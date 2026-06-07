Diego Chávarri se sincera sobre Gabriela Herrera tras salir de ‘La Granja VIP’: “No me gusta, me cae bien”

Diego Chavarri en una entrevista televisiva y Gabriela Herrera lavando en la cocina de ‘La Granja VIP’, generando debate sobre su relación tras el programa.

La salida de Diego Chávarri de ‘La Granja VIP’ generó expectativa no solo por el desenlace del reality, sino también por las confesiones del exfutbolista sobre su relación con Gabriela Herrera, una de las participantes más mencionadas en esta edición. Durante el post-show, el propio Chávarri enfrentó directamente las preguntas sobre sus sentimientos y aclaró la naturaleza de su vínculo con la bailarina.

“No me gusta Gabriela. No la veo como una persona que me gusta. Me cae bien, me cae chévere, creo que fue con quien tuve más afinidad luego de Cri-Cri. Si no hubieran pasado esas cosas, tendríamos una amistad bien chévere. No voy a poner de excusa, pero lo que nos dijimos fue después de una fiesta”, explicó Chávarri ante la consulta de Ric la Torre, conductor del espacio que sigue a cada eliminación.

El exjugador reconoció que existió un momento de confusión, aunque evitó alimentar especulaciones sobre un futuro juntos. “Nos dimos cuenta de que no iba. No debió decirse, pero se dijo, pude haber confundido las cosas, pude haber sentido una atracción por ella, pero después me di cuenta de que no, que fue algo del momento y que no debió decirse”, puntualizó Chávarri.

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El eliminado de la semana habló en el ‘Post Show’ del programa sobre sus sentimientos a su compañera de reality luego de exponerse sus revelaciones | TikTok

El ambiente dentro de la casa, marcado por la convivencia y el aislamiento, propició acercamientos y desencuentros entre varios participantes. Chávarri admitió que, tras analizar lo ocurrido, su vínculo con Herrera no pasó de la amistad, subrayando la importancia de la afinidad que lograron construir en medio de las dinámicas del reality.

Consultado sobre su situación sentimental fuera del programa, el exfutbolista prefirió mantener la reserva y solo adelantó que planea retomar el contacto con Thalía Bentín cuando recupere su teléfono.

“Le voy a escribir de todas maneras. No sé cómo va a terminar. Yo tengo muchas cosas en la cabeza, de pensamientos, de culpa. Si no es así, tengo que salir adelante con mi vida. Si no se puede solucionar, bueno, no es que me dé igual. Pasa más por ella que por mí. Yo no puedo hacer mucho”, expresó Chávarri.

Diego Chavarri, recién eliminado de 'La Granja VIP', ofrece una entrevista en "El Post Show" donde se sinceró sobre su relación con Gabriela Herrera, destacando que "no le gusta, pero le cae bien".

Gabriela Herrera quedó sorprendida por eliminación de Diego Chávarri

La gala del sábado 6 de junio en ‘La Granja VIP’ marcó un momento clave en la recta final del reality transmitido por Panamericana TV. La salida de Diego Chávarri no solo modificó el rumbo de la competencia, sino que también provocó sorpresa entre los participantes, especialmente en Gabriela Herrera.

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Durante la definición, Pamela López, Mónica Torres y Paul Michael aseguraron un lugar en la etapa decisiva, mientras la casa quedaba envuelta en un ambiente de despedida y emociones contenidas. La tensión se centró en la placa que el propio Chávarri describió como “muy complicada”, reflejando la dificultad de la instancia y la cercanía de la gran final.

Al confirmarse la eliminación, Chávarri transmitió con honestidad su estado anímico. “Ah, triste, emocionado. Sabía que era una placa muy complicada y a estas alturas, en verdad, está para cualquiera”, manifestó en su mensaje final.

Gabriela Herrera reacciona con asombro ante la eliminación de Diego Chávarri del reality 'La Granja VIP' durante una emisión del programa.

La reacción de sus compañeros no tardó: Paul Michael lo abrazó antes de regresar a la casa y Pamela López, Mónica Torres y Cri Cri celebraron el resultado. En contraste, Gabriela Herrera permaneció en silencio y tardó en sumarse a las felicitaciones, reflejando el impacto que tuvo la salida de quien fue su principal apoyo dentro del programa.

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