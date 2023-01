Jairo Concha habló de la responsabilidad de heredar la ‘10′ de Jefferson Farfán en Alianza Lima

Jairo Concha llegó a Alianza Lima procedente de San Martín.

Alianza Lima realizó su ‘Tarde Blanquiazul’ donde presentó a su plantilla para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2023. El volante Jairo Concha dio una de las sorpresas en el estadio Alejandro Villanueva al portar el ‘10′ de Jefferson Farfán, futbolista que se retiró a finales del año pasado.

El jugador de 23 años habló sobre llevar dicho dorsal. “Estoy orgulloso de llevar ese número por el equipo que es Alianza, no es fácil, pero esperemos que sea un buen año para mí y todos mis compañeros. Es responsabilidad de llevar ese número en cualquier equipo, pero en Alianza es distinto”, , declaró en diálogo con GOLPERU.

Luego, fue consultado por Jefferson Farfán. “Él me la dejó. El año pasado lo conversábamos, creo que él sabía de su retiro y me dijo que si se iba, me la dejaba. Me dijo que había hablado y se lo agradecí porque es un lindo gesto, sobre todo por la calidad de jugador que es”.

“Desde su llegada conoció la grandeza de estos colores, el año pasado nos regaló un hermoso doblete en el clásico y hoy asume la responsabilidad de llevar la 10 en la espalda”, escribió Alianza Lima en sus redes sociales, anunciando que Jairo Concha llevará la ‘10′ en este 2023.

Jairo Concha en la ‘Tarde Blanquiazul’

El mediocampista fue titular en el esquema de Guillermo Salas junto a Josepmir Ballón y jugó hasta el minuto 86. Tuvo que ser cambiado por una molestia y en su reemplazo ingresó Jesús Castillo, flamante refuerzo proveniente de Academia Cantolao.

Los ‘blanquiazules’ se impusieron 2-1 a Junior de Barranquilla. Pablo Lavandeira abrió el marcador a los 20′ y Gabriel Costa aumentó el marcador a los 39′. El descuento de los colombianos fue hecho por Carlos Bacca a los 57′.

Foto: @ClubALoficial.

Su rendimiento en Alianza

Jairo Concha llegó a Alianza Lima en 2021 luego de su paso por Universidad San Martín y rápidamente se convirtió en un jugador importante. En su primera temporada, anotó cuatro goles y dio cinco asistencias. Asimismo, levantó el trofeo de la Liga 1.

En 2022 superó su promedio goleador e hizo seis tantos. Además, asistió en una oportunidad. El habilidoso futbolista volvió a consagrarse campeón nacional. Ahora, buscará el tricampeonato y tener una buena actuación en la Copa Libertadores.

Jefferson Farfán, ausente en la ‘Tarde Blanquiazul’

La ‘Foquita’, pese a los rumores de que recibiría un homenaje en la presentación de Alianza Lima tras colgar los botines, no asistió al estadio Alejandro Villanueva esta tarde. No obstante, el exfutbolista estuvo atento al evento.

El ‘10 de la calle’ realizó una publicación al enterarse del fichaje de Carlos Zambrano. “Qué alegría verte con los colores más hermosos de este país, disfruta mucho este momento hijo mío”, escribió en sus stories de Instagram.

Debut ‘blanquiazul’ en Liga 1 2023

El viernes 30 de diciembre se dio el sorteo del fixture de la Liga 1 2023 y se pudo conocer al rival de Alianza Lima, se trata de Atlético Grau. El compromiso se jugará el sábado 21 de enero a las 13:00 horas en Piura. El horario podría cambiar tras reclamo del club ‘íntimo’ por las altas temperaturas en la ciudad.

