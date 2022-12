Melissa Paredes: “El 2022 fue el peor de mi vida, no se lo deseo a nadie”

Melissa Paredes hace un resumen de su 2022.

La actriz brindó una entrevista a Infobae donde se permitió hacer un resumen del 202, al cual no dudó en calificar como el “peor de su vida”, por los terribles momentos que tuvo que pasar lejos de su hija. Melissa Paredes señala que de esta experiencia sacó un gran aprendizaje, el cual le hace mirar el 2023 con más positivismo, con ganas y emoción de volver a la pantalla como conductora de TV.

También deja abierta la posibilidad de su pronto regreso a la actuación, aclarando que todo papel es importante para ella. Respecto a Rodrigo Cuba, atrás quedaron los rencores y enfrentamientos, hoy resalta que vive un momento de paz y mucho compromiso para hacer feliz a la persona más valiosa de su vida, su hija.

Tu última participación en TV fue en ‘D’Mañana’, ¿cómo te sentiste?

Me sentí muy contenta, muy feliz. Me gustó mucho volver, estar en un programa matutino, de invitada, si bien es cierto se sintió algo raro, es algo que disfruté mucho. Fue muy divertido.

¿Pese a las preguntas incómodas que te hizo Metiche?

Ya me acostumbré, es como que ‘¡hay, otra vez, lo mismo!’. Hoy en día ya lo tomo más relajado. Sé que tienen que hacer tal pregunta. Este 2022, ha servido mucho para mi paciencia para también ver muchos errores míos. Para saber también que tengo que tener correa ancha, porque sé que no a todo el mundo le voy a gustar.

Te puede interesar: Usuario comparó a Anthony Aranda con Rodrigo Cuba y Melissa Paredes sorprende con su respuesta

¿Cómo resumirías tu 2022?

Para mí este año ha sido el peor de mi vida, sinceramente. Si te lo resumo, así es, no lo volvería a repetir por nada del mundo, porque estar alejada de mi hija es lo peor que me ha pasado. Quisiera dejarlo bien atrás, y quisiera empezar el 2023 como lo voy a empezar, al lado de mi hija y con nuestras aspiraciones, propuestas y esperanzas.

Esperas con ansias el 2023 para cerrar por completo el pasado…

Sí. Este 2023 empiezo muy feliz. No empezamos aún el 2023, pero los impares siempre me van super bien. Estoy muy contenta por ello. Llego al 2023 con mucha paz entre ambas familias que es lo más importante. La unión hace la fuerza. Las propuestas y proyectos nuevos nos impulsan como mamás a salir adelante. Así que arrancamos con todo, considero que el 2023 va a ser un gran año, para mí y muchas personas. A pesar de que nos suceden cosas muy malas, es por un aprendizaje muy grande.

Después de la invitación, ¿te gustaría regresar a la conducción a través de Panamericana TV?

Yo estoy contenta con el trabajo que se me ponga en frente. Si considero que es una propuesta adecuada y que va a aportar para mi regreso, estaría feliz y, sobre todo, agradecida. He sentido mucho el cariño de la gente y eso me anima.

‘Metiche’ enfrentó a Melissa Paredes cara a cara | Panamericana TV

‘América Hoy’ jugó mucho con tu regreso, especularon tu nombre en varias ocasiones, ¿cómo lo tomas?

Lo tomo de la mejor manera, cuando termino una relación laboral, la termino de la mejor forma. Si yo me fui no es porque yo quise, es porque me sacaron a mí, en fin, por tantas cosas que pasaron. Yo me llevo lo mejor de la gente, siempre buscaré lo positivo y le desearé lo mejor a todos.

Tú perdiste tu trabajo, pero Aldo Miyashiro y Óscar del Portal continúan en la televisión pese a sus ampays...

Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores, pero que lapiden a una mujer hasta quitarle el trabajo por cometer un error, al igual que lo cometen los hombres, es demasiado, muy fuerte. Lamentablemente, es algo que pasa en nuestro país, a los hombres se les perdona, es muy normal en esta sociedad que tengan una falta, pero a las mujeres se les juzga. Eso es lo que hay que cambiar. Ya estamos a puertas del 2013, y decirle a la mujer de todo y no dejarla avanzar, es terrible. Yo y todas las que en algún momento cometemos un error o como quieran llamarlo, pero podemos seguir saliendo adelante, de la misma forma que los hombres. Siempre voy a pensar lo mismo.

¿Cómo te sentiste en tu regreso a ‘El Gran Show’?

Me sentí feliz porque ha sido un lindo regreso, me encanta el baile, me he divertido mucho. La copa para mí no era lo importante, sino regresar, y que el público me vea de pie, que vea que soy una mujer fuerte, y que a pesar de todo lo que ha pasado, pese a las adversidades y lo que me han dicho y hecho, sigo en pie. Yo me llevo el mejor recuerdo.

Melissa Paredes bailó con Anthony Aranda en El Gran Show.

Tu presentación con Anthony Aranda no fue la mejor...

Por contrato no puedo hablar de esos temas, pero me gustó todo en realidad. No puedo decirte nada negativo tampoco, son cosas que pasan y, al fin y al cabo, trabajamos en televisión y sabemos cómo se maneja esto.

Ahí te encontraste con Michelle Alexander, ¿hubo algún acercamiento para regresar a la actuación?

Michelle me encanta y ella lo sabe, creo que viceversa, La actuación es un tema muy aparte de absolutamente todo, yo estoy muy feliz de volver a la actuación, es más, creo que es lo más probable, no sé cuál (personaje). Pero yo feliz, a mí me encanta con cualquier papel.

¿Regresarías a la actuación con ella?

Si es con ella sería ideal, pero si es de la mano con otra productora, yo también feliz, no me cierro las puertas a absolutamente nada.

En ‘D’Mañana’ defendiste a Ale Venturo de Metiche, porque cuestionó que se haya embarazado “tan rápido”, ¿te enojó mucho eso?

Es que mucha gente piensa que yo hablo del empoderamiento solo por mi tema, no es así. A mí me molesta en general, que digan que siempre la culpa la tiene la mujer, no solo hablo por mí, sino por todas las mujeres. Acá siempre culpan a la mujer, que si te engaña es porque no lo supiste valorar, cualquier excusa, que si te embarazas es tu culpa, porque tú debiste cuidarte. ¿Por qué no decir que el hombre también se tiene que cuidar y tiene varios métodos para hacerlo? La defiendo porque es mujer y no es la única responsable de todo. A mi parecer, siento que ese tipo de críticas no van.

Melissa Paredes defendió el embarazo de Ale Venturo | Panamericana TV

¿Ale Venturo te agradeció por este gesto?

La he visto como la veo siempre, pero no hemos conversado sobre este tema, en realidad no conversamos de eso. Es una opinión que me nace como mujer, como ser humano, no busco las gracias de nadie. Lo haría por ella y por todas las mujeres.

Te puede interesar: Lo que no les gusta a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba de sus respectivas parejas

Esta Navidad fue diferente, en unión con Rodrigo Cuba por el bien de tu pequeña...

Como papás estamos haciendo un gran equipo, creo que ambos entendimos que tenemos que unirnos como ¡solo como papás!, por el bienestar de la pequeña, que es lo que más amamos en este mundo. Ya bastantes problemas hemos tenido por estar desunidos, hemos comprendido que debemos unirnos más como sus padres para hacerla feliz.

¿Sientes que sus parejas son un gran respaldo para esta nueva relación de padres?

Claro que sí. Ambas parejas nos apoyan, todos buscamos lo mejor para la pequeña. Creo que eso es bonito, tener ese apoyo, esa madurez de ambos (Ale y Anthony), y ese aprendizaje como papás fue cuestión de tiempo. Nosotros también como papás hemos madurado, tantas cosas que lamentablemente sucedieron, nos hicieron abrir los ojos y despertar, y decirnos si nosotros no nos unimos, nadie lo va a hacer. A veces los golpes de la vida suceden por algo. Hemos aprendido que lo primero siempre será ella.

SEGUIR LEYENDO