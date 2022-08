Miss Universo 2022: Osmel Sousa y qué cambiaría de Alessia Rovegno para que se corone como ganadora

Osmel Sousa opinó sobre Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, luego de conocerla en Miami.

Faltan tan solo tres meses para que Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, represente al país entero en el Miss Universo, el certamen de belleza más importante hasta la fecha. Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, opinó sobre la modelo nacional, a quien conoció por primera vez en un evento realizado en Miami.

Como se recuerda, la hija de Bárbara Cayo viajó a Estados Unidos a fines de julio para asistir a un evento de Muba Cosmetics. Allí se encontró con sus principales contrincantes latinoamericanas, Miss Chile, Miss Colombia, Miss México y Miss Guatemala; y también con el venezolano, considerado uno de los mejores preparadores de reinas de belleza.

Ahora bien, el expresidente del Miss Venezuela se refirió a la peruana en una reciente entrevista con ‘La Hora Hola’, en donde resaltó que Alessia Rovegno posee una belleza impactante, un buen cuerpo y un cabello envidiable.

“Yo no hablé mucho sobre ella ese día y todos empezaron a criticarme, y no es así. Lo que pasa es que muchas se sentaron al lado mío para tomarse fotos. Yo sí la estaba observando, es una muchacha bonita, muy buen cuerpo. Me parece que es una buena candidata. (No sabría) decir si le cambiaría algo porque no la tuve al lado como las demás. Pero es estupenda”.

La presentadora del programa le hizo saber que nuestra Miss Perú ha sido cuestionada en más de una oportunidad por no tener la mejor oratoria. “Si no es elocuente y si no se comunica bien, (gesto de eliminada). Para eso están los preparadores, los organizadores”, expresó para luego recomendarle que se pinte el cabello de un tono más oscuro .

Osmel Sousa, experto en concursos de belleza, habló sobre Alessia Rovegno, Miss Perú.

Previa crítica a Alessia Rovegno

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Osmel Sousa opina sobre Alessia Rovegno. Luego de conocerla en persona, dijo rápidamente que la peruana fue una de sus favoritas de la noche junto a Miss Colombia y Miss Chile. Ya en otra entrevista, agregó a Miss Guatemala a la lista.

Osmel Sousa habla sobre Alessia Rovegno, Miss Perú 2022 | VIDEO: Instagram/@apoyoperureinas

El consejo de Jaqueline Bracamontes

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy en Día’ de Telemundo, la presentadora de TV y ex Miss México decidió brindarle un sincero consejo a Alessia Rovegno a puertas del Miss Universo 2022.

Todo empezó cuando la peruana contestó por qué debería ganar la corona. “Yo de niña era una niña muy tímida y conforme fui creciendo fui transformando todas esas emociones y creo que muchas personas en la vida te van a criticar, pero creo que lo importante es que tú creas en ti mismo. Yo de chiquita tenía mucho miedo, pero los fui transformado en retos”, respondió Rovegno.

Fue en en ese momento que Jaqueline Bracamontes se animó a darle un mensaje en base a su experiencia.

“Ya tiene todas las tablas, cantante, ya conoces el medio, sabes manejar las cámaras. El consejo que te daría es ser tú, desde ahora que estás en preparación, entrevistas, hasta cuando llegue a conocer a tus compañeras, a la gente de Miss Universo, siempre sé tú y con toda la humildad posible”, dijo la mexicana a nuestra reina de belleza, quien muy atenta recibió estas palabras.

Alessia Rovegno fue entrevistada por Jaqueline Bracamontes.

SEGUIR LEYENDO