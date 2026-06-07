Desde caldo de mote hasta cebiche y el tradicional combinado: así es el desayuno electoral de los peruanos en esta segunda vuelta

La jornada electoral en Perú se vive con un sabor especial. Este reportaje muestra la tradicional feria gastronómica que se forma afuera de los centros de sufragio, donde las familias disfrutan de contundentes platos como el caldo de mote y el chicharrón antes de ingresar a votar | América Noticias

En una mezcla de civismo y cocina popular, las puertas de varios centros de votación en todo Lima se han convertido en una suerte de ferie gastrónomica para todos aquellos ciudadanos que llegaban a cumplir con su deber desde tempranas horas en estas Elecciones 2026.

Por ejemplo, en el colegio Estados Unidos, ubicado en el distrito de Comas, la oferta principal fue el chicharrón con camote y salsa, además de caldo de mote con carne, platos que los asistentes probaron mientras aguardaban su turno.

El recorrido televisivo de América TV se detuvo junto a la señora Berta, quien, según se comentó en el lugar, empezó a preparar y vender desde la madrugada. El periodista mostró porciones “calientitas” y detalló el precio: “Diez solcitos… esta porción de chicharrón con su camote, su salsita”. A pocos pasos, otros comensales terminaban su desayuno antes de entrar al local: “Todavía no votan. Primero, primero, primero la comida”.

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A la par de la degustación, el equipo consultó por la instalación de las mesas. El reportero afirmó que habló con “el fiscal”, quien le indicó que ocho mesas no se habían habilitado “hasta hace algunos minutos”. Luego, contó que una supervisora de la ONPE explicó que la instalación dependía de la presencia completa de los miembros y que el material electoral se entregaba después de esa verificación.

Comida tradicional a metros del ingreso al local de votación

La mañana electoral tuvo un ingrediente adicional junto al colegio Estados Unidos. Puestos de comida recibieron a los votantes con platos tradicionales mientras avanzaban hacia las urnas. (América TV)

El punto de venta quedó descrito como un paso obligado para los electores. “Saliendo nada más”, respondió el periodista cuando le preguntaron a qué distancia estaba del colegio. En cámara, el equipo presentó el chicharrón y el caldo de mote, con comentarios centrados en el desayuno que suele acompañar las primeras horas de la jornada electoral.

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Entre los asistentes, la prioridad fue clara. Ante la pregunta de si ya habían votado, uno de los comensales respondió que aún no: “Todavía, todavía”. El periodista insistió con la idea al saludar: “Todavía no votan, ¿no?”. La conversación sostuvo un tono de mercado, con bromas, pedidos a la cámara y llamados a “ver la puerta del colegio” para ubicar el acceso.

En ese entorno, la comida actuó como pausa antes del trámite. El reportero se refirió a una “pasarela de comida” y corrigió enseguida la expresión para describirla como una “pequeña feria”. Mientras un elector terminaba el caldo, el periodista preguntó: “¿Cómo está?”, y obtuvo una confirmación breve: “Sí”. Sobre el cerdo, otra voz respondió: “Muy rico”.

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Precios y variedad en los puestos instalados desde temprano

Con platos desde S/2.50 y opciones para distintas horas del día, los vendedores aprovecharon la afluencia de electores para instalar un pequeño corredor gastronómico junto al local. (América TV)

La transmisión dio detalles de precios y de la oferta disponible junto al colegio. Además del chicharrón con camote, se mencionó pan con chicharrón, cuyo valor fue señalado en cámara: “Cinco solcitos el pan”. También se enumeraron alternativas que se vendían en el mismo circuito: hot dogs, chorizo, alitas y otros platos pensados para más adelante en el día.

En el intercambio, el periodista resaltó el trabajo temprano de quienes cocinan para vender. “Hay que resaltar también a los peruanos que se levantan una, dos de la mañana tempranito para preparar esta comida y llevar algo a casa también”, afirmó durante el recorrido. La invitación a acercarse al punto de venta se repitió con un llamado directo a los televidentes: “Está viendo todo el Perú, señito, para que vengan al colegio Estados Unidos y coman acá”.

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En otro puesto, una vendedora se presentó cuando le preguntaron su nombre: “Mirna”. Ella enumeró su oferta y animó a los clientes: “Chanchito, panchitos, alitas. Anímense, amigos, hay de variedades aquí para que se animen a comer”. En la misma secuencia se precisaron montos: “Dos sol cincuenta el chorizo”, se oyó, y luego se ratificó el precio: “Dos cincuenta”. También se informó: “Siete soles la alita, sale con su papita y su ensaladita”.

La vendedora contó que ese día también votaría, aunque no en ese local. Ante la consulta “¿Va a votar hoy día o no?”, respondió: “Claro, joven”. Cuando le preguntaron si le tocaba allí, aclaró: “No, me toca otro sitio”. En el lugar, la conversación la situó en una rutina extendida durante elecciones: vender temprano, cerrar y trasladarse para sufragar.

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Demoras en la instalación de mesas y entrega del material electoral

La jornada comenzó con retrasos en algunas mesas del local electoral, donde la instalación dependía de completar el número requerido de integrantes antes de distribuir el material de sufragio. (América TV)

Mientras continuaba el recorrido por los puestos, el equipo de América TV pasó del desayuno a la organización del proceso. El periodista señaló que consultó a un “fiscal” sobre el funcionamiento del local y transmitió el dato: “ocho mesas” no se habían instalado “hasta hace algunos minutos”. La cifra apareció como parte de un reporte en vivo sobre el inicio de la jornada.

Luego, el reportero explicó lo conversado con una supervisora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según su relato, el motivo principal de la demora fue operativo: “Los miembros de mesa tienen que estar todos presentes para que se pueda instalar la mesa y eso no ha sucedido”. Añadió que, en ciertos salones, se pidió a personas que habían llegado al local para completar el grupo necesario.

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En la misma explicación, describió la secuencia de la entrega del material. “La mecánica es así: terminan de llegar todos los miembros de mesa y recién traen el material electoral”, afirmó. El periodista sostuvo que el material “está acá” y que, una vez reunidos “los nueve miembros”, se realiza el traslado para habilitar la mesa.

Como ejemplo de ese movimiento, el reportero dio una hora puntual observada en el lugar: “Nueve y veinticinco trajeron en una mesa el material electoral y se pudo instalar”. En paralelo, el entorno mantuvo el ritmo de mercado, con gente que entraba y salía del colegio, electores que desayunaban antes de votar y vendedores que atendían junto a la puerta del centro de votación.

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