Ciudadano va con su mascota a votar y se queda con ella como miembro de mesa por falta de titulares: “Falta el deber cívico”

En una de las imágenes más tiernas de lo que va de las Elecciones 2026 un ciudadano llegó a su centro de votaciones acompañado por Maya, una perrita rescatada hace seis meses, y llevó provisiones para que no pasara hambre durante la jornada.
Pero eso no es todo, pues el mismo hombre se vio obligado a asumir el rol de presidente de mesa ante la falta de miembros asignados, mientras aguardaba la llegada de más electores
“Voy a asumir porque falta el deber cívico, parece que se ha perdido actualmente”, explicó, mientras mostraba agua y alimento para el animal. La situación se repitió, según relató, como en una elección anterior: la mesa quedó desatendida por la ausencia de quienes debían instalarla.
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Una mesa sin integrantes y un relevo improvisado
La situación se desarrolló en un ambiente de espera. De acuerdo con el testimonio recogido en el lugar, las personas designadas para integrar la mesa no se presentaron a la hora prevista y el proceso quedó, por momentos, sin responsables formales.
La periodista de Latina que cubría el hecho saludó al ciudadano por aceptar la tarea. “Felicitarlo porque, este, usted ha asumido lo que los, eh, digamos, las personas que eran miembros de mesa no han llegado y usted ha tenido que asumir”, señaló durante la conversación, al describir el contexto.
El hombre confirmó que tomó esa decisión al prever que podía repetirse el mismo problema. “Más o menos me he imaginado, porque la vez pasada no había miembros”, afirmó. En esa misma línea, insistió en que la ausencia no era un hecho aislado y vinculó lo ocurrido a una pérdida de compromiso ciudadano: “A veces el cívico se ha perdido bastante ahora. Parece que la gente ya no les interesa”.
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La cobertura también destacó que, además de la falta de integrantes de mesa, se percibía poca afluencia de electores en ese tramo del día. “No vienen los miembros de mesa, tampoco no hay personas que vengan a votar”, dijo la periodista, al resumir lo observado mientras la mesa seguía a la espera.
Maya, la perrita rescatada que acompañó la jornada electoral
La conversación giró entonces hacia la historia de la mascota. El votante corrigió el nombre con precisión cuando la periodista lo llamó de otra forma. “Maya, Maya”, respondió, y confirmó el tiempo transcurrido desde el rescate: “Maya, seis meses, ha sido rescatada”.
Según relató, la encontró en una zona que identificó como Chupate, en Huaraz, Huari. “Abandonada estaba”, explicó al describir el estado en que la halló. Añadió que, en ese momento, un profesional participó en el auxilio: “Con un doctor grande lo hemos rescatado”. Luego precisó el tiempo de convivencia: “Ya lo tengo casi un mes”.
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La periodista remarcó que el hombre no quiso dejarla en casa pese a la rutina del día electoral. Él lo resumió de forma directa: “No, me la he traído para mí”. La presencia del animal, en calma, acompañó la conversación en los alrededores del punto de votación. “Tranquilita, sí, se ha adaptado bastante”, describió el ciudadano sobre el comportamiento de Maya durante la espera.
En el intercambio también apareció la idea de la mascota como parte del núcleo familiar. “Es parte de la familia de los animales ahora”, afirmó el votante. Añadió una referencia a la protección: “Sí, tiene su ley, su protección, entonces ya es una más, una hija más”.
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Agua y alimento para la espera: el kit con el que llegó al local
La preparación para una espera prolongada fue otro eje del episodio. La periodista pidió que mostrara al público lo que llevaba para el animal. El votante justificó la previsión en la posibilidad de que la mesa quedara nuevamente sin quienes debían atenderla.
“Voy a asegurarme, mejor no hay nada. Entonces, he venido preparado”, sostuvo. La periodista enumeró parte de lo observado: “Agüita y croquetitas”. También mencionó otra comida que, según dijo, el hombre llevaba para Maya: “Ahí está el pollito deshilachado”.
La periodista insistió en que el hombre acudió con la idea de que la jornada podía extenderse y recordó que la segunda vuelta ya mostraba dificultades similares a las de una elección anterior. El ciudadano asintió. “Claro”, respondió cuando se mencionó que había intuido una repetición del problema.
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Antes de cerrar el contacto, la periodista volvió sobre el núcleo del episodio: la mesa seguía esperando integrantes y votantes. “Por segunda vez vuelve a pasar lo mismo, que los miembros de mesa no llegan”, afirmó al identificar el punto de sufragio y despedirse del ciudadano, que permaneció junto a Maya con agua y alimento listos para la espera.
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