Perú

Fotos y videos del voto en el extranjero: así se vive las urnas de los peruanos

La Cancillería reportó normalidad y amplia asistencia en las urnas instaladas en ciudades clave, mientras el monitoreo en tiempo real cubrió desde Asia y Oceanía hasta América y el Golfo Pérsico

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Peruanos residentes en el extranjero participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y alta concurrencia en los cinco continentes, según informó la Cancillería del Perú desde su centro de monitoreo.

La red diplomática peruana desplegó un operativo especial para garantizar el proceso electoral fuera del territorio nacional. El monitoreo incluyó la supervisión de 119 oficinas consulares en 73 países, la habilitación de 219 locales de votación y la instalación de 2.506 mesas de sufragio para ciudadanos peruanos que residen en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó que el proceso avanzó sin incidentes de magnitud.

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Las oficinas consulares coordinaron el proceso en más de un centenar de países, con imágenes de largas filas en ciudades como Madrid, Milán y Dubái, y con la participación inédita de comunidades en Medio Oriente
Las oficinas consulares coordinaron el proceso en más de un centenar de países, con imágenes de largas filas en ciudades como Madrid, Milán y Dubái, y con la participación inédita de comunidades en Medio Oriente| Cancillería

Proceso electoral en los cinco continentes

Durante una actualización matutina, la Cancillería comunicó que en Oceanía, Asia, África y Europa se instaló el 100 % de las mesas de sufragio programadas, sumando 964 mesas habilitadas en esas regiones. En Europa, donde reside una de las comunidades peruanas más numerosas, se habilitaron 194 mesas de votación en Madrid, ciudad que agrupa a más de 115.000 electores peruanos, y 112 en Milán, que concentra la segunda mayor presencia de votantes.

Miles de ciudadanos residentes fuera del país acudieron a votar en una jornada supervisada por la Cancillería
Miles de ciudadanos residentes fuera del país acudieron a votar en una jornada supervisada por la Cancillería| Andina

Imágenes difundidas por la Cancillería mostraron filas de ciudadanos en ciudades europeas como Barcelona, Hamburgo, Viena y Roma, donde peruanos aguardaron el turno para emitir su voto en locales habilitados especialmente para la jornada. La asistencia se mantuvo elevada y el desarrollo de la votación transcurrió sin alteraciones mayores.

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Oceanía y Asia concluyen elecciones

En Oceanía y Asia concluyó la jornada electoral en las primeras horas del domingo, con el cierre de 110 mesas de sufragio, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la región oceánica, Diego Arthur, residente en Wellington, Nueva Zelanda, fue el primer peruano en votar, desempeñándose además como presidente de mesa. En Australia, cerca de 7.000 connacionales participaron en el proceso. Por su parte, la votación finalizó en países asiáticos como Japón, Corea del Sur, China, Singapur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia.

Desde Francia, decenas de peruanos también acuden a ejercer su derecho al voto|Crécitos: Sahori Chumpitazi
Desde Francia, decenas de peruanos también acuden a ejercer su derecho al voto|Crécitos: Sahori Chumpitazi

Desde Tokio, la Cancillería transmitió imágenes de la mesa N.° 087116 como parte de su monitoreo en tiempo real. El cierre de mesas en estas regiones marcó el arranque exitoso de la elección para peruanos en el exterior.

América, Medio Oriente y nuevos escenarios de participación

Mientras se desarrollaba la segunda vuelta en el territorio nacional, en el continente americano comenzó la apertura progresiva de mesas de sufragio. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la instalación de mesas en Estados Unidos, donde operan 17 consulados que atienden a la amplia colonia peruana. También se abrieron locales de votación en países de América Central, el Caribe y Sudamérica, donde la red consular peruana mantiene presencia activa.

La Cancillería reportó normalidad y amplia asistencia en las urnas instaladas en ciudades clave| Cancillería
La Cancillería reportó normalidad y amplia asistencia en las urnas instaladas en ciudades clave| Cancillería

Un aspecto novedoso de los comicios de 2026 fue la participación, por primera vez, de peruanos residentes en varios países del Golfo Pérsico. La Cancillería detalló que ciudadanos ejercieron su derecho al voto en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Imágenes registradas en Dubái y Arabia Saudita mostraron una concurrencia ordenada y puntual de los electores en locales dispuestos para este proceso.

Una mujer deposita su voto en una urna de ONPE. Dos personas sonríen sentadas. Al fondo, logos de la Embajada de Perú en Qatar y estantes con libros. Bandera peruana visible
Una mujer peruana deposita su voto en la urna de ONPE en la Embajada de Perú en Qatar, mientras funcionarios observan el proceso de la segunda vuelta electoral. (Agencia Andina / Cancillería)

El monitoreo centralizado de la jornada se desarrolla desde el Centro de Monitoreo Electoral de la Cancillería, que mantiene comunicación permanente con los 119 consulados peruanos en el exterior. La entidad reiteró que continuará con la supervisión en tiempo real hasta el cierre de todas las mesas.

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