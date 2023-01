Rafael López Aliaga minimizó la magnitud de las protestas de este 4 de enero

Rafael López Aliaga minimiza magnitud de las protestas (Canal N)

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, minimizó este miércoles la magnitud de las protestas y manifestaciones en el marco del paro nacional convocado para este 4 de enero por diversos gremios de la macrorregión sur.

“No hay protestas. Mi informe es que el tema de protestas es casi cero. En Puno me informan que hay casi tres. Pero no para lo que habían anunciado”, manifestó tras participar en la ceremonia de apertura del Año Fiscal 2023.

“La gente quiere trabajar, prosperar y recuperar el dinero que han perdido por la miseria de (Martín) Vizcarra y la miseria de tantos delincuentes”, agregó.

Además, indicó que ha dado la orden de que todas las cámaras del Centro de Lima estén en funcionamiento. “Aquí no vamos a hacer lo que hizo un alcalde anterior. Decir que las cámaras no funcionan. Las cámaras funcionan 24 horas y la Fiscalía ha estado ayer revisando todas las cámaras de Lima”, sostuvo.

También mencionó que pidió apoyo policial para desalojar a los manifestantes que se habían instalado en la Plaza Manco Cápac en La Victoria. “Protestas puede haber y debe haber cuando son pacíficas, pero lo que hemos visto es destrucción y muerte. En eso no estamos de acuerdo”, indicó.

Propone condecoración a la Fiscal de la Nación

Por otro lado, el alcalde de Lima propuso condecorar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al considerar que realizó un buen trabajo en las investigaciones que emprendió contra el expresidente Pedro Castillo y otras personas de su entorno.

“Es una mujer vital para recuperar la democracia de nuestro país. La doctora Benavides ha sido la única que ha tratado con toda una mafia. Estoy proponiendo que reciba la Medalla de Lima, el 18 de enero (Aniversario de Lima)”, manifestó.

López Aliaga indicó que esta decisión deberá ser aprobada por el Consejo Municipal y consultada con la propia fiscal de la nación para tener su consentimiento.

Bloqueos de las carreteras a nivel nacional

Pese a que el burgomaestre de Lima minimizó la magnitud del paro que inició este miércoles, de acuerdo al reporte de la Sutran, estas son las zonas bloqueadas por las manifestaciones:

- Kilómetro 70, Longitudinal de la Selva Sur, en Chnachamayo - Pichanaqui, en Junín

- Kilómetro 288, carretera Mazuzo - Puerto Maldonado, en Madre de Dios - Tambopata - Inambari

- Kilómetro 333, carretera Mazuzo - Puerto Maldonado, en Madre de Dios - Tambopata - Inambari

- Kilómetro 43, carretera Arequipa - Puno, en Cerro Colorado, región Arequipa

- Kilómetro 942, longitudinal de la Sierra Sur, en Anta, región Cusco

- Kilómetro 1016, longitudinal de la Sierra Sur, en Cusco - Quispicanchi - Urcos, región Cusco

- Kilómetro 1058, longitudinal de la Sierra Sur, en Canchis - Checacupe, región Cusco

- Kilómetro 1076, longitudinal de la Sierra Sur, en Canchis - Combopata, región Cusco

- Kilómetro 1085, longitudinal de la Sierra Sur, en Canchis - Tinta, región Cusco

- Kilómetro 1 al 40, vía Calapuja - Macusani - Lechemayo, en la región Puno.

- Kilómetro 40 al 85, vía Calapuja - Macusani - Lechemayo, en la región Puno.

- Kilómetro 85 al 164, vía Calapuja - Macusani - Lechemayo, en la región Puno.

- Kilómetro 271 al 294, puentes de acceso a San Román - Cabanillas

- Kilómetro 1220, longitudinal de la Sierra Sur, en Melgar - Ayaviri, región Puno

- Kilómetro 1251 al 1280, longitudinal de la Sierra Sur, en Puno - Lampa - Pucará, región Puno

- Kilómetro 1280 al 1309, longitudinal de la Sierra Sur, en Puno - Lampa - Nicasio, región Puno

- Kilómetro 1319, longitudinal de la Sierra Sur, en Puno - San Román - Juliaca, región Puno

- Kilómetro 1339 +500, longitudinal de la Sierra Sur, en Puno - Paucarcolla, región Puno

- Kilómetro 1390, longitudinal de la Sierra Sur, en Puno - Acora, región Puno

- Kilómetro 1410, longitudinal de la Sierra Sur, en El Collao - Ilave, región Puno

- Kilómetro 1414, longitudinal de la Sierra Sur, en El Collao - Ilave, región Puno

- Kilómetro 1503, longitudinal de la Sierra Sur, en Chucuito - Zepita, región Puno

- Kilómetro 04, vía Juliaca - Putina - Sandia - Azata, en San Román - San Miguel, región Puno

- Kilómetro 394, carretera Mazocruz - Desaguadero, en la zona Chucuito - Desaguadero, región Puno

