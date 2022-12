Lo que no le gusta a Melissa Paredes y Rodrigo Cuba de sus respectivas parejas

Melissa Paredes graba video de TikTok 'Cinco cosas que no me gustan de ti' con Anthony Aranda.

En los últimos días, el trend de ‘Cinco cosas que no me gustan de ti’ en TikTok ha generado que miles de parejas se confiesen. Melissa Paredes con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba con Ale Venturo no fueron ajenos a la tendencia y se grabaron revelando lo que evita que su convivencia sea paz y tranquilidad.

La actriz junto con el bailarín aprovecharon el tráfico de Lima para compartir con sus seguidores las cosas que les incomodan uno del otro. “La primera es que reniegues para ir a hacer comprar de Navidad”, comenzó diciendo la exreina de belleza generando las risas del coreógrafo.

“A mí lo que no me gusta, es que cuando quedamos para ir al gimnasio, tenemos que salir de la casa dos horas después de lo pactado”, dijo Anthony Aranda y a lo que Melissa Paredes refutó aclarando que de todas maneras acuden al centro de entrenamiento.

En otro momento, la modelo confesó que el exchico reality es muy distraído, pues cuando le pide que le alcance un objeto dentro de su casa, nunca lo encuentra y termina siendo ella la que va a buscarlo. Por su parte, el exguerrero se quejó de que la mayoría de las deas que tiene para ir a comer no son del agrado de la influencer.

“Cuando te afeitas, que todos tus pelos se queden en el lavado. Qué estrés eso”, agregó la exconductora de ‘América Hoy’, generando que el exbailarín de ‘El Gran Show’ revele que ella es muy renegona. “No me gusta de ti que eres muy renegona”, indicó, mientras que la exmiss Perú se justificó diciendo que él le da razones para renegar.

Finalmente, la presentadora televisiva sorprendió al contar que le incomoda el apetito sexual de Anthony Aranda. “Otra cosa que no me gusta de ti es que quieras mucho eso. Hay cosas que hacer. Todo el tiempo estás como ‘Oye...’”, añadió Melissa.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba

La feliz pareja aprovechó su tiempo libre para contar qué odia uno del otro. Ale Venturo empezó revelando que le fastidia que Rodrigo Cuba sea adicto a las redes sociales. “Lo primero que detesto es que él está todo el día metido en el celular. No se puede hablar contigo y no escuchas porque estás en Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp o viendo quiénes vieron tus historias. Ya estoy cansada”.

Por su parte, el deportista indicó que le incomoda que la empresaria no lo deje dormir por las tardes, pues siempre lo está despertando. Ante ello, la rubia se defendió: “Es que duermes demasiado y me da cólera”. Asimismo, la empresaria indicó que le molesta que el pelotero no deje limpio los servicios higiénicos cuando hace sus necesidades.

En otro momento, el futbolista se quejó de que Ale Venturo se queda dormida cuando quedan en ver una serie juntos, por lo que no puede continuar la historia y se demora en terminarla. “La tercera (cosa) que detesto de ti es que no comes ceviche, pescado, mariscos, absolutamente nada que no sea sus fideos a lo Alfredo. Encima, pregunta si quieren saber la receta, cuando todo el mundo ya lo sabe”, continuó diciendo la dueña de ‘La Nevera Fit.

Rodrigo Cuba siguió contando que le molesta que Ale Venturo se demore demasiado para realizar un TikTok o hacer cosas en general. Esto ocasionó que, ella le reproche por su falta de sensibilidad al momento que está llorando. “Bueno, otra de las cosas que no me gusta es que digas que soy insensible y malo cuando pasó la paloma y te pusiste a llorar. Entonces, a eso no puedo hacer nada”, replicó el integrante del Sport Boys.

Finalmente, Ale Venturo señaló que le molesta que Rodrigo Cuba apoye su pierna en su cadera, pese a que le dice que le duele. El pelotero dejó en claro que lo que más le incomoda de su pareja. “La quinta y la más importante, es que le digo que me está haciendo daño cuando me saca granos y no para”, sentenció.

Rodrigo Cuba le dice a Ale Venturo 5 cosas que le molesta de ella y viceversa. (TikTok)

