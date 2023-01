Rafael López Aliaga detectó 4 mil contrataciones sospechosas de la anterior gestión

"Así no juega Perú", exclamó Rafael López Aliaga

Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa la mañana del 2 de enero tras juramentar como autoridad edil del municipio de Lima. El actual burgomaestre dio a conocer el estado en el que ha recibido a la comuna y sorprendió al revelar que justo el día de la transferencia municipal, se intentó contratar a cerca de 4 mil personas sin sustento alguno a pesar de que la institución tiene cuantiosas deudas.

Según manifestó, al conocer el actuar del exalcalde Miguel Romero, de inmediato solicitó una reunión a solas con la exautoridad para que le explique por qué está actuando de esta manera. López Aliaga aseguró que Romero ni otros generantes relacionados a las áreas laborales sabían de dichas contrataciones por lo que lo recriminó este acto.

“Yo la fe la he perdido. El primer día que vine a la Municipalidad de Lima me di con la sorpresa que en simultáneo de estar la Comisión de Transferencia, el mismo día que llegamos se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado a más de 3 000 a 4 000 personas. Entonces ese fue el motivo por el cual yo pedí parar toda la transferencia y hablar a solas con el alcalde Romero y decirle que así no juega Perú. Si tú juegas limpio yo juego limpio. Le pedí respuestas y por qué justo hoy que estamos en plena transferencia contratas a personal y no supo qué decirme”, expresó el actual alcalde.

Ante esto, la electa autoridad edil le recriminó por el actuar y le preguntó “cómo el gerente municipal no va a saber. Hablamos con el gerente personal, tampoco sabía. Llamó a una señorita que era gerente de área y me dijo: “Hemos paralizado todo” y le dije que por ahí no iba la cosa. ¿Cómo una renovación de contrato no va a ser de conocimiento del alcalde de Lima?

A raíz de esta situación en la que Rafael López Aliaga aseguro que había un intento de “jugada sucia” aseguró que de inmediato se puso en comunicación con la Contraloría General de la República para que haga un seguimiento exhaustivo de estas y otras contrataciones indefinidas en el municipio y saber si tenían sustento o no.

“Noté algo raro ahí y no huele bien, por eso he pedido a la contraloría para que venga de inmediato para que revise todo lo que son los temas de contrato y revisar las magnitudes de los daños porque hay una deuda grande que afecta mucho al pueblo. Cómo un municipio con grandes deudas va a contratar a más de 4 mil personas de manera indefinida, ahí algo no cuadra”, exclamó RLA.

Adicional a ello y durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el salón de Los Espejos del Teatro de Lima, se tocó la denuncia de 250 millones de soles gastados en trabajadores fantasmas durante la gestión anterior de Miguel Romero Sotelo, medida por el cual también se ha pedido que el órgano de fiscalización del Estado revise cuánto antes dichas contrataciones.

López Aliaga asumió este 1 de enero sus funciones como alcalde de Lima. Durante su primer discurso, tras juramentar al cargo en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Municipal, destacó que realizará una gestión diferente, pues afirmó que cumplirá con su palabra y estará con los limeños más necesitados y se le conocerá como “el alcalde de los cerros”.

“Tenemos que cubrir los servicios básicos a mis hermanos de las zonas altas (…) la gran infraestructura también la haremos con todos los regidores de Lima, sin colores políticos”, manifestó el flamante burgomaestre.

