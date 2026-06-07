Elecciones 2026: Así acuden los peruanos a votar a los distintos locales en la segunda vuelta

El horario único de votación es desde las 7 hasta las 17 horas. Se recomienda verificar local y mesa antes de salir - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

Los peruanos comenzaron a acudir a las urnas este domingo en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Desde las 7:00 a. m., hora de apertura de mesas, se registró el ingreso de votantes a los distintos locales habilitados en las 24 regiones y en el Callao, en una jornada con horario único para todo el territorio nacional.

Durante las primeras horas se reportaron algunas demoras en la instalación de mesas, pese a que ya había transcurrido el momento previsto para el inicio formal del proceso. Aun así, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los centros de votación del país ya cuentan con el material electoral que se utilizará en esta definición presidencial, con el fin de garantizar el desarrollo del sufragio a nivel nacional.

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El DNI es el único documento permitido para votar - Créditos: Andina/Ricardo Cuba.

Ese punto cobró relevancia por los antecedentes de la primera vuelta. En esa etapa del proceso se registraron inconvenientes en la apertura de mesas debido a retrasos en la distribución del material electoral en la ciudad capital, un escenario que generó contratiempos para miembros de mesa y electores. Para esta segunda vuelta, la autoridad electoral señaló que la logística ya se encuentra cubierta en todos los locales de votación del país.

La ONPE ratificó el horario oficial para el sufragio en el territorio nacional, que se extiende de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. Dentro de esa franja, los ciudadanos pueden ingresar al local asignado, ubicar su aula y emitir el voto en la mesa correspondiente. Con el objetivo de reducir demoras, la entidad recomendó revisar con anticipación el local de votación y el número de mesa, además de acudir con tiempo suficiente para completar el recorrido interno sin apuros.

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La segunda vuelta de las elecciones generales 2026 comienza con votantes que llegan desde las 7:00 a. m. a locales habilitados - Créditos: Andina.

En paralelo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reforzó un mensaje clave para los electores con dudas sobre su documentación. La institución emitió una resolución jefatural que prorrogó de manera excepcional la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026, con la finalidad de facilitar la identificación y permitir el ejercicio del voto durante la jornada.

Con el avance de la mañana, el flujo de ciudadanos continuó en los locales habilitados en todo el país, mientras las autoridades electorales mantuvieron el seguimiento de la instalación de mesas y del ingreso de votantes. La segunda vuelta se desarrolla bajo el mismo esquema de horario único, con recomendaciones centradas en la verificación previa de datos y en el traslado temprano para evitar contratiempos en el tramo inicial de la jornada.

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La ONPE informa que los centros de votación del país ya cuentan con el material electoral - Créditos: ONPE/Ricardo Cuba.

Multas electorales

No votar en la segunda vuelta del 7 de junio implica una multa económica cuyo monto depende del nivel de pobreza del distrito que figura en el DNI, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Con la UIT fijada en S/5.500, se aplican tres escalas: S/ 27,50 para distritos en pobreza extrema, S/55 para distritos en pobreza no extrema y S/ 110 para distritos no pobres.

La nota agrega que, además del pago, la omisión puede generar restricciones para realizar ciertos trámites. También recuerda una sanción adicional para quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplen su función: S/275. El texto precisa que, si una persona designada no asiste como miembro de mesa y además no vota, las penalidades pueden acumularse.

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La primera mesa de sufragio en la región La Libertad se instaló a las 5:57 a. m. en el centro poblado Barrio Negro - Créditos: ONPE.

¿Dónde votar en esta segunda vuelta?

Para conocer el local de votación, la dirección precisa y el número de mesa asignados, la ONPE habilitó la consulta oficial en consultaelectoral.onpe.gob.pe. El sistema permite confirmar la asignación con los datos del DNI. La sugerencia es revisar esa información antes de salir, anotar la ubicación y comprobar si el local cambió frente a la primera vuelta.