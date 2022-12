Christopher Gianotti y Úrsula Boza revelan sus deseos para el Año Nuevo 2023: “Que siga este amor bonito”

Christopher Gianotti y Úrsula Boza revelan sus deseos para el 2023 | Youtube. Por algo pasan las cosas.

Al parecer, Christopher Gianotti y Úrsula Boza han decidido retomar su relación amorosa después de estar separados por casi dos años. En el podcast ‘Por algo pasan las cosas’, los artistas nacionales hablaron sobre sus deseos para el 2023, siendo uno de ellos construir un camino juntos tras varias idas y vueltas.

Antes de despedirse del público, la recordada Claudia Llanos le dedicó unas emotivas a Ginotti. “Yo deseo para ti un 2023 con muchísimo trabajo, sobre todo que sigas haciendo lo que te gusta, que es el arte, expresarte. Espero que viajes bastante, y que me lleves de vez en cuando”, expresó frente a cámaras.

Tras ello, le pidió que cumpla las promesas que le hizo a ella y a su familia en el pasado, aparentemente antes de reconciliarse. “Que cumplas tus promesas, conmigo y con las bebés sobre todo. Que siga este amor bonito que estamos construyendo con base en la libertad, la confianza y el respeto”, sentenció para sorpresa de todos.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza se conocieron en el 2005 durante las grabaciones de la telenovela.

Christopher Gianotti no se quedó atrás y le deseó “felicidad, salud y mucho trabajo”. “Que cumplas todos tus sueños, que tus caminos se abran, que sigas encontrando tu luz. Que todos tus sueños se hagan realidad. Te amo con todo mi corazón, hoy y siempre”, acotó el actor.

“Ha sido un año muy importante. Han sucedido cosas que me han sorprendido muchísimo. Volví al teatro y estoy agradecido por eso, con salas llenas. Eso jamás lo olvidaré. Gracias a toda la gente que sigue sumándose en este canal. Gracias por sus sonrisas, por sus comentarios positivos y negativos. Gracias por estar siempre aquí”, dijo en su despedida.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza habrían retomado su romance, luego de separarse en el 2021.

En su momento, la popular ‘Mirada de tiburón’ aclaró que solo volvería con Gianotti bajo las siguientes condiciones: “Quiero que cada uno siga viviendo en su individualidad, en su libertad, pero compartiendo la vida juntos. Uno nace solo y se muere solo. Somos dos personas compartiendo su vida. Yo me hago feliz a mí y tú me haces feliz a mí”.

¿Por qué se separaron?

Christopher Gianotti y Úrsula Boza terminaron por última vez en 2021, luego de convivir juntos en plena pandemia del coronavirus. Según la actriz nacional, fue ella quien le dijo adiós al padre de sus hijas porque no pudo superar el corto romance que tuvo con otra mujer cuando estaban distanciados.

“A los meses estuviste con otra persona. Para mí eso fue doloroso, me acordaba de esa conversación. No me sacó la vuelta, no estaba conmigo, pero (me dolió). Cuando nosotros volvimos en pandemia, me costó estar juntos después que tú hayas tenido esta relación. Por eso, después del año te dije que no podía. Yo terminé contigo. Yo había dicho ‘sí puedo, el amor todo lo puede’, pero no”, dijo en su canal de Youtube.

Úrsula Boza y Christopher Gianotti se separaron en el 2021. (Foto: ATV)

