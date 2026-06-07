JNE inicia jornada electoral y garantiza que “100 % del material electoral ha llegado a los locales de votación”

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

En las primeras horas del domingo 7 de junio, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció el inicio de la jornada electoral en todo el país y confirmó que todos los locales de votación han recibido el material electoral necesario.

Burneo señaló en conferencia de prensa que el organismo desplegó a más de 28.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional para supervisar cada etapa del proceso. Según explicó, esa tarea busca contribuir a la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana.

El titular del JNE también afirmó que el despliegue de material realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones y que la tensión central del proceso pasa por garantizar el voto y esperar los resultados con respeto a la decisión ciudadana.

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100 % del material electoral ya llegó a los locales de votación

El presidente del organismo agregó que el despliegue de la ONPE fue fiscalizado por el jurado electoral. Con esa referencia, buscó subrayar que la preparación del proceso no dependió solo de la distribución del material, sino también de su supervisión.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza la entrega de material electoral esencial durante la noche, en preparación para los próximos comicios.

“Hemos garantizado desde el primer día de declaración de resultados de primera vuelta todas las acciones en forma específica, a efecto de llegar el día de hoy y decir que todo el despliegue del material electoral realizado por la ONPE ha sido fiscalizado también por el Jurado Nacional de Elecciones y podemos garantizar a esta hora que el 100 % del material electoral a nivel nacional ya ha llegado a los locales de votación”, aseguró el funcionario

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En la misma intervención, Burneo sostuvo que las instituciones del sistema electoral trabajaron de forma permanente y coordinada para asegurar las condiciones necesarias del proceso.

28 mil fiscalizadores a nivel nacional

Al final de la primera vuelta electoral, los ciudadanos expresaron sus dudas sobre la transparencia del proceso. A causa de esta preocupación, Burneo confirmó que “hemos desplegado más de 28.000 fiscalizadores en todo el país, supervisando cada una de las etapas de la jornada electoral y el objetivo es contribuir a la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana”.

El funcionario vinculó ese operativo con tres objetivos: transparencia, legalidad y confianza ciudadana. También afirmó que el JNE buscó fortalecer la articulación entre las instituciones del sistema electoral, reforzar la fiscalización, transparentar sus acciones y mejorar la comunicación.

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Segunda vuelta en Perú: locales de votación abren sus puertas a las 7:00 a.m.| Andina

JNE pidió serenidad y respeto a la voluntad popular

El titular del JNE también hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a votar y que los resultados sean respetados hasta el final del escrutinio. En ese sentido, aseguró que el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales actuarán con objetividad, transparencia, motivación en sus decisiones e independencia, además de garantizar los derechos de los ciudadanos.

“Podemos ser héroes yendo a votar y fortaleciendo la democracia”, al relacionar el acto de sufragar con una forma de compromiso cívico cotidiano.

Resultados se proclamarán a mediados de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

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El Jurado Nacional de Elecciones prevé que el anuncio de los resultados presidenciales se realizará después del recuento de actas observadas y audiencias en los 60 jurados especiales. REUTERS/Alessandro Cinque

La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.

El proceso de proclamación incluye audiencias públicas en los jurados electorales especiales, donde se revisan los votos impugnados y las actas con observaciones. Tras la resolución en cada circunscripción, el JNE emite el anuncio oficial para los cargos de presidente y vicepresidente, lo que concluye la etapa de cómputo nacional.

Rentería aclaró que la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos se realiza primero a nivel de los jurados especiales y, posteriormente, el JNE otorga las credenciales a los representantes electos. Este procedimiento está previsto para el mes de junio, mientras que la proclamación presidencial se traslada a la segunda quincena de julio.

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