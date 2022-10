‘Grupo 5′ logra sold out para tercer concierto en solo unos minutos y fans protestan: “Que sea en el Estadio Nacional”

Grupo 5 anunció nueva fecha de concierto. |Twitter

A través de la cuenta oficial de Twitter de ‘Grupo 5′, Christian Yaipén anunció este último miércoles 19 de octubre que ya había nueva fecha para el próximo concierto de la agrupación norteña. Con gran alegría, el cantante confirmó que su tercer show en Lima será el viernes 4 de noviembre, en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Las entradas salieron a la venta este jueves 20 de octubre, desde el medio de día, a través de Teleticket. Sin embargo, en tan solo 20 minutos se acabaron los boletos, causando sorpresa y fastidio en los que no pudieron obtener una entrada para ver a su agrupación favorita.

Cabe indicar que ‘Grupo 5′ viene brindando conciertos con lleno total, por lo que los fans ya especulaban un inminente sold out, es por ello que no dudaron en pedir que la orquesta realice de una vez un show en un local más amplio, como el Estadio Nacional.

“Abrimos nueva fecha del Grupo 5 en el anfiteatro del Parque de la Exposición. (Vie 04 Nov) Compren sus entradas mañana en Teleticket a partir del medio día”, se puede leer en la red social.

'Grupo 5' ya tiene fecha para su tercer concierto en Lima. Twitter

La reacción de los fans

“Ustedes sobrado se hacen el Nacional, abran fechaaaa”, “Así es, sin miedo al éxito”, “Podrían, por favor, hacer una fecha en el Nacional con un mano a mano con Armonía 10″, “Y daleee con el Anfiteatroo, Dios mío, ESTADIOO NACIONAAAAAAL, ESTADIO NACIONAAAAAAL”, fueron las primeras reacciones de los fanáticos, las cuales fueron acrecentando al no lograr comprar ni una entrada para el show.

“Recolección de firmas para que Grupo 5, Armonía 10 y Agua Marina se junten y hagan un concierto en el Nacional”, escribió un desafortunado usuario.

“Si Grupo 5 hiciera concierto en el Estadio Nacional alcanzaríamos más y no estaría sufriendo por la colaza que hay frente a mi”, indicó otra fan, que aún tenía la esperanza de comprar un ticket.

“Tenía turno n° 2,000 en la cola para el concierto de Grupo 5. Me tocó entrar a los 7 minutos, ya se había agotado”, señaló otro.

“Necesitamos fecha 4 en el Parque de la Exposición”, pidió un seguidor.

“¿Grupo 5 pueden hacer un concierto en el Nacional? Me quede sin entradas de nuevo”, “Oe, me mandaron a comprar 6 entradas para el Grupo 5 y todas para mi familia, ni una compré. Me desheredan”, “Una vez más no conseguí entradas para el Grupo 5, sin miedo al éxito pasen al Estadio Nacional”, son otros de los tantos comentarios que inundan Twitter.

‘Grupo 5′ hace sold out en su tercer concierto en Lima.

Anuncian tercer concierto de ‘Grupo 5′ en Lima

Después de un éxito rotundo en las ventas de entradas para sus dos presentaciones en Lima, la agrupación hizo caso a sus fans y abrió una nueva fecha.

“Queridos amigos, seguidores del Grupo 5 les tengo buenas noticias. Hemos abierto otra fecha más, la nueva fecha es el viernes 4 de noviembre . Así que todos pueden comprar sus entradas”, se le escucha decir al líder de la orquesta norteña.

