Santiago García y sus ansias por jugar en la Tarde Blanquiazul: “A disfrutar de toda la gente que va a venir a alentar”

Santiago García espera gozar de un espectáculo en la 'Tarde Blanquiazul'.

La Tarde Blanquiazul es el evento más esperado por los hinchas de Alianza Lima, quienes están ansiosos por volver a celebrar el bicampeonato junto al plantel y ver en acción a los refuerzos con los que buscarán el tricampeonato y jugarán la Copa Libertadores. Uno de los nuevos jugadores que serán presentados en dicho evento es Santiago García, quien reveló que tiene muchas ganas de mostrar su fútbol:

“Dicen que es muy lindo, que se pasa un buen rato, ojalá nos sirva para tener un buen partido y seguir progresando para llegar bien al campeonato y, obviamente, disfrutar de toda la gente que va a venir a alentar”, declaró.

Cabe señalar que, la Tarde Blanquiazul se disputará ante Junior de Barranquilla, en lo que será la primera gran prueba internacional del conjunto de Guillermo Salas. El segundo será el sábado 14 de enero ante Atlético Nacional de Colombia en su presentación por la Noche Verdolaga en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Santiago García firmó con Alianza Lima por una temporada (Club Alianza Lima).

El central argentino también contó el motivo de su ausencia en el segundo partido de práctica ante Cienciano: “Por ahora voy progresivo, la otra vez jugué el primer amistoso y para el segundo me hicieron trabajar físicamente porque no estuve en la pretemporada y había que compensar. Me venía mejor correr que hacer fútbol”, añadió.

Es trascendental que Santiago García tenga una buena preparación previo al comienzo del campeonato, ya que a sus 34 años, su estado físico será clave para mantener el ritmo de juego. En Unión la Calera fue uno de los mejores defensores del torneo chileno, pero, debido a sus lesiones, solo pudo disputar 16 de los 32 partidos de la temporada.

Santiago García estuvo 3 temporadas en Unión la Calera de Chile (Agencia Uno).

Hoy inicia venta de entradas para la Tarde Blanquiazul

Este martes 3 de enero de 2023, Alianza Lima iniciará con la venta de entradas para la Tarde Blanquiazul, la cual se realizará este domingo 8 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El partido se disputará a las 15:30 p.m. (horario peruano), pero se tiene planificado un show que incluye música, presentación de jugadores y demás actividades que comenzará desde las 13:00 horas.

Los precios para la presentación del plantel del cuadro ‘íntimo’ son los siguientes: Las tribunas populares de Sur y Norte tendrán un costo 49.90 soles, Oriente está 129.90 soles, Occidente lateral vale 199.90 soles, Occidente central cuesta 229.90 soles y Palco Marcadores está tazado en 259.90 soles.

El Club Alianza Lima publicó a través de sus redes sociales el cronograma de venta de entradas para La Tarde Blanquiazul. (ClubAlianzaLima)

Cabe indicar que, quienes cuenten con la membresía de Íntimo. gozarán de un descuento. Además, los Abonados 2022 y Abonados Clausura que no solicitaron la devolución de su dinero en compensación al partido con Alianza Atlético del 27 de setiembre de 2022, el cual se suspendió por un corte de luz, podrán adquirir su boleto a mitad de precio.

El equipo de La Victoria estableció un cronograma de compras, buscando dar prioridad a los abonados 2023 y los suscritos a ‘Hazte Íntimo’. Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas podrán adquirir sus entradas los abonados afiliados a Íntimo, de 13:00 a 14:00 todos los abonados, así no sean parte de la plataforma Íntimo, de 14:00 a 17:00 los abonados e ‘íntimos’ y a partir de las 18:00 inicia la venta al público general.

