‘Muro de la vergüenza’: La Molina asegura que aún no ha sido notificada del fallo del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ordenó derribar el ‘muro de la vergüenza’ que divide La Molina y Villa María del Triunfo.

La Municipalidad de La Molina emitió este martes 3 de enero un comunicado dirigido a la opinión pública, a días de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena derribar en un plazo de 180 días el llamado ‘muro de la vergüenza’ que divide a ese distrito y Villa María del Triunfo.

“El expediente se encuentra actualmente en la Procuraduría de la Municipalidad de La Molina, la misma que informa aún no ha sido notificada de la resolución del Tribunal Constitucional”, señaló en su pronunciamiento.

La comuna remarcó que el fallo se ha hecho público en medios de prensa, pero que aún no han sido puestos de conocimiento formalmente sobre declarar fundado el recurso y ordenar el retiro del cerco colindante entre Villa María del Triunfo y La Molina.

“El área en cuestión se encuentra ubicada sobre el Área de Conservación Regional Sistema de Lomas de Lima, establecido bajo esa denominación mediante Decreto Supremos N.º 011-2019-MINAM, de fecha 07.12.2019, calificada como Área de Reserva Regional, el Área de Conservación Regional-Lomas de Villa María”, detalló.

El municipio agregó que “en el ejercicio de sus funciones” y “la normatividad vigente” instaló el cerco o pirca de protección que “no impide” la circulación de las personas.

“Por esa razón, la Municipalidad de La Molina, en ejercicio de sus funciones y la normatividad vigente, salvaguarda la defensa de los parques ecológicos de su jurisdicción, así como los intereses y la integridad de todos los vecinos molinenses de ser el caso que no se respete la intangibilidad de la zona”, indicó.

Muro de la vergüenza entre La Molina y Villa María del Triunfo

Además, la comuna reiteró el “respeto de la entidades y de los fallos constitucionales”, así como el libre tránsito de las personas de los distritos colindantes, toda vez que “el cerco tiene zonas de libre tránsito”.

“En enero de 2017, el señor Hinostroza Rodríguez interpuso un habeas corpus con la finalidad que se proceda a la demolición del cerco constituido a lo largo del perímetro entre Villa María del Triunfo y La Molina, lo que originó un proceso judicial”, recordó.

Según el comunicado de La Molina, el Poder Judicial declaró infundada la demanda en primera y segunda instancia, sustentando que el cerco se instaló como un mecanismo de seguridad compatible con las necesidades de protección del Parque Ecológico y de la ciudadanía, por lo que “no resulta inconstitucional”.

¿Qué dijo el nuevo alcalde?

Diego Uceda, alcalde electo de La Molina, cuestionó decisión del TC.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, dijo que este muro protege al parque ecológico de su distrito de los traficantes de terreno.

“Eso (muro) colinda con el parque ecológico, el cual hay que cuidarlo de los traficantes de terreno. Este es intangible y el gobierno debería cautelar los cerros y declararlos intangibles”, declaró a radio Exitosa.

“Tengo a mis grandes amigos en Villa María del Triunfo, soy amigo de su alcalde. Lo que se hace es simplemente para defender los terrenos, una pequeña frontera. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua o de un pedo un trueno”, expresó.

Además, cuestionó las declaraciones del tribuno Gustavo Gutiérrez Ticse, quién adelantó la semana pasada sobre la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la demolición del denominado ‘muro de la vergüenza’.

“La sentencia debe estar en estos momentos en Procuraduría, aún no se sabe (la decisión). Este señor un 29 de diciembre no puede salir a adelantar opinión, no hay sentencia, ya que se está redactando. A mi me indigna que un tribuno esté levantando una polvareda”, refirió.

