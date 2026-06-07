Primera mesa de sufragio del Perú se instaló a las 5:35 en San Martín durante las elecciones 2026

La región amazónica marcó el inicio de la jornada electoral con la habilitación temprana de su primera mesa, mientras otras zonas reportaron retrasos por ausencia de autoridades de mesa| Andina

La región San Martín fue la primera en habilitar una mesa de sufragio para la segunda vuelta presidencial en Perú este domingo 7 de junio. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la mesa número 078946, ubicada en la Institución Educativa 0208 Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de Bellavista, se instaló a las 5:35 horas, antes del horario oficial previsto.

La jornada electoral contempla la instalación de 90,223 mesas de votación en todo el territorio nacional, destinadas a recibir el voto de 26 114,619 ciudadanos. En el extranjero, se habilitaron 2,506 mesas para que más de 1,1 millones de peruanos residentes fuera del país puedan ejercer su derecho al voto, detalló la ONPE.

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El organismo electoral destacó la puntualidad registrada en San Martín, sobre todo frente a los retrasos informados en otros locales, donde la ausencia de miembros de mesa demoró el inicio del proceso. La ONPE recordó que los responsables de mesa deben estar presentes desde las 6:00 horas para asegurar el comienzo del sufragio a las 7:00 horas.

¿Me pueden obligar ser miembro de mesa?

En las elecciones de Perú, la responsabilidad de ser miembro de mesa no solo recae en los ciudadanos sorteados previamente. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), si los miembros titulares y suplentes no se presentan a tiempo, los ciudadanos que estén en la fila pueden ser designados de manera obligatoria para cubrir la vacante y permitir la instalación de la mesa.

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Cada mesa de sufragio requiere la presencia de tres titulares y seis suplentes, quienes han sido seleccionados con anticipación y deben acercarse a las 6:00 de la mañana. Si no se alcanza el número necesario, el personal de la ONPE convoca a votantes que esperan su turno, quienes reciben una capacitación rápida en el propio local mediante material instructivo.

La normativa peruana, establecida en el artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones, obliga a los electores seleccionados en la fila a aceptar la función. Negarse a ser miembro de mesa puede conllevar una multa de 275 soles, aplicable tanto a los titulares, suplentes como a quienes hayan sido designados en el acto y decidan no cumplir con la obligación.

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El incumplimiento de esta función no solo implica la sanción económica, sino que la deuda puede afectar trámites administrativos futuros, como la renovación del DNI, la obtención de pasaporte o gestiones notariales, hasta que se regularice el pago de la multa.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Cuando la negativa persiste, el presidente de mesa puede solicitar el apoyo de las fuerzas del orden para que el ciudadano cumpla con la función asignada y la votación se desarrolle con normalidad.

La ONPE confirmó que el 100 % de los locales de votación en Perú recibió el material electoral para la segunda vuelta. El último envío llegó a Wijint, en Alto Amazonas, Loreto, a las 23:08 del sábado. Así se completó la distribución a los 10 313 locales habilitados. En la primera vuelta hubo demoras, pero esta vez el despliegue concluyó puntualmente en todo el país.

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