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Ecuador vs Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘tri’ disputará en Columbus su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica ante el representativo de Centroamérica

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10:24 hsHoy

¡Día de partido! Ecuador se mide ante Guatemala en su último compromiso previo a su estreno en el Mundial 2026. El conjunto que dirige Sebastián Beccacece llegará a la cita con rodaje y con uno de los planteles más competitivos con futbolistas en los equipos más relevantes del globo.

10:23 hsHoy

Así llegó Ecuador al Mundial 2026: cómo se clasificó, su DT debutante y cuestionado, y jugadores destacando en Europa

La ‘tri’ participará en su cuarta edición del torneo FIFA y buscará mejorar su performance del 2006, donde alcanzó los octavos de final

Así llegó Ecuador al Mundial 2026: cómo se clasificó, su DT debutante y cuestionado, y jugadores destacando en Europa.
Así llegó Ecuador al Mundial 2026: cómo se clasificó, su DT debutante y cuestionado, y jugadores destacando en Europa.

La selección de Ecuador será uno de los posible siete representantes -Bolivia disputará el repechaje- de Conmebol en la próxima edición de la Copa del Mundo, que de hecho realizará su sorteo para definir a los grupos este viernes 5 de diciembre.

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10:23 hsHoy

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador iniciará su participación en el Mundial 2026 el domingo 14 de junio, cuando enfrente a Costa de Marfil en el Philadelphia Stadium de Filadelfia. El encuentro está programado para las 18:00 p. m. (hora peruana) y marcará el estreno de la ‘tri’ en el Grupo E.

Su segundo compromiso será el sábado 20 de junio frente a Curazao. El duelo se disputará en el Kansas City Stadium, ubicado en Kansas City, y comenzará a las 19:00 p. m. (hora de Perú). Este partido podría resultar clave para las aspiraciones ecuatorianas de avanzar a la fase eliminatoria.

Finalmente, Ecuador cerrará la fase de grupos el jueves 25 de junio contra Alemania, principal favorito de la serie. El choque tendrá lugar en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford y arrancará a las 15:00 p. m. (hora peruana). Dependiendo de los resultados previos, este encuentro podría definir la posición final de la selección sudamericana en el Grupo E.

La convocatoria fija la cita del 14 de junio a las 18:00 p.m. y suma otra jornada el 20 ante Curazao, además del amistoso del 7, con una sede en la Colonia Escalón (Foto cortesía La Tri- Quito)
La convocatoria fija la cita del 14 de junio a las 18:00 p.m. y suma otra jornada el 20 ante Curazao, además del amistoso del 7, con una sede en la Colonia Escalón (Foto cortesía La Tri- Quito)
10:23 hsHoy

¿Cómo llega Ecuador a este encuentro?

Ecuador afrontará su última presentación preparatoria antes de su esperado estreno en la Copa del Mundo con sensaciones positivas y una racha de resultados que ha fortalecido la confianza del grupo. La ‘tri’ viene mostrando una versión competitiva frente a rivales de exigencia internacional y buscará afinar los últimos detalles antes de iniciar su participación en la máxima cita del fútbol.

En su compromiso más reciente, el conjunto ecuatoriano se impuso por 2-1 a Arabia Saudita en un duelo que dejó buenas conclusiones para el cuerpo técnico. Anthony Valencia abrió la cuenta para los sudamericanos y Jackson Porozo amplió la ventaja, mientras que Sultan Mandash descontó para los beduinos en la recta final.

Previamente, la escuadra dirigida por Sebastián Beccacece había rescatado un valioso empate 1-1 frente a Países Bajos. El encuentro comenzó cuesta arriba para los ecuatorianos debido a un autogol de Willian Pacho, pero la reacción no tardó en llegar gracias a Enner Valencia, quien anotó la igualdad.

El duelo internacional tendrá como escenario el Scotts Miracle-Gro Field. Créditos: El Canal del Fútbol / Instagram.
10:23 hsHoy

¿Cómo llega Guatemala a este partido?

El fútbol guatemalteco atraviesa una etapa marcada por la apuesta a un proyecto internacional sostenido con la selección mayor, mientras que el ámbito local experimenta procesos de reestructuración.

Tras quedar fuera de la carrera por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA, el equipo nacional, conocido como la ‘azul y blanco’, continúa sumando experiencia en una serie de amistosos internacionales bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena.

Antes del encuentro frente a Ecuador, Guatemala disputó un partido ante República Checa en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, donde cayó por 3-1. Los goles del equipo europeo fueron anotados por Patrik Shick, Tomás Chorý y Denis Visinsky;y William Fajardo convirtió el tanto para la selección centroamericana.

Aficionados de Guatemala celebran la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa Oro. Estadio Shell Energy, Houston, Texas, EEUU. 24 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Troy Taormina
Aficionados de Guatemala celebran la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa Oro. Estadio Shell Energy, Houston, Texas, EEUU. 24 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Troy Taormina
10:23 hsHoy

Dónde ver Ecuador vs Guatemala

En Ecuador y Perú, el amistoso podrá verse en directo por El Canal del Fútbol (ECDF), que ofrecerá la transmisión tanto en su señal de televisión como en su canal oficial de YouTube y en su sitio web. Esta cobertura multiplataforma permitirá que los aficionados sigan el partido desde diferentes dispositivos y ubicaciones, facilitando el acceso a la transmisión oficial en ambos países.

En Guatemala, la transmisión estará a cargo de TVGT Sports, canal que garantizará la difusión del amistoso para el público local. De esta manera, los seguidores guatemaltecos contarán con una opción televisiva nacional para no perderse ningún detalle del encuentro. Ambas televisoras buscan asegurar que los hinchas puedan acompañar a sus selecciones en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

Ecuador se alista para su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo. Crédito: Instagram La Tri.
Ecuador se alista para su última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo. Crédito: Instagram La Tri.
10:23 hsHoy

Horarios del Ecuador vs Guatemala

El partido está programado para las 15:00 horas de Ecuador y Perú; y a las 14:00 horas de Guatemala. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia; a las 16:00 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026.
A qué hora juega Ecuador vs Guatemala: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026.

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