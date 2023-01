Rifle Andrade apuntó directamente contra Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali

Andrés Andrade firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2023. (Twitter).

Luego de su salida de Atlético Nacional mucho se habló del futuro de Andrés Felipe el Rifle Andrade, que tras varios rumores con equipos de la Liga BetPlay Dimayor se inclinó por continuar su carrera en el balompié internacional para defender los colores del histórico Alianza Lima de Perú.

De hecho, el jugador de 33 años de edad, ya hizo su debut con la camiseta del Grone, que derrotó en el Estadio Alejandro Villanueva 2-1 al Junior de Barranquilla con anotaciones de Pablo Lavandeira y Gabriel Costa. En dicho encuentro, Carlos Bacca descontó para el Tiburón, que terminó con un hombre menos tras la expulsión del defensor Homer Martínez a los 58 minutos de juego.

El Rifle ingresó a diez minutos del final por Gabriel Costa haciendo su primera aparición con el vigente campeón del fútbol peruano que tendrá participación en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Cabe destacar que Andrade no será la única cuota colombiana en Alianza Lima, puesto que compartirá camerino con el delantero atlanticense Pablo Sabbag, exfutbolista de La Equidad.

Antes de cerrar su fichaje por Alianza Lima, el Rifle Andrade estuvo en el radar de algunas escuadras del fútbol cafetero y en más de una ocasión fue vinculado con el América de Cali, equipo que lo dio conocer como profesional y del cual el futbolista es hincha.

En diálogo con el programa El VAR de Caracol Radio, el Rifle se refirió a los rumores que surgieron con relación al América de Cali. “El acercamiento lo tuve hace año y medio cuando estaba Juan Carlos Osorio. El profe hizo todo el esfuerzo para que yo llegara. No se pudo dar porque era jugador de Nacional, tenía contrato y no iban a pagar la cláusula de salida. Incluso, tuve una conversación con Tulio. Me dijo que iba a preguntar en la junta directiva, pero jamás hubo otro llamado o acercamiento”.

Así mismo, el ex Deportes Tolima apuntó directamente contra Tulio Gómez, máximo accionista de los Diablos Rojos, que en su momento descartó cualquier contacto con Andrade.

“Lo único que escuché fue una rueda de prensa en la que el presidente del América dijo que yo no estaba al nivel para lo que cobraba, o sea que lo que cobraba era muy exagerado para el nivel que tenía de fútbol y eso toca el ego, es un golpe. Espero que le vaya bien al América porque soy hincha, pero nunca tuve acercamiento ni tampoco lo quisiera tener por lo que dijeron”, anotó

Palabras de Tulio Gómez sobre el Rifle Andrade: “Cuando recién salió de México, quería que viniera al América, pero ya no. Quiero mucho al ‘Rifle’, pero sus mejores momentos de fútbol ya los tuvo en Nacional y México”.

En cuanto a su elección por Alianza Lima, agregó: “Fue una decisión tomada en conjunto por muchas cosas. Primero por competir en la Libertadores, tienen un proyecto muy serio. Alianza Lima es el club más grande de Perú y salir otra vez del país y levantar el nivel es algo que tengo pendiente. Es una tarea y un reto muy importante para mí llevar a Alianza Lima a competir y trascender en un torneo internacional”.

