidores, López Aliaga podría asumir como primer regidor o, al igual que hizo con su banca en el Senado —a la que renunció alegando fraude—, optar por no tomar posesión.