Ethel Pozo lanza comentarios negativos contra Anthony Aranda en TikTok

Ethel Pozo ya no oculta lo que piensa realmente de Anthony Aranda. La conductora de ‘América Hoy’ realizó duros comentarios contra el bailarín a través de TikTok, donde respondió y apoyó a las personas que atacaban a la actual pareja de Melissa Paredes.

Su enfrentamiento con el coreógrafo inició hace unos días, cuando la engreída de Gisela Valcárcel señaló que el popular ‘Activador’ no debió estar en la final de ‘El Gran Show’, pues sintió que en lugar de sumarle a Melissa, pasó totalmente todo lo contrario.

Sus comentarios no fueron del agrado de Anthony Aranda, quien en declaraciones para ‘Amor y Fuego’ señaló que no entendía el motivo por el que Ethel Pozo hablaba de él, pues nunca habían cruzado palabras y no lo conocía a fondo.

Tras estas declaraciones, la engreída de Gisela Valcárcel empezó a comentar video en TikTok en el que arremetían contra Anthony Aranda. Primero lo culpaban de ser el responsable de que Melissa Paredes sea la primera eliminada de la final de ‘El Gran Show’.

“Digas lo que digas, la salaste”, comentó un usuario, a lo que la conductora de ‘América Hoy‘ respondió: “Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. A ver que mande videos a todos los que piensan lo mismo”.

Otro comentario negativo contra el bailarín fue sobre sus supuestas ansias de convertirse en una figura pública. “Este ‘Activador’ ya consiguió lo que tanto quería, de un simple bailarín a ser parte de la farándula peruana”, dijo otra cibernauta. Ethel Pozo también apoyó este comentario. “Tal cual”, dijo.

Asimismo, otra detractora de Anthony Aranda señaló que la pareja de Melissa Paredes estaba esperando que se calme el escándalo que protagonizó para salir en las pantallas.

“Y salió el figureti... estaba esperando nada más que se calme un poco toda su bulla para empezar a tener la pantalla que siempre quiso”, comentó. Por su parte, Ethel Pozo indicó que el bailarín solo estaba esperando que acabe su contrato para salir al frente. “Como ya no tiene contrato, ahora pues... sale la verdadera cara”, precisó.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel quiso dejar en claro que no pretendía armar un enfrentamiento. “No es guerra, es lo que nos recordó que él era el amante de una tonta que destruyó a su familia”, sostuvo una usuaria, a lo que la conductora comentó: “Así es, no hay guerra alguna aquí”.

Cumpleaños de Ethel Pozo

Ethel Pozo cumplió 42 años de edad este jueves 15 de diciembre. La conductora de ‘América Hoy’ fue sorprendida por su esposo Julián Alexander, quien le envió un detalle y ella no pudo evitar llorar al leer las palabras que le dedicó por su onomástico.

“Feliz cumpleaños, mi amor, gracias por ser la mejor esposa, compañera, amiga, madre, te amamos”, leyó la hija de Gisela Valcárcel en medio de lágrimas por haber recibido este obsequio.

