Papá de Renato Tapia no aseguró su retiro en Alianza Lima por 2 motivos: “El fútbol no solamente es de la persona”

Luis Tapia habló de la posibilidad de que el 'Cabezón' se retire en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Inka Digital TV)

La figura de Paolo Guerrero se ha consolidado como una de las más influyentes en Alianza Lima, no solo por su reconocida trayectoria sino también por su constante llamado a que los mejores futbolistas nacionales se sumen al club de sus amores. En las últimas semanas, el ‘Depredador’ ha expresado públicamente su deseo de que Renato Tapia culmine su carrera vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, apelando a su conocido hinchaje por la institución de La Victoria.

Sin embargo, Luis Tapia, padre del futbolista, se encargó de poner paños fríos a la ilusión con declaraciones que reflejan la complejidad real de un eventual regreso a Perú. “Es un tema bien complicado. Primero, porque todavía está activo y yo creo que tiene para muchos años más. Su prioridad siempre es seguir compitiendo fuera del país y, por temas familiares, yo lo veo difícil. Mis nietas viven en España; es un tema en el que el fútbol no solamente es de la persona, sino que también inmiscuye a la familia. Él tiene mujer e hijos, entonces lo primero es ver la comodidad de tu familia y, posterior a eso, ver tu conveniencia deportiva”, explicó en entrevista para Inka Digital TV.

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De manera clara, el padre del ‘Cabezón’ sostuvo que, si bien el deseo de ver al futbolista de Al Wasl en el cuadro ‘íntimo’ existe, la decisión dependerá de una serie de factores personales y deportivos. “Más allá de que siempre hablan del dinero, uno también prioriza el interés deportivo. No te vas a ir a un club donde vas a perder o donde te va a ir mal. En este caso, él es hincha de Alianza Lima, lo ha dicho públicamente, y le gustaría jugar ahí”, comentó.

Esto pasó en el choque entre Al Wasl y Al Nassr por la Champions de Asia - Crédito: ESPN.

Respondiendo a la pregunta sobre si Renato Tapia podría retirarse en Alianza Lima, su padre fue enfático: “Si se da el caso y están las condiciones, yo creo que él sí vendría a jugar a Alianza; pero si no se da, quedará en eso nada más: en la ilusión y las ganas de siempre”.

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En el contexto actual, la prioridad del volante de 30 años sigue siendo la de mantener su carrera en el extranjero, donde los desafíos deportivos y la estabilidad familiar resultan fundamentales para su futuro. Eso sí, cada vez que las ocasiones le permiten cuando viene a Perú, visita Matute y alienta al equipo de sus amores.

Renato Tapia se puso la camiseta de Alianza Lima y visitó Matute para ver el duelo con Ayacucho FC en 2022. - créditos: Kevin Pacheco

Las críticas a Renato Tapia por jugar en Emiratos Árabes Unidos

El salto de Renato Tapia a la liga de Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl no estuvo exento de polémica entre hinchas y analistas. Muchos cuestionaron la decisión, interpretando el cambio de continente como una renuncia anticipada a la competencia de élite en Europa. Sobre este punto, Luis Tapia defendió con firmeza la elección de su hijo.

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“Son 12 años que él ha estado en Europa: entre Twente, Feyenoord, Celta, Leganés; y acá somos muy dados de juzgar a las personas, estar siempre mirando los bolsillos de las personas. Cada persona es libre de tomar las decisiones que desea con su carrera o con su vida. Si él eligió ir allá es porque tiene sus razones personales, privadas, que no es de incumbencia de nadie”, indicó.

Renato Tapia disputó 29 partidos en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. - créditos: Al Wasl

El padre del futbolista remarcó que los aficionados suelen tener expectativas alejadas de las posibilidades reales del futbolista peruano: “Queremos que los jugadores vayan a Bayern, a Real Madrid, y usted y ellos ni siquiera tienen idea de lo que cuesta llegar a esos clubes. Es más, hay muchas estrellas que llegan, no rinden y no van más. Entonces, para un peruano es mucho más difícil, teniendo en cuenta que no tienes ni el pasaporte comunitario. El fútbol peruano está devaluado, no es un mercado que los grandes equipos miren para llevarse un jugador, eso es mentira. Tenemos más expectativas que la realidad”.

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Además, Luis Tapia fue categórico al señalar que la decisión de su hijo debe ser respetada: “Él se fue a Arabia porque tomó la decisión y está ahí. Es una decisión que todo el mundo debería respetar porque no le hace daño a nadie. De que la gente diga que el nivel..., bueno, es comentario de ellos porque te aseguro que de los que hablan, ni siquiera han visto un partido de la liga, no saben ni qué jugadores hay ahí, no saben nada, solamente hablan por hablar”.