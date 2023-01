Qué le preguntaron a Alessia Rovegno en su entrevista con el jurado del Miss Universo 2022

Valeria Piazza reveló cómo es la entrevista personal con el jurado del Miss Universo | Instagram

Alessia Rovegno ha pasado una de las etapas más importantes del Miss Universo 2022: la entrevista personal con los miembros del jurado. Todos quieren saber cómo le fue a nuestra representante nacional, puesto que ha sido cuestionada en más de una oportunidad por su oratoria.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Valeria Piazza habló sobre su experiencia en el Miss Universo 2016. La actual conductora de ‘América Espectáculos’ también pasó por la entrevista personal años atrás y su buen desenvolvimiento la ayudó a ingresar al Top 13. ¿Qué le preguntaron?

“Hablamos mucho sobre el tema social. Ese año yo fui parte de un documental australiano que quería presentar la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios. Todo eso se habló en mi entrevista porque, al parecer, los jurados vieron ese documental. Eran temas delicados y fuertes: minería ilegal, impacto ambiental y la trata de personas”, resaltó.

Alessia Rovegno en los ensayos finales del Miss Universo 2022.

La exreina de belleza resaltó que algunos miembros del jurado rompieron en llanto al escucharla hablar sobre las problemáticas que enfrenta el país. “Todo el mundo estaba en lágrimas, tanto así que Esther, que es la chaperona del Miss Universo, vino y me abrazó. Fue un momento emotivo. Te preguntan más que todo por tu trabajo como Miss Perú”, dijo.

“Yo creo que cuando tu entrevista es muy superficial, no te meten al Top. Me di cuenta porque cuando yo salí de mi entrevista, las chicas comentaban sobre lo que hablaron y decían ‘si yo jugaba basket, si me hicieron bullying, si ahora que soy miss soy más segura’... cosas no trascendentales, todas las de ese grupo fueron las que no entraron”, añadió.

¿Qué tan importante es la entrevista?

Según contó Valeria Piazza, las candidatas son evaluadas desde el primer día en el que llegan al hotel designado por la organización del Miss Universo. Antes de la competencia preliminar, los jurados ya van viendo quién de las concursantes tiene el perfil adecuado para ser la próxima reina de belleza universal.

Con la entrevista personal, se va definiendo quiénes pasarán a la siguiente ronda. Es por ello que muchas candidatas favoritas por el público terminan siendo ignoradas en la gala final, a pesar de haber mantenido un buen performance en la competencia preliminar.

“La preliminar no es muy fuerte, por eso en la noche final hay tantas sorpresas porque nosotros no sabemos qué han hablado en la entrevista”, afirmó Piazza, quien aseguró también que Alessia Rovegno habló en inglés en la entrevista y que no está nerviosa por el concurso de belleza.

Alessia Rovegno y el atuendo que usó en su entrevista personal.

¿Cuál es el proyecto social de Alessia Rovegno?

Nuestra actual Miss Perú forma parte de una organización sin fines de lucro llamada Bridges, la cual busca “promover la reconciliación personal y comunitaria a través del servicio fraternal y el encuentro auténtico”. Incluso antes de participar en el concurso de belleza, Alessia Rovegno ya formaba parte de la ONG.

Ella y su familia se dedican a ayudar a niños, ancianos y personas en situación vulenrable en asentamientos humanos de Pamploma Alta.

Alessia Rovegno forma parte de la ONG Bridges.

