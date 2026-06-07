Fotos y videos del voto en el extranjero: así se vive las urnas de los peruanos

Peruanos residentes en el extranjero participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y alta concurrencia en los cinco continentes, según informó la Cancillería del Perú desde su centro de monitoreo.
La red diplomática peruana desplegó un operativo especial para garantizar el proceso electoral fuera del territorio nacional. El monitoreo incluyó la supervisión de 119 oficinas consulares en 73 países, la habilitación de 219 locales de votación y la instalación de 2.506 mesas de sufragio para ciudadanos peruanos que residen en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó que el proceso avanzó sin incidentes de magnitud.
PUBLICIDAD
Proceso electoral en los cinco continentes
Durante una actualización matutina, la Cancillería comunicó que en Oceanía, Asia, África y Europa se instaló el 100 % de las mesas de sufragio programadas, sumando 964 mesas habilitadas en esas regiones. En Europa, donde reside una de las comunidades peruanas más numerosas, se habilitaron 194 mesas de votación en Madrid, ciudad que agrupa a más de 115.000 electores peruanos, y 112 en Milán, que concentra la segunda mayor presencia de votantes.
Imágenes difundidas por la Cancillería mostraron filas de ciudadanos en ciudades europeas como Barcelona, Hamburgo, Viena y Roma, donde peruanos aguardaron el turno para emitir su voto en locales habilitados especialmente para la jornada. La asistencia se mantuvo elevada y el desarrollo de la votación transcurrió sin alteraciones mayores.
PUBLICIDAD
Oceanía y Asia concluyen elecciones
En Oceanía y Asia concluyó la jornada electoral en las primeras horas del domingo, con el cierre de 110 mesas de sufragio, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la región oceánica, Diego Arthur, residente en Wellington, Nueva Zelanda, fue el primer peruano en votar, desempeñándose además como presidente de mesa. En Australia, cerca de 7.000 connacionales participaron en el proceso. Por su parte, la votación finalizó en países asiáticos como Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia.
Desde Tokio, la Cancillería transmitió imágenes de la mesa N.° 087116 como parte de su monitoreo en tiempo real. El cierre de mesas en estas regiones marcó el arranque exitoso de la elección para peruanos en el exterior.
PUBLICIDAD
América, Medio Oriente y nuevos escenarios de participación
Mientras se desarrollaba la segunda vuelta en el territorio nacional, en el continente americano comenzó la apertura progresiva de mesas de sufragio. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la instalación de mesas en Estados Unidos, donde operan 17 consulados que atienden a la amplia colonia peruana. También se abrieron locales de votación en países de América Central, el Caribe y Sudamérica, donde la red consular peruana mantiene presencia activa.
Un aspecto novedoso de los comicios de 2026 fue la participación, por primera vez, de peruanos residentes en varios países del Golfo Pérsico. La Cancillería detalló que ciudadanos ejercieron su derecho al voto en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Imágenes registradas en Dubái y Arabia Saudita mostraron una concurrencia ordenada y puntual de los electores en locales dispuestos para este proceso.
PUBLICIDAD
El monitoreo centralizado de la jornada se desarrolla desde el Centro de Monitoreo Electoral de la Cancillería, que mantiene comunicación permanente con los 119 consulados peruanos en el exterior. La entidad reiteró que continuará con la supervisión en tiempo real hasta el cierre de todas las mesas.
Más Noticias
Con chicharrón y tamal: así fue el desayuno andino de Roberto Sánchez con su familia en Huaral previo a votar
La señal de TV Perú transmitió el encuentro matutino en la casa de sus padres, donde estuvo con su esposa, sus hijas y otros familiares, con alimentos regionales y música en los exteriores
Keiko Fujimori pide a ciudadanos que vayan a votar: “Hoy es muy importante, cada voto cuenta”
La candidata de Fuerza Popular llegó al distrito de San Juan de Lurigancho para el tradicional desayuno electoral. Afirmó que la labor de los personeros será importante durante la jornada
Elecciones en Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez realizaron tradicional desayuno electoral
Los candidatos presidenciales cumplieron con el tradicional desayuno y ya se dirigen a sus centros e votación en el distrito limeño de San Borja
Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘tri’ disputará en Columbus su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica ante el representativo de Centroamérica
Primera mesa de sufragio del Perú se instaló a las 5:35 en San Martín durante las elecciones 2026
La mesa número 078946, ubicada en la institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de Bellavista, fue habilitada antes del inicio oficial de la jornada electoral
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD