Perú

Roberto Sánchez llama a ciudadanos a votar: “Exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú inició el día en Huaral junto a su familia y tiene estimado llegar a San Borja para emitir su voto en horas de la tarde

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Roberto Sánchez sale de su vivienda de la mano de su esposa, hijas y padres hoy domingo 7 de junio. Canal N

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, inició su jornada electoral junto a su familia en Huaral y envió un mensaje a los ciudadanos en el que llamó a acudir a las urnas para ejercer “un voto de conciencia, un voto democrático“, esto antes de dirigirse a la celebración de una misa por la solemnidad del Corpus Christi.

Sánchez salió de su vivienda, en el barrio donde nació, acompañado por su esposa, sus dos hijas pequeñas y sus padres, Sabina Palomino y Santiago Sánchez. El postulante de Juntos por el Perú se encaminó hacia una iglesia cercana a la plaza principal de la ciudad para participar de la ceremonia religiosa.

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“Los invito también a acompañarnos en este día hermoso, donde exhortamos a todos los peruanos y peruanas a su compromiso con la democracia, con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático, un voto de amor a nuestra patria, con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación, con cero pobreza y con mucha democracia y justicia. Buenos días y bendiciones para todos”, indicó el congresista y candidato presidencial.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Roberto Sánchez confirma que respetará los resultados

En días previos, el candidato de Juntos por el Perú (JPP),Roberto Sánchez, declaró que respetará los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El congresista indicó ante medios de comunicación que “un hombre demócrata tiene que aceptar los resultados”.

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El candidato convocó a la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), para acompañar el proceso y certificar su transparencia. “Reafirmamos nuestro compromiso con la voluntad popular y la transparencia”, afirmó, en un mensaje dirigido a la ciudadanía y a su contendiente.

Resultados del conteo rápido y flash electoral

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, indicó que se realizará un conteo rápido integral con cobertura nacional, cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. del mismo domingo. El conteo rápido, aclaró Awapara, no es una encuesta sino una recolección directa de datos en las mesas de votación, procesados con un margen de error controlado.

Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Además del conteo rápido, los electores recibirán información preliminar gracias al Flash Electoral que difundirán consultoras como Ipsos y Datum Internacional. Estas mediciones, basadas en encuestas a la salida de los locales de votación, serán transmitidas por medios como Latina, Perú 21 y América Multimedia, a partir de las 5:00 p. m., apenas cierren las mesas.

Resultados de la segunda vuelta a mediados de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registraron 68.520 actas observadas, una cifra superior a la de procesos anteriores, según detalló Grecia Rentería, vocera del JNE. Este aumento se atribuyó a la participación de más organizaciones políticas y a la elección simultánea de senadores y diputados.

La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.

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