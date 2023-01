Fichajes de la Liga 1: Luis ‘Cachito’ Ramírez es nuevo refuerzo de Academia Cantolao

Luis Ramírez fichó por Academia Cantolao por todo la temporada 2023. (Cantolao)

El pasado diciembre, Luis Ramírez decidió dejar Sport Boys luego de varios días de incertidumbre y su ausencia en la pretemporada de los ‘rosados’ por una suspensión debido a actos de indisciplina en Piura en el curso anterior. El futbolista Tenía contrato vigente hasta finales del 2023. Este martes 3 de enero, ‘Cachito’ fue anunciado como nuevo refuerzo de Academia Cantolao, equipo dónde se formó en las divisiones menores ahora regresa para disputar la próxima Liga 1.

“Donde todo comenzó. Vamos por más #CantolaoFuerza #FamiliaCantolao”, así lo anunció el club ‘chalaco’ a través de sus redes sociales.

El popular ‘Cachito’ estuvo en las divisiones formativas del ‘delfín’, en la categoría 84, por eso el club del Callao le dedicó una emotiva publicación acompañada de una foto de aquel año en la cual aparece el futbolista junto a Claudio Pizarro, Salomón Libman, entre otros.

Luego de Cantolao pasó a debutar profesionalmente con la camiseta de Bolognesi de Tacna en 2003. Luego jugó por Cienciano, llegó a Universitario de Deportes y dio el gran salto al exterior, paseándose por el fútbol brasileño por casi cuatro temporadas, para luego regresar a Perú y continuar con su carrera.

“Luis ‘Cachito’ Ramírez quien se formó en la Academia Deportiva Cantolao, categoría 84, vuelve a casa y estamos complacidos de su incorporación al delfín. Vamos con todo “Cachito” Ramirez #CantolaoFuerza #FamiliaCantolao”, fue el segundo mensaje que le dedicó el club al exjugador de Sport Boys por el Twitter oficial de la institución.

Clubes de Ramírez

Bolognesi (2003-2005)

Cienciano (2006)

Bolognesi (2007)

Universitario de Deportes (2008)

Club Libertad (2009)

Universitario de Deportes (2010)

Corinthians (2011-2012)

Ponte Preta (2013)

Botafogo (2014)

San Martín (2015)

Alianza Lima (2016-2019)

Sport Boys (2020-2022)

El adiós del referente

Luis Ramírez se despidió de Sport Boys, luego de tres temporadas, con un mensaje polémico que muchos entendieron que fue dirigido a los directivos ‘rosados’ pues la relación no fue buena entre ambas partes. Según informaciones, nunca se ponían de acuerdo respectos a las decisiones que se tomaban, pero la gota que derramó el vaso fue la suspensión que le impusieron luego que aparecieron imágenes de un ‘ampay’ de los jugadores de la ‘misilera’ en una discoteca en Piura, con ‘Cachito’, Rodrigo Cuba, entre otros. La sanción fue económica y deportiva. No se le permitió entrenar en la pretemporada del técnico Guillermo Sanguinetti a pesar que tenía contrato vigente por todo el 2023. Decidió rescindir su convenio con la ‘misilera’ porque no se llegó a un acuerdo pues su deseo era quedarse.

“Perdona al que habla mal de ti; al que te quiso humillar y derrumbar. Es de valientes también entender cuando ya no te quieren y marcharte del lugar donde entregaste lo mejor de ti y fuiste feliz. Ha sido un honor vestir la gloriosa ‘rosada’. Agradecimiento eterno a los hinchas, los llevo en el corazón. Vamos Boys toda la vida”, escribió el volante en su cuenta de Facebook despidiéndose de los hinchas.

La despedida de Luis Ramírez de Sport Boys luego de tres temporadas.

