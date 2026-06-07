Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 7 de junio se llevarán a cabo varios partidos dentro del marco de la fecha FIFA de amistosos internacionales previo al inicio al Mundial 2026. Algunas ligas sudamericanas también tendrán actividad.
La programación destaca el choque entre Croacia y Eslovenia, donde la presencia de Luka Modric acapara la atención. El encuentro, previsto en Ivanić Grad, representa la última oportunidad para que el combinado croata ajuste detalles antes de su debut mundialista contra Inglaterra.
En el calendario de hoy, la selección de Grecia se mide frente a Italia. El seleccionado ‘azzurro’, con Gianluigi Donnarumma como referente bajo los tres palos, busca consolidar su sistema defensivo y mantener el arco en cero en medio de un recambio generacional tras no lograr el cupo a la cita mundialista. Para Grecia, el partido supone una prueba de alto nivel ante un equipo que apunta a ser protagonista.
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La expectación también se traslada a África, donde Marruecos enfrenta a Noruega. El marroquí Brahim Díaz será uno de los puntos altos del equipo local, que aspira a repetir la buena imagen dejada en el Mundial anterior. Noruega, por su parte, con Erling Haaland y compañía, llega con la intención de pulir su funcionamiento colectivo y sumar confianza antes de la competencia oficial.
En tierras americanas, Ecuador y Guatemala protagonizan un duelo que servirá de banco de pruebas para ambos entrenadores. Enner Valencia comanda el ataque ‘tricolor’, que busca afinar su efectividad de cara al arco rival. Los centroamericanos, en tanto, apuestan por sorprender y elevar su nivel competitivo frente a un rival mundialista.
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La programación de amistosos se completa con el encuentro entre Colombia y Jordania. El extremo Luis Díaz encabeza la nómina del seleccionado ‘cafetero’, que busca cerrar su preparación con una victoria y buenas sensaciones. Jordania, debutante en la próxima Copa del Mundo, encuentra en este partido una oportunidad para medir su potencial ante un adversario de mayor recorrido.
La jornada dominical también reserva un espacio especial para el fútbol juvenil. La final del Europeo Sub 17 reúne a Bélgica e Italia, dos equipos que han mostrado solidez en el torneo y que buscarán alzarse con el título continental.
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Amistosos internacionales
- Afganistán vs Pakistán (06:00 horas)
- Liechtenstein vs Chipre (08:00 horas / Disney+)
- Omán vs Mozambique (08:00 horas)
- Kenia vs Lesoto (08:00 horas)
- Maldivas vs Bangladesh Sub 23 (11:00 horas)
- Dinamarca vs Ucrania (11:30 horas / Disney+)
- Kosovo vs Andorra (13:00 horas / Disney+)
- Croacia vs Eslovenia (13:45 horas / ESPN, Disney+)
- Grecia vs Italia (14:00 horas / Disney+)
- Marruecos vs Noruega (14:00 horas)
- Ecuador vs Guatemala (15:00 horas / El Canal del Fútbol)
- Colombia vs Jordania (18:00 horas / Claro Sports, Caracol TV, RCN)
Partido de Europeo Sub 17 - Final
- Bélgica vs Italia (12:00 horas / Disney+)
Partidos de fútbol uruguayo
- CA Progreso vs Albion FC (08:00 horas / Disney+)
- CA Cerro vs Peñarol (13:00 horas / Disney+)
- Defensor Sporting vs Boston River (16:30 horas / Disney+)
Partidos de Copa de la Liga Chile
- Deportes La Serena vs Unión La Calera (11:30 horas / TNT Sports, HBO Max)
- Universidad de Chile vs Audax Italiano (11:30 horas / TNT Sports Premium, HBO Max)
- Huachipato vs Colo Colo (14:00 horas / TNT Sports Premium, HBO Max)
- O’Higgins vs Palestino (17:00 horas / TNT Sports, HBO Max)
- Deportes Limache vs Everton (17:00 horas / TNT Sports, HBO Max)
Partido de fútbol venezolano - Final
- Carabobo FC vs Academia Puerto Cabello (17:00 horas / YouTube LigaFUTVE)
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