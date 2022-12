No se podrá ingresar con comida ni bebidas alcohólicas a Agua Dulce este 01 de enero

Los veraneantes limeños tienen por costumbre llevar ollas llenas de comida a la playa. (Perú21)

Luego de cada celebración de Año Nuevo, un gran número de limeños siempre se da cita el 1 de enero hacia alguna playa de la capital para disfrutar del sol, el mar y la arena, pero también del buen comer y tomar.

Una de las playas más visitadas por los veraneantes capitalinos es Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos. Miles ya planearon disfrutar de este balneario durante el primer día del año 2023.

La pregunta que muchos se hacen por estos días es si se podrá ingresar a esta playa con comida o bebidas alcohólicas. Fernando Velasco, alcalde electo de la comuna chorrillana, ya emitió un pronunciamiento.

Personal de fiscalización y policías cuidarán que se respete el orden y las prohibiciones.

El burgomaestre anunció que este 1 de enero desplegará personal de fiscalización en todo el balneario de Agua Dulce para asegurarse que se respete la prohibición de ingreso y venta de bebidas alcohólicas y comida.

¿Entonces quiere decir que no se puede comer ni beber cerveza o algún otro tipo de trago? La respuesta es sí. Por lo dicho por el alcalde, la medida de evitar que se practique estas actividades en la arena se mantendrá como años anteriores. Pero no solo por este día, sino durante toda la temporada de verano 2023.

La decisión de la autoridad se da luego de que, la mañana siguiente a la última Navidad, se registró una gran cantidad de desperdicios en diferentes playas, entre ellas Agua Dulce.

Los primeros de enero de cada año siempre llegan miles de veraneantes y forman largas colas para ingresar a Agua Dulce.

Este 1 de enero se prevé que el balneario reciba al menos 45 mil veraneantes, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya dispuso que 50 de sus agentes apoyen con las labores de seguridad y control.

En redes sociales, se desató la polémica entre los cibernautas. Algunos opinan que se debería dejar ingresar comida porque es una “costumbre”, pero con la condición que todo lo dejen limpio. Otros creen que el consumo de alcohol en la playa “no es bueno”, pues es un espacio para la familia y luego se ponen “malcriados” o “protagonizan peleas” .

Pileta como piscina

De pileta a piscina. Cientos de bañistas inundaron la pileta municipal de Chorrillos y la convirtieron en una piscina. Al retirarse se encontraron resto de comida, pañales, ropas de baño, bolsas, entre otros objetos más. (TikTok)

Luego de la celebración de Navidad, varios el mismo 25 de diciembre acudieron a este balneario de Chorrillos. A escasos metros hay una pileta que terminó siendo usada como piscina por los veraneantes.

Usuarios de TikTok grabaron el hecho y no dudaron en compartirlo generando diversas reacciones entre las personas, quienes hicieron hincapié en los riesgos de salud que podrían sufrir las bañistas al ingresar a la pileta.

Diversos usuarios grabaron el momento preciso donde se observa a una gran cantidad de personas dentro de una pileta municipal y en sus alrededores. Las personas nadaban dentro de la pileta en traje de baño y ropa común.

Al observar el video se logra ver que a escasos metros se encuentra el mar donde también hay cientos de bañistas.

Lo que los usuarios no tomaron en cuenta es que se trata de un espacio público que no está habilitado para recibir a veraneantes, pues el tratamiento del agua que recircula en la pileta no es el mismo que el de una piscina.

