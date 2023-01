Representante de Bruno Sepúlveda: “Le manifestó a Barracas que no lo compren porque no va a ir”

Bruno Sepúlveda sigue luchando por ser refuerzo de Universitario de Deportes.

La situación de Bruno Sepúlveda con Universitario de Deportes aún sigue en suspenso, no se sabe si será o no refuerzo de los ‘cremas’ para esta temporada. Estudiantes de Río Cuarto, dueño de su pase, llegó a un acuerdo de palabra con la ‘U’ para prestarlo por todo el 2023, incluso le dio permiso para que viaje a Lima y se una a la pretemporada de Carlos Compagnucci. Pasaron los días y el club argentino no mandaba los documentos firmados para que los de Ate hagan el contrato y pueda ser oficializado.

La cosa fue complicándose con el delantero argentino, pues los de Estudiantes habían hecho otro trato con Barracas Central para venderlo. Decisión que sorprendió a los ‘merengues’, quienes le dieron tiempo a Sepúlveda para que regrese a su país y pueda resolver el tema. Lo cierto es que el deseo del jugador es quedarse en Ate y su malestar es evidente, no fue presentado en la ‘Noche Crema’ y en los próximos días deberá resolverlo todo.

Su representante, Horacio Rossi, explicó detalladamente lo que pasó con el préstamo del atacante y cómo se dio la negociación con la ‘U’. Confirmó que su actual equipo le dio permiso para que pise tierras peruanas mientras esperaba los papeles que pondría todo en regla con los ‘cremas’.

“Él fue cedido desde Estudiantes de Río Cuarto a Barracas Central la temporada pasada, recordemos que los últimos partidos lo separaron del plantel y no pudo jugar por decisión del club o entrenador. Él termina el préstamo y surgió una oportunidad en Universitario, uno de los grandes del fútbol peruano. Se desplaza a Lima con el permiso de Estudiantes, y cuando está el acuerdo de palabra, le informan que Barracas tenía una opción de compra hasta el 31 de diciembre y la operación había que esperar a ver si ejercía la opción o no”, comentó en una entrevista a un medio argentino, Cadena 3.

Rossi confesó que su representado no quiere jugar para Barracas. “No puede hacer uso de la opción aún si quisiese porque el jugador no quiere jugar en Barracas, entonces no está dispuesto a firmar el consentimiento. La normativa ampara al futbolista en este caso. Para que un club pueda comprar un futbolista, el futbolista debe firmar el consentimiento. Ningún club puede vender a un jugador si ese jugador no quiere ir al club. Los derechos federativos pertenecen al club, pero la voluntad es del jugador. No lo puedes obligar a un club donde no quiere ir. En todo caso debería retornar a Estudiantes”, añadió.

Futuro de Bruno Sepúlveda se disputa entre Universitario, Barracas Central y Estudiantes de Río Cuarto. (Fotobaires.com)

Se la pone difícil

Según Horacio Rossi, el delantero argentino viajó a Argentina para reunirse con Barracas Central, el club donde podría llegar tras una posible venta, y le hizo saber que no quiere ponerse su camiseta. No desea ser parte de su plantel porque solo quiere ser jugador de Universitario de Deportes, por lo que representa pertenecer a los ‘cremas’ y por el monto que se le está ofreciendo.

“Estudiantes pretende que vaya a Barracas. Después de llegar a un acuerdo con Universitario para cederlo por un año. Parece ser que las negociaciones de Estudiantes con Barracas, ahora le están diciendo que tiene que ir para allá, pero Bruno no va a ir. De hecho, ya le manifestó a Barracas que no lo compren porque no va a ir, que no lo compren. Si hablamos de clubes de este calibre, como Alianza Lima, Cristal o Universitario, son clubes que pagan contratos importantes con moneda americana y ese tipo de oportunidad a un futbolista de 29 años se le presenta una vez”, declaró su representante.

¿Lo van a esperar en Ate?

Los ‘cremas’ aún quieren contar con Bruno Sepúlveda, pero han puesto un tiempo determinado para esperarlo, pues quieren cerrar plantel para centrarse en lo que será la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Como se sabe, los ‘merengues’ debutarán contra Cienciano en la primera fecha del torneo peruano, el próximo lunes 23 de enero a las 20:00 horas, pero han pedido reprogramarlo. Hasta el momento, la Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, tiene un nuevo plan para ocupar el lugar que dejaría el delantero argentino: Alex Valera, quien ya fue anunciado.

“En el caso de Bruno no quiero profundizar en el tema porque está todavía en una situación que él está en Argentina tratando de destrabarlo, así que no quiero pronunciarme para no complicar. Nosotros ya teníamos un acuerdo, todo claro, pero después las cosas cambiaron y esta semana, sea como sea, esperamos definir al delantero”, declaró Manuel Barreto, director deportivo, en el programa Justicia para la ‘U’.

