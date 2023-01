Alianza Lima: Santiago García quedó impresionado con la cantidad de hinchas que fueron a Matute

El defensor argentino confía que comenzarán de gran manera el torneo Apertura 2023.

Alianza Lima presentó a todo su plantel en la ‘Tarde Blanquiazul’ de cara a la Liga 1 2023. Santiago García fue una de las principales contrataciones del equipo. En una charla, el defensor argentino habló sobre su impresión del marco del partido y sobre como se sintió en el terreno de juego.

En una entrevista para GOLPERU, el central de 34 años habló acerca de la gran cantidad de gente que estuvo en el estadio: “La verdad que sumar estos minutos nos sirve a todos. El marco en Matute fue hermoso, disfrutamos de la familia. El espectáculo de bienvenida la verdad que muy caluroso. He vivido una experiencia así en presentaciones en equipos, pero como esta la verdad que no. Me sentí muy cómodo la verdad”.

Además, García comentó sobre las sensaciones tras el primer encuentro de mucha exigencia: “Bien, hacía como un mes que no jugaba 90 minutos. El otro día habíamos hecho 60 minutos en total, hoy 90, es mucho, pero bien. Estamos para ir paso a paso, así que esperamos lo mejor y empezar el torneo lo antes posible con este ritmo. Si, como todo club grande se quiere ganar, se quiere seguir haciendo cosas y para hacer eso debes de tener buenos jugadores”.

Por último, el ex zaguero de La Calera dio sus impresiones sobre el compromiso contra Junior de Barranquilla: “De a pocos, es el tercer partido y esta vez, con un rival mucho más difícil. Creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien, controlamos todo en los 45 minutos y después el cansancio empezó a tener su punto”.

‘Tarde Blanquiazul’ 2023

Alianza Lima jugó su primer partido ante su gente frente al ‘tiburón’. El marcador fue de 2-1 a favor para el conjunto de La Victoria. Los goles del encuentro fueron de Pablo Lavandeira (20′) y Gabriel Costa (39′) para los ‘íntimos’, mientras que Carlos Bacca (57′) anotó para el cuadro colombiano.

García se le asignó el dorsal ‘2′, que antes usó en dos ocasiones más: con los ‘cementeros’ y con el Werder Bremen de Alemania. El central argentino disputó todo el encuentro, teniendo una buena actuación frente a la hinchada de su nuevo club. En su campaña anterior, el zaguero participó en 18 juegos, en donde brindó dos asistencias a sus compañeros. En total, disputó 1.587 minutos en el campo de juego.

Alianza Lima vs Junior: partido por 'Tarde Blanquiazul' 2023.

Durante todo el compromiso, Guillermo Salas utilizó a 17 futbolistas. Su once inicial fue el siguiente: Ángelo Campos en el arco, Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, Santiago García y Ricardo Lagos en la defensa; Josepmir Ballón, Jairo Concha y Pablo Lavandeira en la volante; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos en el ataque.

Al inicio del segundo tiempo, hizo ingresar a Franco Saravia y a Aldair Rodríguez por Campos y Reyna. En el minuto 72, entraron al terreno de juego Franco Zanelatto y Óscar pinto en lugar de el ‘pirata’ y Lavandeira. A los ocho minutos después, Andrés Andrade hizo debut al sustituir al ex Colo Colo de Chile.

En el minuto 86, Jairo Concha tuvo que salir del campo, debido a que se lesionó. Jesús Castillo fue el elegido para tomar su lugar en el poco tiempo que quedaba.

