Melissa Paredes resalta a Ale Venturo y Anthony Aranda: “Es bonito tener su apoyo”

Melissa Paredes resalta a Ale Venturo y Anthony Aranda. Instagram

Melissa Paredes vive una nueva etapa en su vida, donde la unión con Rodrigo Cuba es lo primordial para hacer feliz a su hija. Sin embargo, resalta que para llegar a decisión, han tenido que pasar y sufrir experiencias terribles, como estar alejados de su pequeña. Hoy en día, la relación es mucho más cordial, donde sus parejas juegan un papel importante.

Si bien es cierto no son grandes amigas, la actriz tiene un buen vínculo con Ale Venturo, la actual pareja de su exesposo. Por su parte, Anthony Aranda ha demostrado que está presto para que todo siga en paz, por el bien de la pequeña.

“Ambas parejas nos apoyan, todos buscamos lo mejor para la pequeña. Creo que eso es bonito, tener ese apoyo, esa madurez de ambos (Ale y Anthony), y ese aprendizaje como papás fue cuestión de tiempo”, indicó Melissa Paredes a Infobae, resaltando también que ella y Rodrigo Cuba han madurado como padres.

“Nosotros también como padres hemos madurado, tantas cosas que lamentablemente sucedieron, nos hicieron abrir los ojos y despertar, y decirnos si nosotros no nos unimos, nadie lo va a hacer. A veces los golpes de la vida suceden por algo. Hemos aprendido que lo primero siempre será ella”, acotó.

Como se recuerda, la actriz fue invitada al programa ‘D’Mañana’, donde no dudó en defender a Ale Venturo de Metiche, por decir que se embarazó “muy rápido”.

“Es que mucha gente piensa que yo hablo del empoderamiento solo por mi tema, no es así. A mí me molesta en general, que digan que siempre la culpa la tiene la mujer, no solo hablo por mí, sino por todas las mujeres. Acá siempre culpan a la mujer, que si te engaña es porque no lo supiste valorar, cualquier excusa, que si te embarazas es tu culpa, porque tú debiste cuidarte. ¿Por qué no decir que el hombre también se tiene que cuidar y tiene varios métodos para hacerlo? La defiendo porque es mujer y no es la única responsable de todo. A mi parecer, siento que ese tipo de críticas no van”, remarcó la exconductora de ‘América Hoy’.

Melissa Paredes defendió el embarazo de Ale Venturo | Panamericana TV

Consultada por si Ale Venturo le agradeció por ese gesto, Melissa Paredes respondió a Infobae que no busca ello, y tampoco hablaron del tema.

“La he visto como la veo siempre, pero no hemos conversado sobre este tema, en realidad no conversamos de eso. Es una opinión que me nace como mujer, como ser humano, no busco las gracias de nadie. Lo haría por ella y por todas las mujeres”, dijo.

Esta Navidad 2022 fue diferente para la hija de Melissa, pues pudo disfrutar con ambas familias el 24 de diciembre, lejos de peleas y desacuerdos: unas horas en la casa de Rodrigo Cuba, y las siguientes en el hogar de la actriz. Cabe recordar que la expareja vive relativamente cerca.

“Como papás estamos haciendo un gran equipo, creo que ambos entendimos que tenemos que unirnos ¡solo como papás!, por el bienestar de la pequeña, que es lo que más amamos en este mundo. Ya bastantes problemas hemos tenido por estar desunidos, hemos comprendido que debemos trabajar en conjunto para hacerla feliz”, concluyó.

Así fue la noche buena de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba con su hija. Instagram

