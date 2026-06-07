Con chicharrón y tamal: así fue el desayuno andino de Roberto Sánchez con su familia en Huaral previo a votar

El candidato presidencial Roberto Sánchez comparte un desayuno tradicional en la casa de sus padres en Huaral, acompañado por su esposa, hijas y otros familiares, antes de iniciar la jornada electoral de segunda vuelta | América Noticias

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, inició la jornada electoral este domingo 7 de junio en la provincia de Huaral (Lima), con un desayuno tradicional andino junto a su familia, según reportó TV Perú.

El evento marcó el comienzo de un día clave para el político, quien busca consolidar su postulación en la segunda vuelta presidencial que desarrolla hoy a nivel nacional.

La vivienda de los padres de Roberto Sánchez en el Pasaje Bustamante, calle Flor de la Huaquilla en Huaral, fue el escenario del desayuno. El candidato estuvo acompañado por su esposa, sus dos hijas menores, sus padres —el señor Santiago Sánchez, de ascendencia apurimeña, y la señora Sabina Palomino, de raíces ayacuchanas—, además de otros familiares.

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La vivienda de los padres de Roberto Sánchez en el Pasaje Bustamante, calle Flor de la Huaquilla en Huaral, fue el escenario del desayuno. (Facebook Roberto Sánchez)

De acuerdo con TV Perú, la mesa estuvo dispuesta con productos propios de la región andina, como maíz, pan andino, tamales, naranjas, café, jamón, choclo, queso y rodajas de camote. También se sirvió chicharrón, plato típico de la provincia, que el propio Sánchez ofreció a sus allegados.

La señal estatal destacó la decoración del lugar con yiquillas coloridas y sombreros tradicionales, elementos que reforzaron la identidad cultural del encuentro. En los exteriores de la vivienda, agrupaciones musicales y bailarines participaron de un carnaval ayacuchano, integrando música y danza de la sierra peruana a la jornada.

Agenda electoral

Desde las primeras horas, Roberto Sánchez participó de una misa comunitaria en la parroquia San Juan Bautista, ubicada a cuatro cuadras de la vivienda familiar. La ceremonia religiosa inició cerca de las seis y media de la mañana y se extendió hasta las ocho. A su término, el candidato regresó a su casa para compartir el desayuno con su entorno más cercano.

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, inició la jornada electoral en Huaral con un desayuno tradicional andino junto a su familia. (Facebook de Roberto Sánchez)

Según lo informado por TV Perú, la agenda de Sánchez contemplaba trasladarse hacia el distrito de San Borja para ejercer su derecho al voto en el colegio María Reiche entre las once de la mañana y el mediodía. El domicilio actual del candidato se encuentra en ese distrito de la capital.

Por la tarde, estaba prevista su presencia en la recepción del flash electoral en los exteriores del penal de Barbadillo, acompañado del expresidente Pedro Castillo, con quien mantiene una relación política cercana. Para las ocho de la noche, la planificación incluía un mitin en el Campo de Marte, en la avenida Peruanidad, en Jesús María, aunque la organización aclaró que el itinerario podría experimentar ajustes.

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Domingo Pérez

La cobertura informó sobre la presencia de José Domingo Pérez en la misa comunitaria celebrada en la parroquia San Juan Bautista. El exfiscal anticorrupción, quien lidera el equipo legal de Juntos por el Perú, ingresó al pasaje donde se ubica la vivienda de la familia Sánchez y se retiró sin brindar declaraciones a la prensa. Su participación en la jornada fue interpretada como un respaldo técnico y político a la candidatura.

En días previos, Roberto Sánchez recibió el apoyo de diversas organizaciones políticas y líderes, entre ellos representantes de Ahora Nación, el partido Obras de Ricardo Belmont, Cooperación Popular liderada por Johnny Lescano, Primero la Gente, y Mesías Guevara. Este respaldo, según TV Perú, refuerza la coalición construida por el candidato rumbo a la segunda vuelta electoral.

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El evento marcó el comienzo de un día clave para el político, quien busca consolidar su postulación en la segunda vuelta presidencial. (REUTERS/Leslie Moreno)

Perfil del candidato

Roberto Sánchez Palomino tiene 57 años y es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo y es actual congresista de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y del bloque magisterial.

Las cifras de la primera vuelta reportadas señalan que Sánchez obtuvo más de dos millones de votos, lo que representa el 12,3 % de los votos válidos. Su fortaleza electoral se concentra en el sur andino, especialmente en las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, lugares ligados a sus raíces familiares.

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Sánchez ha mantenido una identidad política vinculada a la izquierda democrática desde su etapa universitaria, tanto en Psicología como en Teología. El candidato optó por iniciar la jornada electoral acompañado de su familia y en un entorno marcado por la tradición cultural andina, elementos que definieron la imagen pública del inicio de su día.