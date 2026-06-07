Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”

La figura de Paolo Guerrero se ha consolidado como una de las más influyentes en Alianza Lima, no solo por su reconocida trayectoria sino también por su constante llamado a que los mejores futbolistas nacionales se sumen al club de sus amores. En las últimas semanas, el ‘Depredador’ ha expresado públicamente su deseo de que Renato Tapia culmine su carrera vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, apelando a su conocido hinchaje por la institución de La Victoria.
Sin embargo, Luis Tapia, padre del futbolista, se encargó de poner paños fríos a la ilusión con declaraciones que reflejan la complejidad real de un eventual regreso a Perú. “Es un tema bien complicado. Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil. Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva”, explicó en entrevista para Inka Digital TV.
PUBLICIDAD
De manera clara, el padre del ‘Cabezón’ sostuvo que, si bien el deseo de ver al futbolista de Al Wasl en el cuadro ‘íntimo’ existe, la decisión dependerá de una serie de factores personales y deportivos. “Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo. No te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar ahí”, comentó.
Respondiendo a la pregunta sobre si Renato Tapia podría retirarse en Alianza Lima, su padre fue enfático: “Si se da el caso y están las condiciones, yo creo que él sí vendría a jugar a Alianza; pero si no se da, quedará en eso nada más: en la ilusión y las ganas de siempre”.
PUBLICIDAD
En el contexto actual, la prioridad del volante de 30 años sigue siendo la de mantener su carrera en el extranjero, donde los desafíos deportivos y la estabilidad familiar resultan fundamentales para su futuro. Eso sí, cada vez que las ocasiones le permiten cuando viene a Perú, visita Matute y alienta al equipo de sus amores.
Las críticas a Renato Tapia por jugar en Emiratos Árabes Unidos
El salto de Renato Tapia a la liga de Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl no estuvo exento de polémica entre hinchas y analistas. Muchos cuestionaron la decisión, interpretando el cambio de continente como una renuncia anticipada a la competencia de élite en Europa. Sobre este punto, Luis Tapia defendió con firmeza la elección de su hijo.
PUBLICIDAD
“Son 12 años que él ha estado en Europa: entre Twente, Feyenoord, Celta, Leganés; y acá somos muy dados de juzgar a las personas, estar siempre mirando los bolsillos de las personas. Cada persona es libre de tomar las decisiones que desea con su carrera o con su vida. Si él eligió ir allá es porque tiene sus razones personales, privadas, que no es de incumbencia de nadie”, indicó.
El padre del futbolista remarcó que los aficionados suelen tener expectativas alejadas de las posibilidades reales del futbolista peruano: “Queremos que los jugadores vayan a Bayern, a Real Madrid, y usted y ellos ni siquiera tienen idea de lo que cuesta llegar a esos clubes. Es más, hay muchas estrellas que llegan, no rinden y no van más. Entonces, para un peruano es mucho más difícil, teniendo en cuenta que no tienes ni el pasaporte comunitario. El fútbol peruano está devaluado, no es un mercado que los grandes equipos miren para llevarse un jugador, eso es mentira. Tenemos más expectativas que la realidad”.
PUBLICIDAD
Además, Luis Tapia fue categórico al señalar que la decisión de su hijo debe ser respetada: “Él se fue a Arabia porque tomó la decisión y está ahí. Es una decisión que todo el mundo debería respetar porque no le hace daño a nadie. De que la gente diga que el nivel..., bueno, es comentario de ellos porque te aseguro que de los que hablan, ni siquiera han visto un partido de la liga, no saben ni qué jugadores hay ahí, no saben nada, solamente hablan por hablar”.
Más Noticias
Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘tri’ disputará en Columbus su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica ante el representativo de Centroamérica
Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia
El extremo argentino dejaría el cuadro ‘cervecero’ ante la aparición de una propuesta concreta desde el Viejo Continente. El club peruano tiene una opción para relevarlo
Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026
Los norteños se enfrentarán los ‘chapines’ en Estados Unidos, en su última prueba previo al Mundial 2026. Conoce las señales disponibles para crucial duelo
Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada de este día está repleta de amistosos internacionales de selecciones, así como de compromisos de algunas ligas sudamericanas
A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ será el último oponente de la ‘roja’ antes que inicie la Copa del Mundo 2026. Así que ejercerá como ‘sparring’ en Puebla, aunque la disciplina peruana querrá ser más que eso. Conoce los horarios del lance
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD