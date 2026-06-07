Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

Durante la cobertura de una jornada electoral, Gunter Rave, de América Noticias, decide probar el clásico desayuno de los votantes: un ceviche al paso. Lo que no esperaba era el nivel de picante, ¡su divertida reacción lo dice todo! |América Noticias

El periodista de América TV, Gunter Rave, protagonizó un episodio anecdótico durante la cobertura de la segunda vuelta electoral en Perú al animarse a probar un ceviche de pota preparado con abundante ají, mientras realizaba una transmisión en directo para Canal N.

El hecho ocurrió en el distrito limeño de Breña, en un contexto donde la jornada electoral estuvo marcada tanto por la expectativa política como por las tradiciones populares que suelen acompañar estas fechas en el país.

Desde las primeras horas del domingo 7 de junio, miles de ciudadanos acudieron a los centros de votación para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en una contienda que concitó el interés nacional.

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El periodista Gunter Rave vive un momento anecdótico al probar un ceviche picante en un puesto callejero durante la cobertura previa a las Elecciones 2026, refiriéndose al rocoto como 'maldito'.

Como suele suceder en eventos de este tipo en Perú, los alrededores de los locales de sufragio se poblaron de vendedores ambulantes que ofrecían una amplia variedad de platillos típicos al paso lo que convierte la jornada electoral en una oportunidad para que las familias disfruten de la gastronomía local.

Durante su enlace en vivo, Gunter Rave decidió acercarse a uno de los puestos de comida. Allí, una vendedora ambulante ofrecía ceviche de pota. El periodista aceptó probar el platillo frente a las cámaras. Observó cómo la vendedora preparaba el ceviche, mezclando la pota con limón, cebolla y una generosa ración de ají, ingrediente esencial en muchas recetas peruanas.

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La reacción de Rave al probar la primera cucharada no tardó en hacerse evidente. El ají utilizado era tan picante que su rostro se enrojeció de inmediato, lo que generó risas tanto en el lugar como en el estudio.

El periodista Gunter Rave experimenta un momento memorable al probar un picante ceviche antes de las Elecciones 2026, lo que él mismo calificó como "rocoto maldito".

“Ay buenazo, el ají está cañón. Señora, creo que le has metido la vena y la pepa”, exclamó el periodista ante la mirada atenta de la vendedora, quien respondió: “Con pepa tiene que ser así, sino no es ceviche”.

El momento, transmitido en vivo, fue rápidamente comentado por los conductores del noticiero, Verónica Linares y Federico Salazar, quienes bromearon acerca del súbito cambio de expresión de su colega después de probar el platillo.

Entre risas, Gunter Rave continuó la transmisión, sugiriendo que necesitaba “un chicharroncito pa’ bajarla” y haciendo alusión al famoso “rocoto maldito”, una expresión popular en Perú para describir los efectos más intensos del ají.

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La jornada electoral en Lima y otras ciudades del país no solo estuvo marcada por la competencia política, sino también por la convivencia familiar y las costumbres gastronómicas que se observan en cada proceso electoral. Las calles se llenaron de familias que, después de votar, aprovecharon para degustar comidas al paso en un ambiente de relativa calma, según reportaron los medios presentes.

Gunter Rave, periodista, reacciona con sorpresa tras probar un ceviche picante de un puesto callejero en la previa a las Elecciones 2026, calificándolo de "rocoto maldito".

¿A qué hora empieza y termina la votación de la segunda vuelta electoral de Perú?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio inicia a las 7:00 de la mañana y concluye a las 5:00 de la tarde. A partir de esa hora, se cierran los locales de votación; no obstante, quienes ya se encuentren dentro podrán ejercer su derecho al voto.

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En cambio, los electores que lleguen después del cierre y encuentren las puertas cerradas no podrán ingresar y quedarán expuestos a la sanción correspondiente por omisión al sufragio, según el organismo electoral.

En este proceso, los aspirantes a la presidencia son Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La atención de la ciudadanía y los medios permanece centrada tanto en el desarrollo de la votación como en las historias y situaciones particulares que acompañan la jornada.