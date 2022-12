‘Grupo 5′ sorprende a sus fanáticos cantando tema ‘Después de la playa’ de Bad Bunny

Grupo 5 canta tema de Bad Bunny. Tiktok.

La orquesta de cumbia, ‘Grupo 5′ sorprendió a todos sus fanáticos al interpretar y adaptar, en el género de la cumbia, uno de los temas del cantante urbano Bad Bunny en una presentación en el norte de nuestro país.

Se trata de la canción ‘Después de la playa’ que pertenece al último álbum ‘Un verano sin ti’ del Conejo Malo. Esta canción fue una de las más coreadas en los conciertos que el boricua realizó en el Estadio Nacional de Lima.

La agrupación liderada por Christian Yaipén bailó y cantó este tema y emocionaron a todo el púbico de Piura, sobre a todos los jóvenes que les gusta el estilo de música urbana de Bad Bunny.

Se pudo conocer esta situación debido a que un usuario que estuvo en la presentación compartió un video en su cuenta de TikTok. “A Grupo 5 también le gusta Bad Bunny”, dice la descripción del clip

En el video se puede ver a los cantantes Pedro Loli, Luis Manuel Valdiviezo, Abel Garay y al animador oficial Pepe Menis. Con su interpretación emocionaron a todo su público con dicha canción.

Usuarios expresaron su alegría por la interpretación

Los seguidores de la orquesta de Monsefú expresaron toda su alegría mediante varios mensajes donde indicaron que no se perderían sus conciertos y además dijeron que en la versión de peruanos podían comprender la letra.

“BB y Grupo 5 que más puedo pedir”, “A ellos si se les entiende”, “Esta versión no me gusta, me encanta”, “El grupo 5 está en todas”, “Les salió super cumbiable”, “Genial”, “Un éxito”, “Bro es que Grupo 5 es todo lo que está bien esta vida”, fueron algunos de los comentarios.

‘Grupo 5′ anuncia concierto en el Estadio Nacional por aniversario

El ‘Grupo 5′ dio una gran noticia por Navidad a todos sus seguidores y es que anunció un gran concierto en el Estadio Nacional para celebrar sus 50 años de aniversario. Christian Yaipén fue el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales oficiales de la orquesta. “Será un regalo de Navidad para todos los fanáticos del Grupo 5″, dijo.

Aunque no han dado más detalles sobre la fecha, precio de entradas e invitados que acompañarán a la gran orquesta norteña en esta esperada presentación, se sabe que este concierto responde al pedido de todos los seguidores de los intérpretes de canciones como “Ritmo de mi corazón”.

Y es que varios de sus fans se quedaron sin poder asistir a los conciertos que ofrecieron en el anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. La orquesta hizo sold-out en las tres fechas que tocaron en ese recinto.

La agrupación es una de las orquestas peruanas que más seguidores tiene en redes sociales y también una de las más escuchadas en YouTube y Spotify, que confirmó que en este 2022 se convirtió en la banda de cumbia peruana más escuchada en esta plataforma. Este es el tercer año consecutivo que recibe este reconocimiento, ya que en el 2020 y 2021, también fueron los más oídos.

