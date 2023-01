Ethel Pozo llega tarde al matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña

Ethel Pozo no llegó a tiempo a la ceremonia de Brunella Hora y Richard Acuña. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña decidieron casarse este sábado 7 de enero tras cinco años de relación sentimental. De acuerdo a la invitación que envió la modelo, la ceremonia se iba a realizar a las 18:00 horas, por lo que los invitados debían de llegar minutos antes para ser testigos de esta unión.

Entre los invitados a este matrimonio se encuentran los conductores de ‘América Hoy’, programa en el que trabajó la modelo hasta fines del 2022. Ethel Pozo sin duda era una de las personalidades que debía de estar presente; sin embargo, por temas familiares no llegó a tiempo.

Te puede interesar: Año Nuevo 2023: Las bodas de los artistas peruanos que se celebraron en el 2022

Como lo estuvo anunciando toda la tarde en sus redes sociales, una de las hijas de la conductora de televisión se fue de viaje al extranjero, por lo que pasó toda la tarde con ella, hasta dejarla en al aeropuerto para que siga su rumbo.

Es por este motivo que Ethel Pozo no pudo llegar a tiempo a la ceremonia, pues al rededor de las 19:00 horas, de acuerdo a las publicaciones de Ivana Yturbe, Brunella Horna y Richard Acuña se dieron el ansiado sí.

A través de sus redes sociales, la engreída de Gisela Valcárcel dio a conocer que llegó tarde del aeropuerto, por lo que a las 19:50 horas recién se encontraba alistando para asistir al matrimonio del excongresista y la modelo.

“Recién llego del aeropuerto. Ahora, si make up”, se lee en una de las publicaciones, en donde se ve a la conductora de televisión maquillándose para poder asistir al evento, donde todo hace indicar que el cantante colombiano Mike Bahía hará su aparición.

Pese a que se encontraba tarde para llegar a la fiesta de Brunella Horna y Richard Acuña, Ethel Pozo no desaprovecho la oportunidad para grabar un tiktok mostrando el vestido que iba a lucir para este importante día de su compañera de trabajo.

Te puede interesar: Conoce las cábalas que los famosos peruanos realizan para recibir el Año Nuevo 2023

Ethel Pozo llega tarde al matrimonio de Brunella Horna.

Ethel Pozo y su reto para este 2023

Ethel Pozo confesó que tras su breve, pero auspicioso debut en la telenovela Luz de Luna, ha decidido llevar clases de actuación, pues quiere en un futuro formar parte de algunos proyectos para esta disciplina artística.

“En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en ‘América Hoy’”, precisó.

Asimismo, no descartó salir embarazada este 2023. “Agrandar la familia, como siempre lo he comentado, es un tema que escapa de nosotros. Nos encantaría, pero hay un tema de edad. Voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia. Cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios”, explicó.

SEGUIR LEYENDO