Raúl Ruidiaz y su deseo de enfrentarse a André Carrillo en Mundial de Clubes

Raúl Ruidiaz y André Carrillo clasificaron al Mundial de Clubes tras campeonar en Conocacar y Asia respectivamente.

El Mundial de Clubes 2022 se disputará en Marruecos entre el 1 y 11 de febrero y tendrá la presencia de 2 futbolistas peruanos, André Carrillo y Raúl Ruidiaz, quienes se clasificaron tras ganar la Liga de Campeones de Asia y de la Concacaf con Al Hilal y Seattle Sounders respectivamente.

El sorteo se realizará el próximo viernes 13 de enero y hay posibilidades de que sus equipos queden enfrentados, en lo que sería el primer duelo de peruanos en la historia de la competición. En este contexto, la ‘Pulga’ afirmó que le gustaría jugar contra su compatriota: “Estoy muy emocionado por este torneo. Que me enfrente con Carrillo sería súper genial, pero con el que me enfrente voy a tratar de hacer lo mejor”, declaró.

Esta será la primera participación en el certamen intercontinental, tanto del cuadro de la MLS, como del exdelantero de Universitario de Deportes, quien se mostró bastante ilusionado: “Estamos muy emocionados con este gran torneo. Es el más importante de la historia de Sounders. Nos estamos preparando de la mejor manera tanto física como mentalmente para hacer las cosas bien”, añadió.

Raúl Ruidíaz marcó 3 goles en la final de la Liga de Campeones de Concacaf. (Twitter)

Raúl Ruidiaz también afirmó que llega en gran momento, ya que tuvo una gran preparación durante los meses de para: “Físicamente me encuentro súper bien. Es más, los preparadores físicos están sorprendidos por cómo he llegado en este inicio de temporada. En las vacaciones me he preparado muy bien para este gran año. Va a ser un año totalmente diferente, un año nuevo para nosotros”, afirmó.

La ‘Pulga’ también afirmó que la Major League Soccer (MLS) se encuentra en auge y puede dar la sorpresa en el Mundial de Clubes, así como lo hizo en la Liga de Campeones de la Conocacaf, donde rompieron la hegemonía de los clubes mexicanos: “La MLS viene mostrando, ya de hace unos años, que está creciendo mucho. El año pasado fue la gran prueba. Yo creo que de aquí en adelante la MLS va a dar mucho que hablar”, sentenció.

André Carrillo ganó la Liga de Campeones de Asia en 2 ocasiones.

André Carrillo en el Mundial de Clubes

A diferencia de Ruidiaz, André Carrillo tiene una amplia experiencia en el Mundial de Clubes, ya que esta será su tercera participación en el certamen, todas con Al Hilal de Arabia Saudita. En las 2 anteriores ocasiones quedaron en cuarto lugar.

La primera vez fue en 2019, cuando vencieron a Espérance de Túnez en cuartos de final con asistencia de la ‘Culebra’, pero cayeron 3-1 ante Flamengo en semifinales, donde el peruano fue expulsado, y Monterrey en el partido por el tercer puesto, cayendo por penales tras igualar 2-2. En la segunda ocasión golearon 6-1 a Al-Jazira, con André Carrillo marcando el sexto tanto, pero sucumbieron ante Chelsea (1-0) y Al-Ahly (4-0).

Real Madrid es el favorito a ganar el Mundial de Clubes 2022.

Equipos participantes en Mundial de Clubes 2022

Además del Seattle Sounders de Raúl Ruidiaz y el Al Hilal de André Carrillo, en esta edición del Mundial de Clubes participarán Real Madrid como campeón de la Champions League, Flamengo como ganador de la Copa Libertadores, Wydad Casablanca de Marruecos tras proclamarse en África, Auckland City en Oceanía y Al-Ahly de Egipto como subcampeón asiático.

Cabe señalar que, el cuadro egipcio se clasificó pese a salir segundo en su continente, debido a que, el campeón, Wydad Casablanca, ya tenía asegurada su participación por ser del país organizador.

