Andrés Andrade y su objetivo en Libertadores con Alianza Lima: “No me basta ganar un partido, quiero avanzar de fase”

Andrés Andrade dio sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima, en conferencia de prensa realizada en el Esther Grande de Bentín en Lurín. El volante colombiano sorprendió por su personalidad y su gran convencimiento de hacer una gran Copa Libertadores, pues su objetivo es avanzar a octavos de final. Incluso cuestionó el pensamiento de muchos hinchas, quienes tienen como prioridad romper la mala racha de 29 partidos sin triunfos.

“Estoy conociendo a mis compañeros y tenemos un equipo para poder trascender en Copa Libertadores. Creo que ese es el gran objetivo, por el cual vine, más allá de conseguir el tricampeonato. Primero vamos a pensar en la fase de grupos. He escuchado que la mayoría de gente blanquiazul quiere solamente ganar un partido, porque hace 10 años no lo logra, esa no es una expectativa mía, no es una visión ganadora ni de positivismo. Avanzar en fase de grupos es el paso grande que tiene que dar Alianza para dar un golpe de autoridad en Perú”, afirmó.

El volante colombiano cree que no será una dificultad afrontar dos torneos en simultáneo e incluso se animó a afirmar que intentarán conseguir su boleto a la final rápidamente para centrarse en el certamen internacional: “La mayoría de equipos a nivel mundial participan de varias competencias, en este momento tendremos solamente 2. Tenemos un plantel basto para competir en ambas. Sería muy bueno clasificarnos rápidamente a la final”, señaló.

El ‘Rifle’ también demostró estar al tanto de todo lo que rige el mundo de Alianza Lima, ya que se refirió a las remodelaciones para mejorar la iluminación en el estadio Alejandro Villanueva: “Tenemos que hacernos fuertes de local, hacer valer Matute. La expectativa es colocar la iluminaria para jugar la Copa Libertadores en nuestro estadio”, mencionó.

Respecto a su estilo de juego, Andrés Andrade reveló que puede desempeñarse en varias zonas del campo, pero que ‘Chicho’ Salas lo necesita por el medio: “Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en distintas posiciones como doble 5, interior, mi posición natural que es 10 y de extremo que es donde me utilizaron la mayoría de las veces. He hablado con el profesor y me dijo que demos fútbol por la mitad y a eso vamos a trabajar”, apuntó.

Además, se animó a hablar de sus características dentro del campo de juego: “Tengo buena visión de juego, soy líder dentro de la cancha, potente, con cambio de ritmo, pasador, mi mayor virtud es colocar de cara al gol a mis compañeros y tengo remate de fuera del área. Anotar o dar una asistencia sirve para ganar el equipo y eso me pone feliz. El apodo del ‘Rifle’ es heredado por mi padre, a quien llamaban así cuando jugó en la selección colombiana”, añadió.

Andrés Andrade reveló que, le hablaron muy bien del club y en sus primeras horas en Perú, se llevó una gran impresión.

“De Alianza Lima conozco que es el equipo más grande de Perú, que siempre ha luchado por conquistar cosas importantes a nivel internacional y a eso venimos. He encontrado mucha seriedad en el club. He tenido pocas horas en la ciudad y me llena de felicidad saber que cada palabra que me dijeron para venir se ha cumplido. Ha sido algo muy serio desde la firma de contrato, todo lo que pasó en mi recibimiento, me ha dejado muy tranquilo”, contó.

El colombiano de 33 años también señaló que conoce a varios de sus nuevos compañeros: “Conozco a Pablo Sabbag, que es colega mío del fútbol colombiano, jugamos en contra, pero nos hemos saludado varias veces. A Hernán Barcos, que es un referente del fútbol sudamericano, también a Gino Peruzzi y poco a poco iré conociendo al resto de mis compañeros”.

Andrade contó los motivos que lo llevaron a estampar su firma por el cuadro ‘blanquiazul’: “Gracias a dios tuve buenas opciones, tenía la ambición de volver a salir del país y competir en un torneo internacional. Me gustan los retos y este es uno muy importante para mi carrera y la institución. Todo lo consulté con mi familia, soy un hombre de hogar y ellos me dijeron que venga, que me seguía y que íbamos a hacer cosas grandes en Perú”, enfatizó.

Por último, confesó estar muy ilusionado con ver a la afición en la Tarde Blanquiazul: “Sobre la hinchada, lo quiero vivir el domingo, quiero ver explotar el estadio, quiero ver como se llena, cómo se alienta y ver donde llegué”, finalizó.

