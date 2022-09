Alexandra Graña no aceptó ser la ‘Mirada de tiburón’ en Al Fondo Hay Sitio por estas razones

Alexandra Graña rechazó ser la ‘Mirada de tiburón’ en Al Fondo Hay Sitio. (YouTube)

La actriz Alexandra Graña estuvo como invitada en una conocido canal de YouTube donde habló sobre su trabajo, vida privada y reveló detalles de la vez que le propusieron ser la ‘Mirada de Tiburón’, papel que finalmente cayó sobre los hombros de Úrsula Boza y el cual se convirtió en uno de los personajes más recordados de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

De acuerdo a la artista de 46 años, su decisión de declinar la oferta de pertenecer a la producción dirigida por Efraín Aguilar fue económico. En una reciente entrevista con el periodista Carlos Orozco, la intérprete que alcanzó fama gracias a su trabajo en telenovelas como “La rica Vicky”, “Demasiada belleza”, entre otros, no aceptó ser la villana de la ficción.

Si bien, Alexandra Graña sí logró aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’ para tomar el papel de la ‘Arquitecta Paz Guerra’, esto fue recién en la cuarta temporada cuando Claudia Llanos, conocida también por su alias Claudia Zapata y la ‘Mirada de Tiburón’ ya se había ganado el cariño de todos los seguidores de la teleserie.

“Me llamaron para hacer la ‘Mirada de tiburón’ en ‘Al fondo hay sitio’, pero me ofrecieron muy poca plata, muy maleado. Dije que no, porque era un bolo de dos capítulos. Yo no tenía idea de que se iba a convertir en lo que se convirtió, que de seguramente fue así por la actriz”, dijo sorprendiendo al periodista.

Alexandra Graña no aceptó ser 'la mirada de tiburón' porque le ofrecieron muy poco sueldo. (Captura)

Asimismo, resaltó el trabajo que realizó Úrsula Boza durante todas las temporadas que perteneció a la producción de América Televisión y recordó que estuvo solo tres meses como la ‘Arquitecta Paz Guerra’, cuyo rol fue ser la amante de Miguel Ignacio de las Casas cuando estaba en una relación con Gladys.

“Yo creo que ese personaje era para ella. La ‘Mirada de tiburón’ fue una chapa que le pusieron y se quedó para el resto de su vida. Yo creo que es personaje creció por ella. Tal vez si yo lo hubiera hecho no habría crecido tanto y se hubiera quedado solo en tres capítulos. Fíjate que estuve en ‘Al fondo hay sitio’ y fueron solo tres meses y chau”, agregó.

“Yo acababa de hacer una novela en Televisa y dije ‘¿es en serio, me he ido a hacer toda una carrera internacional para que me ofrezcan esto? No se pasen pues, considérenme un poquito más. Eran dos capítulos, me dijeron: ‘oye, mira, hay un personaje de dos capitulitos y te vamos a pagar, no sé... cinco soles’”, concluyó.

Alexandra Graña como la 'Arquitecta Paz Guerra' besando a Miguel Ignacio en Al Fondo Hay Sitio. (YouTube)

¿Qué pasó con Claudia Llanos en la serie?

Claudia Zapata o Claudia Llanos, interpretada por Úrsula Boza, fue la secretaria de Miguel Ignacio de las Casas que intentó destruir a Francesca Maldini por una venganza personal. Claudia odiaba a la matriarca de los Maldini porque creía que era culpable de la muerte de su padre. En la tercera temporada, se reveló que su progenitor se hizo socio de Francesca, pero terminó siendo despedido cuando los negocios no resultaron rentables. Esto conllevó a que sufriera una depresión profunda, motivo por el cual falleció.

Desde la primera temporada hasta el día de su muerte, la recordada “mirada de tiburón” chantajeó a Francesca Maldini con su secreto familiar, disparó a Peter en el morro solar, secuestró a Gladys y mató a Mariano Pendeivis. El personaje murió en el último capítulo de la séptima temporada, cuando Francesca la asesinó de dos balazos.

Francesca Maldini asesinó a Claudia Zapata en la séptima temporada de Al Fondo Hay Sitio | VIDEO: América TV

