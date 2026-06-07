Suheyn Cipriani relata el duro trato que recibió en MGI All Stars: “No sé cómo no te puede salir”

Suheyn Cipriani, ex Miss Grand Perú, se muestra en dos contextos contrastantes: un momento casual en un video y otro glamuroso en un evento, mientras denuncia el trato recibido en MGI All Stars.

La experiencia de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Star 2026 ha dejado huella por razones que trascienden el resultado final del certamen. La modelo y representante de Perú se ubicó entre las diez mejores concursantes, pero su paso por la competencia internacional estuvo marcado por desafíos emocionales y una preparación exigente que puso a prueba su confianza y estabilidad.

A través de una transmisión en TikTok, Cipriani compartió detalles de los obstáculos que enfrentó durante su entrenamiento en el concurso. La joven explicó que uno de sus instructores le asignó una coreografía compleja, compuesta por múltiples giros, la cual le resultó difícil de dominar a pesar de su dedicación.

PUBLICIDAD

“Tuve un profesor que me hizo una coreografía de muchísimas vueltas y la verdad yo me esforzaba tanto para que me saliera, pero no me salía. Se sentó en el piso y se quedó mirándome: ‘Hazlo hasta que te salga’”, relató la modelo peruana.

La representante peruana evidenció la frustración que vivió por parte de unos de sus profesores en el desarrollo de la competencia internacional | TikTok

La presión aumentó cuando, en medio de los ensayos, la participante recibió comentarios que minaron su ánimo. Según su testimonio, el instructor expresó: “Horrible, no sé cómo no te puede salir. Terrible, ya me cansé de explicarte. Te he hecho esta coreografía, la otra ya te la deberías saber y no te la sabes todavía; terrible”.

Estas palabras, según contó Cipriani, influyeron negativamente en su estado emocional y provocaron una caída en su confianza en uno de los momentos más cruciales de la competencia.

La modelo recordó el impacto inmediato de aquellos comentarios. “Me dijo cosas que me bajonearon súper el ánimo y yo la verdad que me sentí tan mal en ese momento que me senté a su costado”, sostuvo en su publicación.

PUBLICIDAD

No todo fue adversidad durante el proceso. Cipriani resaltó la importancia del acompañamiento de otro miembro de su equipo, quien adoptó una actitud más comprensiva y alentadora.

Suheyn Cipriani, con expresión seria y manos juntas, relata el difícil trato recibido en MGI All Stars durante su etapa de preparación, generando debate.

“Yo les juro que Dany, que era mi otro profesor, así me saliera la vuelta horrible, él siempre tenía una palabra de apoyo para mí, así me cayera 20 veces en una vuelta”, destacó al referirse al trato empático recibido de su segundo entrenador. Esta actitud contrastó con el enfoque más estricto del primer instructor, quien incluso llegó a preguntarle: “¿Así también eres con tu otro profesor o sí le haces caso?”, durante los ensayos.

PUBLICIDAD

Suheyn Cipriani agradecida con el apoyo en el MGI All Stars

La noche del 30 de mayo, la ciudad de Bangkok fue escenario de la final del Miss Grand International All Stars 2026. Allí, Suheyn Cipriani logró posicionarse entre las diez finalistas, compartiendo escenario con representantes de 56 países. Tras culminar su participación, la joven se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales para expresar su gratitud por el respaldo recibido durante el certamen.

Suheyn Cipriani expresa su profunda gratitud por el apoyo masivo recibido tras su participación en la final del MGI All Stars, destacando el cariño inesperado del público.

En un video publicado desde el escenario, Cipriani expresó: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada amanecida, por cada seguido, por cada voto, por haber competido conmigo. De verdad, jamás me imaginé tanto cariño y siento que es una bendición el haber recibido todo este apoyo. Créanme que mi destino no ha acabado aquí, yo seguiré luchando por mis sueños y nada, los amo muchísimo”.

PUBLICIDAD

La modelo también subrayó lo que significó para ella portar la banda nacional y regresar a la competencia internacional. “Fue un sueño hecho realidad volver a competir, volver a ser Miss Perú, los amo, atentamente Su primer Miss Grand All-Stars Perú”, manifestó la representante en su mensaje de despedida.