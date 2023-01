Alex Valera en Universitario: negociaciones avanzadas para que vista la ‘crema’ en la temporada 2023

El delantero nacional tendría todo listo para volver a Universitario de Deportes.

El mercado de pases sigue abierto y Universitario de Deportes lo tiene muy en claro. A pesar de que su regreso a Ate se veía complicado por la forma en que salió, Alex Valera tendría un acuerdo de palabra con el conjunto estudiantil.

Tras su arribo a la capital, el delantero nacional habría recibido diversas propuestas, sin embargo, su prioridad siempre fue Universitario y, a pesar que en una temporada pasada las relaciones no terminaron bien entre el futbolista y el equipo de Ate, esto habría quedado en el pasado. El acercamiento se habría dado a su llegada a Lima y las conversaciones entre ambas partes estaría avanzada.

Se supo que las próximas horas son claves en las negociaciones que llevarían de vuelta a Valera a vestir la camiseta crema para la temporada 2023 en la Liga 1 y torneos internacionales.

Alex Valera se convirtió en pieza clave para Universitario. (Foto: Universitario)

Por su parte, la Universidad César Vallejo también mostró interés por tenerlo entre sus filas. A falta de un delantero, el cuadro trujillano le habría hecho llegar una propuesta formal a su representante con la intención de que vista la camiseta ‘poeta’ por todo el 2023.

Además, se pudo conocer que el futbolista de 26 años fue pretendido por Platense de Argentina. Martín Palermo, técnico del ‘Calamar’, fue el principal interesado en contar con el jugador de cara a la siguiente temporada.

No obstante, la opción de llegar al fútbol gaucho se habría caído desde lo económico, motivo por el cual, el atacante habría decidido volver a Universitario. De esta manera, todo indicaría que sería presentado de manera oficial en los próximos días.

Su paso por el Al Fateh

Alex Valera llegó al Al Fateh a mediados de 2022, sin embargo, su estadía en la liga árabe llegó a su fin luego de seis meses por un tema extrafutbolístico. Desde su incorporación, el delantero sólo logró disputar un total de 290 minutos en seis partidos oficiales, en los que no tuvo la oportunidad de anotar ni asistir.

En las últimas semanas, el integrante de la selección peruana fue convocado para sumar minutos en la reserva del club. En su última participación, marcó un doblete en el triunfo de su equipo (3-1) y fue considerado una de las figuras del encuentro.

Alex Valera tenía contrato con el Al Fateh hasta el 30 de junio de 2025.

Pieza clave en Universitario

El artillero registró números inigualables vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. El ex jugador del Al Fateh disputó 24 encuentros, marcó 11 goles y dio seis asistencias en su primera temporada. Un año más tarde, estuvo presente en 17 encuentros, anotó 12 goles y brindó una habilitación.

Tras el buen nivel mostrado, Alex Valera fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana e incluso tuvo la oportunidad de jugar el repechaje mundialista ante Australia.

¿Qué dijo sobre la ‘U’?

Hace unas semanas, el atacante retornó a Lima después de finalizar su vínculo con el Al Fateh debido a un incumplimiento de pagos durante los últimos cuatro meses. A su llegada, el jugador fue consultado sobre su futuro y la posibilidad de volver a Universitario.

“Estoy preparándome y trabajando para mí mismo. Yo iré a donde sea, con tal de jugar. Voy a ir a donde me quieran. Si me llama la ‘U’, o me llame quien me llame, yo voy a ir porque soy futbolista, me dedico a eso y mi trabajo es ese”, indicó el ‘9′.

Con respecto a su situación contractual con el elenco árabe, Valera evitó opinar. “Eso lo ve mi abogado, yo no puedo decir nada hasta que me autoricen. Voy a declarar cuando pueda hacerlo, mi abogado me dijo que por el momento no puedo hacerlo. Ahorita me estoy yendo a ver a mi familia”, finalizó.

