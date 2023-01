Miss Universo 2022: El ‘Zar de la Belleza’ excluye de entre sus favoritas a Alessia Rovegno

Osmel Sousa detalla sus favoritas para ganar el Miss Universo 2022 y descarta a Alessia Rovegno. Instagram

Osmel Sousa conocido como el ‘Zar de la Belleza’ dio una reciente entrevista al programa ‘Hoy Día’ por la señal de Telemundo y mencionó a su top 3 de quienes serían las favoritas a llevarse la corona de ‘Miss Universo 2022′.

Para el experto en los certámenes de belleza internacionales, nuestra ‘Miss Perú’ no estaría entre sus favoritas, sin embargo, las representantes de Colombia (Mariana Aristizábal) y Chile (Sofía Depassier) serían sus preferidas y explicó sus motivos.

“Creo que entre las latinas, la cosa va a estar entre Miss Colombia y Chile y me encantaría que la venezolana también quedara arriba, porque es la típica muchacha para los concursos, está bien educada y preparada”, explicó en un video publicado por el espacio televisivo.

De esta manera descartó a Alessia Rovegno, luego que inicialmente la mencionó entre sus tres favoritas. “Me gusta Colombia, Chile y Perú”, indicó y después dijo cuáles son las representantes que tienen la mayor posibilidad de conseguir el título a la más bella.

“Ya lo dije, las que más me impactaron a mí: Primero la guatemalteca porque es el tipo mujerón que a mí me gustan siempre para los concursos; la cara más bella, por supuesto la colombiana y la chilena, tienen la personalidad que me recordaba a Cecilia Bolocco”, expresó.

No obstante, la directora del ‘Miss Perú’, Jessica Newton, compartió en sus plataformas digitales el ranking con las 16 clasificadas para el experto Osmel Sousa. Y entre las cinco primeras se encuentra Alessia Rovegno ocupando el puesto tres.

Publicación de Jessica Newton, directora del 'Miss Perú'. instagram

A pesar de que hay opiniones divididas con respecto al desempeño de la hija de Bárbara Cayo, hay muchos missólogos que consideran a la peruana con muchas condiciones para ganar el título, como es el caso de la exjurado de Miss Universo en el 2019, Gaby Espino.

“¡Vas a ganar. Eres la más bella!”, fue lo que publicó la empresaria en la cuenta de Instagram de Alessia Rovegno.

Gaby Espino demuestra su apoyo a Alessia Rovegno. Instagram

Luego de escribir este comentario, la conductora de TV fue duramente criticada por los cibernautas porque consideraron que ella como venezolana debería apoyar a la representante de su país, Amanda Dudamel, actual ‘Miss Venezuela 2022′ y no a una extranjera.

Gaby Espino es duramente criticada por expresarle su apoyo a Alessia Rovegno. Instagram

Osmel Sousa dio consejos para Alessia Rovegno

El ‘Zar de la Belleza’ conoció a nuestra representante en el mes de septiembre pasado en un evento de maquillaje en Miami y resaltó la belleza de Rovegno Cayo, además indicó que tiene un buen cuerpo y un cabello envidiable.

“Yo no hablé mucho sobre ella ese día y todos empezaron a criticarme, y no es así. Lo que pasa es que muchas se sentaron al lado mío para tomarse fotos. Yo sí la estaba observando, es una muchacha bonita, muy buen cuerpo. Me parece que es una buena candidata. (No sabría) decir si le cambiaría algo porque no la tuve al lado como las demás. Pero es estupenda”, dijo para el programa ‘La Hora Hola’ de Telemundo.

La presentadora del programa le hizo saber que nuestra Miss Perú ha sido cuestionada en más de una oportunidad por no tener la mejor oratoria. “Si no es elocuente y si no se comunica bien, (gesto de eliminada). Para eso están los preparadores, los organizadores”, expresó en ese entonces para luego recomendarle que se pinte el cabello de un tono más oscuro.

Osmel Sousa opinó sobre Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, luego de conocerla en Miami.

