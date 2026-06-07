El club 'rimense' podría dejar salir al extremo argentino por una propuesta del extranjero. (Video: Denganche / Mano a Mano)

El reciente anuncio de Hernán Barcos como refuerzo de Sporting Cristal busca inyectar experiencia y goles a un equipo que terminó el Torneo Apertura 2026 cerca de la zona de descenso. La dirigencia, decidida a revertir el mal momento, ha iniciado una renovación profunda con el objetivo de pelear el Clausura. Sin embargo, la salida de un jugador clave podría alterar los planes.

En las últimas horas, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que ha llegado una oferta formal por Santiago González, uno de los extremos titulares del equipo. La propuesta, que ya se encuentra en las oficinas de La Florida, podría provocar la salida del atacante si las condiciones satisfacen tanto al futbolista como al club.

PUBLICIDAD

“Entiendo que en las oficinas de Sporting Cristal ha llegado una oferta por Santiago González. Podría dejar el club en caso avance esta posibilidad, que seguramente van a analizar si es buena para él y para el equipo”, relató el comunicador en el programa de YouTube, Mano a Mano.

Para complementar esta información, el periodista Denilson Barrenechea confirmó que esta propuesta proviene de Europa, sin llegar a revelar la identidad de la institución interesada. Eso sí, dejó en claro que los altos mandos ‘celestes’ no verían con tan buenos ojos esta partida.

Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia.

A pesar de que el ‘Santi’ no ha mostrado su mejor rendimiento en la temporada actual, con solo dos goles y dos asistencias en 16 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, sigue siendo una de las piezas más cotizadas del plantel.

PUBLICIDAD

El posible reemplazo de Santiago González en Sporting Cristal

Ante el escenario de una probable salida, la directiva de Sporting Cristal ya considera alternativas. Mauricio Loret de Mola informó en su cuenta de Twitter que el club tiene en carpeta a Mauro Manotas, delantero colombiano que milita en Real Cartagena de la Segunda División de Colombia.

“Mauro Manotas interesa en Sporting Cristal, en caso se libere un cupo más de extranjero. Juega en Real Cartagena del ascenso en Colombia y tiene 10 goles en la temporada. Arribará si sale Santi González o alguno más. Cartagena solo aceptará venta por él”, detalló Loret de Mola en su publicación.

PUBLICIDAD

En paralelo, la dirigencia acelera gestiones por Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano que actualmente defiende a UCV FC de Venezuela, y por el chileno Francisco Arancibia, quien juega en Deportivo Garcilaso. Ambos futbolistas están cerca de ser oficializados para reforzar las bandas izquierda y derecha, respectivamente, lo que permitiría al club mantener profundidad y variantes en el ataque ante cualquier baja.

Información del interés de Sporting Cristal por Mauro Manotas, de Real Cartagena de la Segunda División de Colombia. - captura: Mauricio Loret de Mola

Esta serie de movimientos demuestra que la entidad ‘cervecera’, consciente de la poca profundidad en su plantel tras un semestre adverso, no quiere dejar nada al azar en el Clausura. Maxloren Castro, Juan González y Jair Moretti son jugadores que han alternado en dichas posiciones.

PUBLICIDAD

Los cambios en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

La revolución en Sporting Cristal no se limita solo a sus futbolistas. Según información de los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, la dirigencia ha decidido renovar tanto el plantel como la estructura directiva tras finalizar el Apertura muy cerca del descenso. La salida de jugadores extranjeros como Felipe Vizeu y Gabriel Santana se da para liberar cupos y permitir la llegada de nuevos refuerzos, especialmente en las posiciones ofensivas.

La incorporación de Hernán Barcos ya fue anunciada oficialmente, aportando experiencia y liderazgo en el ataque. También se espera la inminente llegada de Roberto Mosquera como nuevo entrenador, a falta de la oficialización, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en el banquillo ‘rimense’.

PUBLICIDAD

El club ha priorizado futbolistas con velocidad y capacidad ofensiva. Como anticipó el director general Julio César Uribe, la meta es sumar jugadores que aporten regularidad y revitalicen el rendimiento colectivo, con tres refuerzos de vocación ofensiva y uno defensivo como parte de la hoja de ruta para el Clausura.