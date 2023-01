Panamericana TV promociona nuevo programa de Karla Tarazona y ‘Metiche’ con silueta de Melissa Paredes

Melissa Paredes sería la nueva conductora del programa de Karla Tarazona y ‘Metiche’ | Panamericana

Un nuevo programa se avecina en Panamericana Televisión y se trata de ‘Sorpréndete’. Este nuevo espacio reemplazará a ‘D’ Mañana’ el magazine que lideraban Karla Tarazona, Kurt Villavicencio ‘Metiche’ y Adriana Quevedo. Los tres conductores estuvieron por un año al frente de este programa y se despidieron el 23 de diciembre del 2022.

Además, se supo que el programa no continuaría, pero sorprendieron al revelar que iniciaría una nueva producción. Para este nuevo espacio, quienes van a estar al frente con Kurt Villavicencio con Karla Tarazona, sin embargo, se supo que Adriana Quevedo no fue convocada a continuar, en su reemplazo llegaría un nuevo personaje.

Es así que, en la promoción del nuevo programa que se presentó este jueves 5 de enero en Panamericana Televisión, Karla y ‘Metiche’ anunciaron el estreno de ‘Sorpréndete’ para este lunes 9 de enero a las 10:30 horas, por lo que sería competencia directa de ‘América Hoy’.

Pero, lo que llamó la atención fue el anuncio de la nueva conductora que llegará a completar el equipo. Es en esa parte del comercial que aparece la silueta de una mujer que hace clara referencia a Melissa Paredes. Cabe precisar que la modelo fue la última invitada de ‘D’ Mañana’ en el 2022.

“Pero no estaremos solos”, señala al final del video Karla Tarazona a lo que Kurt Villavicencio respondió: “Lo averiguaré”, cerrando así la promoción del nuevo magazine.

En una entrevista con Infobae, Melissa Paredes habló de la posibilidad de trabajar en Panamericana Televisión tras su visita al canal como invitada del magazine. La modelo señaló que aceptaría la oferta que mejor le convenga y que signifique que se presencia sea un aporte positivo.

“Yo estoy contenta con el trabajo que se me ponga en frente. Si considero que es una propuesta adecuada y que va a aportar para mi regreso, estaría feliz y, sobre todo, agradecida. He sentido mucho el cariño de la gente y eso me anima. Siento que empiezo con buen pie este 2023″, comentó a nuestro medio.

¿Por qué Melissa Paredes no continuó en ‘América Hoy’?

En el 2021, la actriz inició un nuevo reto como conductora del magazine de América Televisión. Melissa Paredes logró ganarse el cariño del público e hizo buen equipo junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. Sin embargo, su escándalo de presunta infidelidad fue la que la dejó fuera del programa.

En octubre del mismo año, la modelo fue captada dándose apasionados besos con su entonces bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda. Para entonces, se conocía que Melissa Paredes continuaba en su sólida relación con Rodrigo Cuba, por lo que fue acusada de haberle sido infiel.

Fue al día siguiente de la emisión del ampay en el programa de Magaly Medina que la actriz reapareció en ‘América Hoy’ para defenderse y dar su versión. Luego de esas declaraciones, no regresó como conductora y solo apareció algunas veces más para aclarar algunos puntos de este caso. Tras ello, se dio a conocer que había sido retirada porque ‘no cumplía con el perfil que necesitaba el programa’.

