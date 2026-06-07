Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

¡Día de partido! Ecuador se mide ante Guatemala en su último compromiso previo a su estreno en el Mundial 2026. El conjunto que dirige Sebastián Beccacece llegará a la cita con rodaje y con uno de los planteles más competitivos con futbolistas en los equipos más relevantes del globo.

La selección de Ecuador será uno de los posible siete representantes -Bolivia disputará el repechaje- de Conmebol en la próxima edición de la Copa del Mundo , que de hecho realizará su sorteo para definir a los grupos este viernes 5 de diciembre.

10:23 hs

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador iniciará su participación en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio, cuando enfrente a Costa de Marfil en el Philadelphia Stadium de Filadelfia. El encuentro está programado para las 18:00 p. m. (hora peruana) y marcará el estreno de la ‘tri’ en el Grupo E.

Su segundo compromiso será el sábado 20 de junio frente a Curazao. El duelo se disputará en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, y comenzará a las 19:00 p. m. (hora de Perú). Este partido podría resultar clave para las aspiraciones ecuatorianas de avanzar a la fase eliminatoria.

Finalmente, Ecuador cerrará la fase de grupos el jueves 25 de junio contra Alemania, principal favorito de la serie. El choque tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford y arrancará a las 15:00 p. m. (hora peruana). Dependiendo de los resultados previos, este encuentro podría definir la posición final de la selección sudamericana en el Grupo E.