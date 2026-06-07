Nicole Zignago fue sometida a operación de emergencia y canceló show en México: “Tengo que hacer reposo obligatorio”

Nicole Zignago se muestra en cama de hospital tras someterse a una operación de emergencia, dando un pulgar arriba para indicar que se encuentra bien.

La cantante peruana Nicole Zignago debió ser hospitalizada en México tras sufrir un episodio de apendicitis aguda, situación que la obligó a cancelar el concierto programado para el 6 de junio en ese país. La intérprete, conocida artísticamente como Nic, había sido invitada especial en la gira Entre tanta gente tour del colombiano Sebastián Yatra, en el marco de una serie de presentaciones que reunían a artistas de distintas nacionalidades.

La noticia fue dada a conocer por la propia Nicole Zignago a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, la artista explicó que la emergencia médica ocurrió la noche previa al espectáculo, cuando comenzó a experimentar un dolor intenso en la zona abdominal.

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“Resultó ser apendicitis y me tuve que someter a una cirugía de emergencia”, detalló en su comunicado, acompañando el texto con una imagen donde se la observa desde la cama del hospital.

Nicole Zignago comunica a sus fans de Puebla la cancelación de su show en México debido a una cirugía de emergencia por apendicitis, necesitando reposo obligatorio.

Según el relato de Nicole Zignago, el diagnóstico fue inmediato y la intervención quirúrgica se realizó pocas horas después de su ingreso al centro médico. Por indicación de los profesionales de la salud, la cantante debe permanecer en reposo absoluto, lo que la obliga a modificar su agenda artística y suspender todas las actividades públicas previstas para los próximos días.

En el mismo mensaje, la artista expresó su agradecimiento al equipo médico y a quienes le enviaron mensajes de aliento durante el proceso de recuperación. “Tenía muchísimas ganas de encontrarnos. Pronto nos veremos en su hermosa ciudad con nuestro Enamorada tour, el 10 de octubre”, anunció Nicole Zignago, quien confirmó la reprogramación de su presentación en México para esa fecha.

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Reorganización de la gira y repercusiones en el público

El repentino contratiempo médico obligó a la producción a reorganizar la logística del evento y notificar a quienes habían adquirido entradas sobre el cambio de fecha. La organización del tour informó que los boletos seguirán siendo válidos para la nueva función y que se ofrecerán alternativas para quienes no puedan asistir el 10 de octubre. El equipo de Nicole Zignago reiteró el compromiso de la artista con su público y su intención de presentarse en óptimas condiciones físicas tan pronto como reciba el alta médica.

Durante su estadía en el hospital, Nicole Zignago mantuvo la comunicación con sus seguidores y compartió una fotografía en la que aprovechó para corregir un error de tipeo presente en su comunicado inicial. “Cirugía* perdón, sigo anestesiada”, escribió en tono distendido, generando una respuesta positiva por parte de los usuarios.

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La cantante Nicole Zignago sonríe en su cama de hospital después de una operación de emergencia que la llevó a cancelar su presentación en México para guardar reposo obligatorio.

La cantante, hija del reconocido músico peruano Gian Marco Zignago, atraviesa un proceso de recuperación favorable y se espera que en las próximas semanas pueda retomar sus actividades habituales. El episodio generó repercusión en la escena musical latinoamericana, donde distintos artistas manifestaron su solidaridad y expresaron el deseo de verla nuevamente sobre el escenario.

La suspensión del concierto en México representa un desafío logístico y emocional para Nicole Zignago, quien reafirmó su compromiso de regresar al país y cumplir con su público. La artista agradeció el respaldo incondicional de sus seguidores y el acompañamiento recibido en momentos de dificultad. Mientras tanto, la expectativa por su regreso a los escenarios crece, con la promesa de un reencuentro musical el próximo 10 de octubre.

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