Alianza Lima rechazó horario del partido en Piura ante Atlético Grau

Alianza Lima rechazó la programación del partido ante Atlético Grau en Piura por la primera fecha de la Liga 1 2023. El duelo está pactado para las 13:00 horas (de Perú) el próximo domingo 22 de enero. El delegado del club, Héctor Ordóñez, señaló que debe de tomarse en cuenta las altas temperaturas y la sensación térmica.

“Los usos y costumbres no significan que siempre hagamos las cosas mal. Que los equipos de calor juegan 11, 12 o 1 de la tarde. Eso no puede ser un argumento. Enviamos una carta el 20 de diciembre, entre tantos temas que tocábamos, tocaba el tema de las programaciones y hablamos un párrafo específico sobre las programaciones en altas temperaturas y ponemos como ejemplo a la FIFA, que cambió el Mundial a fin de año por cuidar el bien común”, señaló Ordóñez en declaraciones a radio Ovación.

Te puede interesar Fichajes Liga 1 2023 EN VIVO: Altas, bajas y renovaciones del torneo peruano

El directivo ‘íntimo’ se dirigió al director de competiciones de la Liga 1. “El señor Héctor Lara debió tomar en cuenta no solo las altas temperaturas, también la sensación térmica. Debió cautelar y tener el criterio de no programar partidos que van a perjudicar”.

Alianza Lima dio a conocer su postura a los organizadores del torneo peruano a través de una carta. “Eso es lo que requerimos de la Gerencia General de la Liga 1 como política de desarrollo para todo el campeonato y todos los clubes sin distinción. Bajo este concepto ya detallado, le expresamos nuestro rechazo a que el partido haya sido programado a una hora lesiva para los profesionales del fútbol por los motivos detallados líneas arriba”, citó el documento.

Alianza Lima envió una queja formal a la Liga 1

Programación de la Liga 1

Ordóñez aseguró que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cumple con el reglamento de la competición en relación a las instalaciones y exigencias para participar en el campeonato peruano.

“Sporting Cristal juega hace 30 años en el estadio Alberto Gallardo. ¿En algún momento ha planteado la posibilidad de poner luz al estadio? Ellos juegan solamente de día y en algunas circunstancias en el Estadio Nacional, pero no hay una exigencia a todos los clubes”, aseguró en una entrevista con radio Exitosa.

Te puede interesar Christian Cueva: cuánto fue su valor en el mercado durante su primer paso en Alianza Lima

“Hay un grupo de clubes que, si debemos jugar en la noche, Alianza, los clubes de Cusco, Melgar, Binacional y Universitario, que al tener luz nos programan de noche en invierno, no hablo de verano, con un frío tremendo. Ahí hay un gasto excesivo por la noche, no solo por la luz, tenemos que poner más seguridad y hay una merma de espectadores. Y los que no tienen luz, están echados en su cama, y la Federación viola su reglamento en el equilibrio de disputas. No les exigen que el estadio principal o los dos alternos tengan luz artificial”, agregó ‘Tito’ Ordóñez.

Luz artificial en Matute

El delegado de Alianza Lima también se refirió a la mejora de la luz artificial del estadio Alejandro Villanueva. “Alianza está haciendo un gasto inmenso de dos millones de dólares en poner luz al estadio. Porque esa es nuestra obligación para crecer como institución y una exigencia de Conmebol para la Copa Libertadores, que permite jugar con luz que tengan ciertas características. Entre ellas, la potencia acorde”.

SEGUIR LEYENDO