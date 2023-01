Quién es Andrés Andrade, el colombiano que sorprendió en su presentación con Alianza Lima

Andrés Andrade espera hacer historia con Alianza Lima (Club Alianza Lima).

El viernes 6 de enero Alianza Lima presentó a su nuevo refuerzo Andrés Andrade. El colombiano sorprendió con sus declaraciones, al mencionar que está convencido que el equipo pasará a la fase de grupos en la Copa Libertadores y hacer historia en el cuadro ‘blanquiazul’. Además, de dejar en claro que es un líder dentro del campo.

¿Quién es Andrés Andrade?

Andrés Andrade nació el 23 de febrero de 1989 en Cali, Colombia, pese a que vivió los mejores años de su carrera en Atlético Nacional, es hincha confeso de su clásico rival, América de Cali.

Te puede interesar: Alianza Lima rechazó horario del partido en Piura ante Atlético Grau

Andrés Andrade marcó diez goles en 2021 con Atlético Nacional, fue su temporada más goleadora (VizzorImage / Luis Benavides).

Es hijo del exfutbolista Adolfo Andrade, quien se desempeñó como delantero en los años 70, y jugó en clubes como Deportes Quindío, Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Once Caldas. Su padre llegó a jugar con la selección de Colombia en las Eliminatorias para el Mundial Alemania 1974 y se ganó el apodo del ‘Rifle’, apelativo que terminaría heredando.

Andrés Andrade se formó en las divisiones menores de Deportivo Cali, pero ante las dificultades para jugar, se marchó al Nacional de Uruguay. Sin embargo, no consiguió debutar por problemas en la transferencia. Por este motivo, regresó a Colombia para jugar por el club de sus sueños, América de Cali.

Te puede interesar: Hugo Sotil le puso la vaya alta a Alianza Lima: “Deben quedar número uno en todo”

Andrés Andrade debutó en América de Cali.

Con los ‘diablos rojos’ debutó el 14 de agosto de 2019 con derrota por 1-0 ante Real Cartagena bajó la dirección del técnico Diego Umaña, quien años después vendría al Perú para salir campeón con Juan Aurich. En el ‘rojo’ permaneció por 2 temporadas en las que disputó 26 partidos, marcó cuatro goles y brindó tres asistencias. En 2011 pasó a Atlético Huila, club en el que participó de 40 partidos, anotando dos tantos y brindando siete pases gol.

Mejoró sus registros en Deportes Tolima, en el que permaneció entre 2012 y 2013, disputando 81 partidos en los que marcó 13 goles y dio 14 asistencias. En su segundo año fue titular en la Copa Libertadores, en la cual quedaron eliminados en fase de grupos ante Real Garcilaso e Independiente Santa Fe.

Andrés Andrade en México

Los buenos rendimientos de Andrés Andrade en el fútbol colombiano llamaron la atención del América de México, que en 2013 lo compró por 2 millones de dólares. Su primera temporada tuvo un desempeño irregular, por lo que fue prestado a Jaguares de Chiapas, club en que tuvo un gran rendimiento y volvió a las ‘Águilas’, con quienes ganaría su primer título como profesional, al obtener la Liga Campeones de la Concacaf en 2016.

Durante su periplo por tierras aztecas, el ‘Rifle’ también militó por León (2016-2018) y Atlas (2018-2019), en este último club compartió equipo con el peruano Anderson Santamaría.

Te puede interesar: Alianza Lima: Andrés Andrade y la vez que jugó en la selección colombiana

Andrés Andrade jugó en América de México y ganó la Liga de Campeones de la Conocacaf en 2016.

Andrés Andrade en Atlético Nacional

Andrés Andrade fichó por Atlético Nacional a inicios de 2020, pese a ser hincha de América de Cali, dejó en claro que dejaría todo por la camiseta del ‘verdolaga’ y así lo demostró, ya que vivió los mejores años de su carrera al disputar 129 en los que convirtió 23 y dio 27 asistencias en 3 temporadas.

En 2021 se proclamó campeón de la Copa Colombia y al año siguiente obtuvo el Torneo Apertura. El 2021 también tuvo la oportunidad de debutar con la selección Colombia. Fue convocado por Reinaldo Rueda a la fecha triple de eliminatorias ante Bolivia, Paraguay y Chile e ingresó a los 46 minutos en el empate 1-1 con la ‘verde’ en La Paz.

Su salida de Atlético Nacional fue sorpresiva, debido a que era uno de los jugadores más importantes del equipo y estaba en los planes del nuevo técnico Paulo Autuori.

Andrés Andrade debutó con la selección Colombia el 2021 (AFP).

Te puede interesar: Alianza Lima rechazó horario del partido en Piura ante Atlético Grau

Su esposa, quien en las últimas horas se hizo popular en redes sociales, dio su descargo al respecto: “Cuando llegó Autuori tuvo una reunión con él y le dijo que le gustaría tenerlo, porque lo había visto en videos y en partidos anteriores. A él lo sacaron los directivos, el técnico nos dijo que lo había pedido, pero salía de sus manos”, declaró en radio Caracol.

Tras desligarse del cuadro de Medellín, no le faltaron ofertas. Su padre, quien quiso que su hizo vuelva a América de Cali, reveló que hasta 4 equipos colombianos preguntaron por él: “Tiene propuestas de América, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Águilas Doradas, pero yo quiero que volvamos a Cali para jugar en América”, declaró a Furia Roja TV.

Sin embargo, Andrade reveló en su presentación que optó por Alianza Lima por el reto deportivo. “Tenía la ambición de volver a salir del país y competir en un torneo internacional. Me gustan los retos y este es uno muy importante para mi carrera y la institución. Todo lo consulté con mi familia, soy un hombre de hogar y ellos me dijeron que venga, que me seguían y que íbamos a hacer cosas grandes en Perú”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: