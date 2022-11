“Eso es amor”: Sergio Coloma recibe elogios por conmovedor gesto que tuvo con Natalia Salas

Sergio Coloma y Natalia Salas se mantienen más unidos que nunca.

Natalia Salas ha iniciado las sesiones de quimioterapia para combatir el cáncer de mama que padece, enfermedad que se le diagnosticó en agosto de este año. Es por ello que la actriz tomó la valiente decisión de raparse el cabello por completo, pues pronto se le caerá debido al intenso tratamiento. Su pareja Sergio Coloma fue el encargado de cortar su melena.

Las imágenes fueron compartidas por la artista nacional en su cuenta de Instagram, en donde se ve al padre de su hijo cortándole el cabello con una máquina de afeitar. “Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme”, escribió Salas en la plataforma.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los usuarios cuando Coloma, quien se percató del nerviosismo de su pareja, decidió unirse a ella y raparse también. Este tierno gesto enterneció a la actriz peruana, por lo que no dudó en resaltar lo orgullosa que se siente de haber elegido a Sergio como compañero de vida.

“Bueno, me rapó mi Sergio Coloma. Mi compañero hermoso… ¡cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido”, añadió emocionada.

Natalia Salas se corta por completo el cabello tras iniciar su tratamiento de quimioterapia. | Instagram.

En Twitter, los internautas elogiaron a Sergio Coloma por apoyar incondicionalmente a Natalia Salas en, probablemente, uno de los momentos más difíciles de su vida. Recordemos que ambos tienen una relación de más de cinco años y como fruto de su amor tienen un hijo al que llamaron Leandro.

“Todos los hombres deberían amar de la forma en la que lo hace Sergio Coloma con Natalia Salas”, “Acabo de ver el gesto que tuvo el esposo de Natalia Salas, muy bonito la verdad, eso es amor”, “Quisiera elegir sabiamente como Natalia Salas eligió a su esposo”, “Después de ver al esposo de Natalia Salas, nunca vuelvan a decir que todos los hombres son iguales”, son algunos comentarios que se puedene leer en la red social.

Usuarios resaltan el tierno gesto de Sergio Coloma.

Primera semana de quimioterapia

El pasado 24 de octubre, Natalia Salas inició los primeros siete días de tratamiento de quimioterapia. A través de un extenso mensaje en Instagram, la actriz relató que dicha experiencia no fue nada agradable, pero que estaba lista para continuar con el largo proceso a fin de salvar su vida.

“Una semana... hoy cumplo una semana de mi primera quimio. Ha sido un sube y baja de emociones y sensaciones. Creí que la pasaría peor, pero debo reconocer que la pasé mal. Tener la certeza que es el inicio de un largo camino me hizo flaquear”, publicó inicialmente en su mensaje.

“¿Pero quién estaba ahí para agarrarme la mano y decirme que todo lo íbamos a lograr? Mi Chejo Coloma. Gracias amor mío. Gracias, gracias, gracias. Leandro y tú hacen que todo valga la pena”, siguió con el mensaje.

Natalia Salas cuenta sobre su primera quimioterapia.

