Dina Boluarte responde por muertes en manifestaciones: “Me duele en el corazón el fallecimiento de esas personas”

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue consultada por las muertes que se han registrado al interior del país tras las manifestaciones violentas en contra de su gobierno. Durante una entrevista con el diario La República, la dignataria mencionó y resaltó que no tienen que haber más muertes en el país y que ha pedido celeridad a la Fiscalía para hallar a los responsables de estas pérdidas humanas.

“En reiteradas oportunidades y esta no sería la excepción, he dicho que lo lamento mucho, que me duele en el corazón el fallecimiento de esas personas. Dina Boluarte no provocó la violencia. El día que juramenté nadie sabía, ni los congresistas, ni Dina Boluarte ni los ministros que estaban en ese momento en el Ejecutivo sabían que venía un golpe de Estado promovido por el expresidente Castillo. ¿Yo cómo iba a saber toda esa violencia que luego vino? Para el Ejecutivo no ha sido fácil tomar las medidas de declarar el estado de emergencia nacional”, expresó para el medio de comunicación.

La dignataria dejó en claro que ha solicitado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio Público investiguen estas muertes con el objetivo de determinar responsabilidades.

Dina Boluarte cumplirá un mes en el poder el próximo 7 de enero.

Te puede interesar: 2022, un año más de crisis en Perú

“Nosotros, el Ejecutivo, también hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo me he reunido con ellos, el premier también, han ido a Ayacucho. Y hemos vuelto a invitar al alto comisionado. Hay que esperar los resultados y los informes antes de estar queriéndonos encasillar en un tema de que ha habido un enfrentamiento y que la Policía y las Fuerzas Armadas… esperemos las investigaciones y se sancionará conforme a ley”, manifestó.

“Nosotros como Ejecutivo, como presidenta, hemos tomado las decisiones necesarias para salvaguardar la paz, la tranquilidad y la vida de 33 millones de personas. Quienes han llevado a la violencia, quienes están detrás de esa violencia, quienes hayan dicho “vamos y quememos, vamos e incendiemos, vamos y tomemos aeropuertos”, ellos serán los responsables. Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho “oigan, salgan a la calle y toman aeropuertos, oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá”. Tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables. Y si detrás de ellos, como usted dice, hay congresistas, hay líderes, hay políticos que están azuzando a la población y distorsionando la historia deliberadamente, que asuman su responsabilidad”, agregó para La República.

Mira aquí: Personajes de la política peruana y sus mensajes por Año Nuevo 2023

Dina Boluarte brinda mensaje a la Nación por Año Nuevo

Antes de culminar, Dina Boluarte fue consultada por la marcha por ‘La Paz’ que la PNP habia convocado y aseguró que ella no tenía conocimiento de nada, pero que entiende la intención de las fuerzas del orden por llamar a la calma.

“Efectivamente, la PNP ha sacado una convocatoria y lo único que puedo decir al respecto es que la PNP es una institución tutelar que debe velar por la tranquilidad de la sociedad. Creo que ya han retirado su tuit y en buena hora, porque ellos -supongo yo- en esa mirada de querer la paz y la tranquilidad… es que ese es un interés de todos nosotros, excepto de este pequeño grupo de ciudadanos que todavía se están convocando para este cuatro de enero para, nuevamente, retomar sus marchas de protestas. Constitucionalmente están amparadas, pero llamo a las personas, a las organizaciones a que sean marchas pacíficas, que no generen desorden, caos, incendios, tomas de carreteras. Eso ya no es marcha en calidad de protesta, eso ya es salirse del marco legal”, destacó para el medio de comunicación.

Antes de culminar, Boluarte pidió calma y aseguró que no tendría que haber más muertes en el Perú.

“No tiene que haber, no tiene que haber más muertes. Por eso llamo a la población a que salga a protestar, pero tampoco se va a permitir que hagan vandalismo. No pueden seguir bloqueando carreteras, no pueden seguir saqueando negocios”, dijo.

SEGUIR LEYENDO