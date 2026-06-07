Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Guatemala en Perú por la fecha FIFA.

Ecuador enfrentará a Guatemala en un nuevo amistoso por fecha FIFA, en un duelo que promete intensidad. Este partido permitirá al seleccionado ecuatoriano seguir ajustando su plantel y afinar detalles tácticos con miras a su participación en el Mundial 2026, sumando minutos valiosos en su preparación internacional.

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala por la fecha FIFA

El duelo entre Ecuador y Guatemala se jugará hoy, domingo 7 de junio, en el estadio ScottsMiracle-Gro Field de Ohio, Estados Unidos. Este partido representa la última prueba internacional para los ecuatorianos antes de afrontar el Mundial 2026.

La transmisión tendrá distintos horarios según el país: en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 15:00 horas. En Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 16:00 horas. Finalmente, los aficionados de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay podrán seguir el partido desde las 17:00 horas.

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La lesión de Leonardo Campana dejó a Ecuador sin uno de sus atacantes para el Mundial, en una ausencia que Beccacece calificó como dolorosa para el grupo. (AFP)

Dónde ver Ecuador vs Guatemala en Perú por fecha FIFA

En Ecuador y Perú, el partido frente a Guatemala será transmitido a través del Canal del Fútbol (ECDF), tanto por su señal en televisión como por su canal de YouTube y sitio web. Por su parte, los aficionados en Guatemala podrán seguir el encuentro por la señal de TVGT Sports, asegurando así cobertura televisiva local en ambos países para este amistoso internacional.

Así llega Ecuador y Guatemala al amistoso

Para Ecuador, el encuentro ante Guatemala representa la última oportunidad de rodaje antes del inicio de la Copa del Mundo, ya con la lista definitiva de 26 jugadores. Sebastián Beccacece aprovechará el partido para dar minutos especialmente a quienes terminaron sus compromisos de club hace varias semanas, mientras otros, como Piero Hincapié y Willian Pacho, continuarán en descanso.

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El cuerpo técnico prioriza que los futbolistas lleguen con ritmo al debut frente a Costa de Marfil, aunque el amistoso no supondrá grandes novedades tácticas, dado que ese aspecto ya ha sido trabajado en los entrenamientos.

Ecuador afronta este amistoso después de vencer 2-1 a Arabia Saudita en New Jersey, mientras que Guatemala viene de una derrota 7-0 ante Argelia en marzo y tiene agendado un duelo con República Checa el 4 de junio.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 21 de marzo de 2024, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, donde Ecuador se impuso 2-0 con goles de John Yeboah y Gonzalo Plata.

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Ecuador definirá su nómina mundialista el 1 de junio, mientras el cuerpo técnico ajusta la preparación en Estados Unidos entre bajas y llegadas escalonadas. (AFP)

Convocados de Ecuador para amistoso por fecha FIFA

Sebastián Beccacecetendrá la responsabilidad de conformar la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Ecuador en el Mundial 2026. Tras el amistoso frente a Guatemala, el entrenador anunciará quiénes integrarán el plantel, con la comunicación oficial programada para el lunes 1 de junio, cumpliendo el plazo establecido por la FIFA.

Arqueros (3): Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle.

Defensores (7): Félix Torres, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado y Jackson Porozo.

Mediocampistas (9): Jordy Alcívar, Denil Castillo, Kendry Páez, Alan Minda, Pedro Vite, Anthony Valencia, Alan Franco, Moisés Caicedo y Yaimar Medina.

Delanteros (7): John Yeboah, Kevin Rodríguez, Enner Valencia, Jordy Caicedo, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Jeremy Arévalo.