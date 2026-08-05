Kenki Fujimori reaparece y da detalles sobre su relación con Keiko: “No estamos enemistados. La gente cree que hay bronca”

En el programa periodístico 'Esta Noche con Milagros Leiva' se muestra a Kenji Fujimori en un mercado de Jesús María donde interactúa con personas y siendo entrevistado por la periodista Tays Casalino. Kenji abordó temas como su actividad digital, su relación familiar especialmente con Keiko Fujimori y su ausencia en el Congreso luego que su hermana ganara las elecciones presidenciales.

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Kenji Fujimori negó de forma contundente la existencia de una fractura con su hermana Keiko Fujimori y afirmó que su alejamiento del escenario político es definitivo. En una entrevista exclusiva para Esta noche con Milagros Leiva, el excongresista explicó los motivos de su ausencia en la juramentación presidencial del 28 de julio y detalló su decisión de enfocarse en la producción de contenido digital junto a su esposa.

“Nosotros no estamos enemistados. La gente cree que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los proyectos de vida no te lo pueden imponer. Los proyectos de vida son 100% personalísimos”.

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La ausencia de Fujimori en un acto tan relevante generó diversas especulaciones. Su entorno familiar aportó una explicación concreta: su esposa, Erika Muñoz, recordó que el exlegislador tiene una condena de cuatro años y seis meses, además de una reparación civil de 500.000 soles, compromisos que la pareja busca cumplir plenamente ante el Estado. “Recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política”, escribió Muñoz en redes sociales al ser consultada por la opinión pública durante la ceremonia.

Los negocios de Erika Muñoz permiten los viajes de la pareja a destinos como Argentina, las Islas Galápagos, México y Miami, según sus publicaciones en Instagram.

Un vínculo familiar fuera de lo público

Durante la entrevista, Kenji Fujimori fue consultado de manera directa por su relación con Keiko Fujimori y descartó cualquier enfrentamiento abierto. Subrayó que el vínculo familiar no debe exhibirse necesariamente ante cámaras o micrófonos. “Los deseos de buena fe, los saludos, siempre el corazón de hermanos siempre tiene que ser en privado. No necesariamente todo tiene que ser público y no necesariamente todo se tiene que decir”, sostuvo. Esta postura refuerza su intención de separar las dinámicas familiares de los escenarios políticos y mediáticos.

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El excongresista evitó presentar su distanciamiento del ámbito político como un conflicto con su familia de origen. Cuando le señalaron ese punto, respondió: “Eso no quita la primera familia tampoco” y reiteró que “los proyectos de vida no te lo pueden imponer”. A pesar de su perfil bajo, el apellido Fujimori sigue generando reacciones en cada aparición pública, como quedó registrado durante su recorrido por el mercado San José de Jesús María, donde varias personas le dirigieron mensajes para su hermana.

Kenji Fujimori y su esposa sonríen a bordo de una embarcación, junto a una imagen de Keiko Fujimori con un fondo que representa la bandera de Perú.

Kenji Fujimori se aparta del escenario político

Consultado sobre su ausencia en la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, Kenji ofreció una explicación directa: su retiro del terreno político es total. “Estoy totalmente desligado del tema político. Desde que arranqué el pódcast dije: ‘Esto es 100% entretenimiento’”, afirmó. Añadió que al inicio, varias personas se mostraron reacias a participar en su programa por temor a que fuera una extensión de su carrera política, por lo que estableció una regla clara: “Cero política, sin alinearme ni con A, ni con B, ni con C, ni con Z”.

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El exlegislador enfatizó la naturaleza definitiva de su decisión: “He vivido más de 30 años en la política y yo ya he decidido dar un paso al costado”. Asimismo, rechazó cualquier especulación sobre un posible regreso: “No voy a participar en política. No tengo ningún interés en participar en política”. Estas declaraciones marcan un punto de quiebre respecto a su trayectoria previa y confirman el giro hacia una nueva etapa profesional.

Foto de archivo de Kenji Fujimori, hijo del expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE/EDUARDO CAVERO.

Producción digital y vida privada

La entrevista también permitió conocer la nueva faceta pública de Kenji Fujimori. Actualmente, el exparlamentario se dedica a la creación de contenido digital, principalmente a través del canal “Kenji sin GPS”. Este formato propone recorridos por distritos de Lima, visitas a mercados y restaurantes, y pruebas de platos recomendados por los vecinos, todo registrado sin previo aviso. El episodio grabado en el mercado San José de Jesús María lo mostró comprando café y milanesa, interactuando con seguidores y produciendo un nuevo capítulo junto a su equipo.

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El contenido, que cuenta con la producción general de Erika Muñoz, ha incluido en los últimos meses viajes a Japón, el canal de Panamá y México, además de publicaciones en redes sociales y colaboraciones con canales vinculados a su esposa. Esta actividad marca un viraje hacia una vida más privada, alejada de la exposición política, pero cercana al público a través de nuevas plataformas.

Kenji Fujimori consume una sopa ramen con fideos y según la describe es realmente picosa.

Una etapa marcada por el entorno familiar y legal

La ausencia de Kenji Fujimori en el acto de juramentación de Keiko reactivó debates sobre la situación legal del excongresista. Su entorno precisó que la prioridad es cumplir las obligaciones pendientes con el Estado y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como participación política. “Recuerden que Kenji no puede estar en ninguna trifulca y menos si es política”, reiteró Erika Muñoz en respuesta a las preguntas sobre la ausencia.

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Esta coyuntura afecta la visibilidad pública de Kenji Fujimori, pero no parece alterar su relación familiar. Incluso en espacios cotidianos, el apellido genera reacciones y saludos que trascienden su nueva etapa profesional. Él mismo reconoció que la familia y los proyectos personales no son excluyentes y que el enfoque actual es vivir de manera más genuina junto a su esposa, lejos de la presión política.

Una pantalla de televisión muestra a Kenji Fujimori en el segmento "Su nueva vida digital" del programa Esta Noche con Milagros Leiva.

El apellido Fujimori y la vida pública

A pesar de su intención de mantener distancia del ámbito político, el apellido Fujimori sigue teniendo peso en cada paso que da Kenji. El mercado San José de Jesús María fue escenario de muestras de apoyo y mensajes para su hermana, situación que evidencia el arraigo y la relevancia del nombre en la esfera pública peruana. El excongresista, por su parte, insiste en que su futuro inmediato está centrado en la generación de contenido digital y en la vida privada.

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“Me siento más genuino creando contenido con mi esposa y ambos disfrutamos esa dinámica”, afirmó. La combinación de nuevas actividades profesionales y la atención a las obligaciones legales marcan la pauta de una etapa distinta para uno de los miembros más mediáticos de la familia Fujimori.